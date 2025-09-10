レジェンダ、SmartHRで人事システムと給与業務を一括支援するサービスを開始

レジェンダ・コーポレーション株式会社

人事・採用支援の専門企業であるレジェンダ・コーポレーション株式会社（本社：東京都新宿区、最高執行役員社長：樋口 新、以下「レジェンダ」）と、クラウド人事労務ソフト「SmartHR（スマートエイチアール）」を提供する株式会社SmartHR（本社：東京都港区、代表取締役CEO：芹澤 雅人、以下「SmartHR」）は、人事システム導入支援および給与計算アウトソーシング領域において協業を開始し、新サービスの提供を開始いたします。

本協業により、SmartHRが提供する人事労務ソフトと、レジェンダの30年にわたる人事支援ノウハウを掛け合わせることで、企業の人事部門が抱える「導入の壁」や「運用の複雑さ」といった課題を解決し、戦略人事の実現を支援します。

■背景

現在、多くの企業が人事DXを推進する中で、導入段階からさまざまな壁に直面しています。市場には数多くの人事システムが存在し、どれを選べばよいのか判断が難しく、選定に苦戦する企業が少なくありません。さらに、導入後も機能が多く使いこなせず、現場の業務にフィットしない設計となってしまうケースも多く見受けられます。その結果、企業が目指す理想の人事像がシステム上で実現できず、導入の目的が曖昧になってしまうという課題が浮き彫りになっています。

こうした課題に対し、SmartHRとレジェンダがタッグを組むことで、「システムの力」と「人事のプロの知見」を融合し、企業の人事部門が本来実現したい姿を確実にカタチにする支援体制を構築します。

■協業の概要

今回の協業では、人事労務ソフトSmartHRの導入を検討する大手・中堅企業に対し、レジェンダが以下の支援を提供します：

- SmartHR導入設計・支援、活用促進- 給与計算業務のアウトソーシング（BPO）- 人事データ活用による業務効率化と戦略人事の推進

これにより、企業の人事部門は煩雑な業務から解放され、より付加価値の高い業務に集中できる環境が整います。

SmartHRは、入社手続きや雇用契約などの労務管理業務で収集したデータと、人事評価・従業員サーベイなどのタレントマネジメント領域のデータを一元管理。これにより、従業員データの活用を通じた業務効率化と、活躍人材の特定・育成までを一貫して支援し、企業の戦略人事を後押ししています。

一方、レジェンダは人事システムの選定・導入支援に加え、給与計算アウトソーシング（BPO）サービスを提供。SmartHRと連携することで、システムと給与業務をつなぐ一貫した支援体制を構築しています。

■サービスの詳細（レジェンダサイト内）

https://www.leggenda.co.jp/human_resources_management/system/smarthr/(https://www.leggenda.co.jp/human_resources_management/system/smarthr/?utm_source=PRTimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250910)

■各社のコメント

株式会社SmartHR パートナービジネス事業本部長 中尾 友樹 氏のコメント

人事BPR、給与計算アウトソーシングに強みをお持ちのレジェンダ・コーポレーション様との協業を通して、お客様の労務業務を大幅に効率化し、バックオフィスの生産性向上、持続的な企業成長に貢献できると確信しております。

今後もレジェンダ・コーポレーション様との協業強化を図り、業務効率化と従業員データの有効活用を支援し、誰もがその人らしく働ける環境づくりを支援してまいります。

レジェンダ・コーポレーション株式会社 最高執行役員社長 樋口 新のコメント

「人事の“変えたい”想いをカタチにする」――これは、私たちレジェンダが掲げるブランドメッセージであり、私たちの使命です。今回のSmartHR様との協業は、まさにその想いを実現するための大きな一歩です。SmartHR様の優れたプラットフォームと、私たちの人事支援・BPOの知見を掛け合わせることで、企業の人事部門が抱える複雑な課題を解決し、戦略的な人事の実現を支援してまいります。

株式会社SmartHRについて

2013年1月23日設立。2015年11月にクラウド人事労務ソフト「SmartHR」を提供開始。勤怠管理・給与計算を含む労務管理をペーパーレス化し業務効率化を叶える機能にくわえ、蓄積された情報を活用し組織戦略を支援する「人事評価」、「配置シミュレーション」などのタレントマネジメント機能や採用活動から従業員登録までを一元化する「採用管理」機能を提供。さらに、外部システムとの豊富な連携や、アプリストア「SmartHR Plus」を通じて、幅広い顧客ニーズに対応したサービスを提供しています。

SmartHRは、労働にまつわる社会課題をなくし、誰もがその人らしく働ける社会の実現を目指し、働くすべての人の生産性向上を後押ししています。

- 社名：株式会社SmartHR- 代表取締役CEO：芹澤 雅人- 事業内容：クラウド人事労務ソフト「SmartHR」の企画・開発・運営・販売- 設立：2013年1月23日- 本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー- 企業URL：https://smarthr.co.jp/

レジェンダ・コーポレーション株式会社について

レジェンダ・コーポレーションは、人事・採用領域における支援を専門とする企業です。1996年の創業以来、30年近くにわたり多様な業界・企業規模に対応した人事支援を行ってきました。人事制度設計から採用支援、給与計算アウトソーシング（BPO）まで、企業の人事課題に寄り添いながら、現場と経営をつなぐ支援を提供しています。

特に人事システムの選定・導入支援においては、業務フローの設計から定着・活用までを一貫してサポート。さらに、給与計算業務のアウトソーシングサービスを通じて、システムと運用をつなぐ実務面の支援も強みとしています。

「人事の“変えたい”想いをカタチにする」をコンセプトに、企業の人事部門が本来注力すべき戦略業務に集中できる環境づくりを支援し、人と組織を活かす経営の実現を後押ししています。

- 設立：1996年10月1日- 所在地 ：東京都新宿区北新宿2丁目21番地1号 新宿フロントタワー30階- 代表者名：最高執行役員社長 樋口 新- 事業内容：人事コンサルティング・アウトソーシング事業1．採用サービス事業（採用コンサルティング・採用アウトソーシング）2．人事労務サービス事業（人事コンサルティング・人事アウトソーシング）- 企業URL：https://www.leggenda.co.jp