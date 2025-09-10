インドネシア法人で環境マネジメントシステムの国際規格 「ISO14001」認証を取得

株式会社阪急阪神エクスプレス

阪急阪神エクスプレス（本社：大阪市北区 代表取締役社長：谷村 和宏）のインドネシア法人PT. HANKYU HANSHIN LOGISTICS INDONESIA（本社：ブカシ）は、本社および保税・一般倉庫を対象として環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001*の認証を8月26日付で取得しました。

インドネシア政府による法制度の強化に伴い、環境リスクに対応できる体制を整えることで社会的信頼を高めるとともに、更なる品質向上を図り、お客様に満足いただける高品質なサービスを提供してまいります。

阪急阪神エクスプレスは、国際物流事業を展開する阪急阪神ホールディングスグループの一員として、地球環境の保全を重要な経営課題と位置づけ、環境への影響を意識した持続可能なサービスの提供に努めています。認証取得事業所において環境マネジメントシステムの運用と改善を継続するとともに、環境に配慮した事業活動を通じて、持続可能な社会の実現に貢献します。

*ISO14001：環境マネジメントシステムに関する国際的な標準規格。

