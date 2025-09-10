【創業20周年】「自分を愛し、幸せを分かち合う」新コンセプトで公式オンラインサイトを全面リニューアル！40～60代女性の自己肯定感UP

株式会社ワンピース

創業20周年を迎えたワンピース株式会社（本社：兵庫県加古川市、代表取締役：春木晃子）は、2025年9月10日、オフィシャルサイト（https://onepeace-online.jp/）を全面リニューアルオープンいたします。「服を売るだけではない、個性を自由に表現できるつながり」を提供するという企業方針のもと、40～60代女性が”自分らしさ”を楽しみ、共有できる仕組みを強化します。

■背景：第二の思春期を迎える大人女性への応援

日本の45歳から59歳の幸福度が過去最低となっており、その背景にはミッドライフクライシスの増加があるといわれています。また当社のお客様からも、体型の変化や年齢を重ねることへの不安、子供が巣立った後の空虚感、趣味活動などでの繋がりや、気楽に一緒に出掛けられる友人がいない、というお声をいただいていました。そういった理由からファッションを楽しむことを諦めてしまうという方や、ようやく自分に対しての時間が生まれおしゃれもできるようになったのに、おしゃれがわからず相談もできないという方多くいると感じていました。

当社では創業以来、女性が笑顔で幸せであることが良い循環を生み出すと考え、「誰もが、誰かの基準ではない”自分らしい”おしゃれを楽しめる社会」の実現を目指してきました。創業20周年という節目を迎え、これまでのコミュニティイベントや双方向コミュニケーションの経験を活かし、オンライン上でも同様の価値を提供できる公式オンラインサイトの構築に着手いたしました。

■新サイトコンセプト「セルフハッピー、シェアハッピー」

セルフハッピー（自分を愛することから始まる幸せ）

自分の個性や特徴を愛することから始めるファッション提案

頑張った自分を褒めるセルフケアギフトの提案

シェアハッピー（幸せを分かち合う循環の創造）

大切な人への気持ちを伝えるギフト提案

悩み解決や前向きになれるコンテンツの提供

「自らを愛し、幸せを実感すること」「その幸せを周りと分かち合うこと」そんな前向きな循環を生み出し、一人ひとりが自分を愛し、周りの人も共に幸せになる「パワースポットのような人」が増える社会の実現を目指しています。

■主な改修・新機能

1. コンテンツ軸検索システム

商品だけでなく、読み物や情報も含めた統合検索が可能に。

「好き」や「なりたい自分」から商品を見つけることができます。



2. 悩みに特化したコンテンツの配信

体型に関する悩みをポジティブに捉え直すオリジナルコンテンツを展開。

すべての体型の美しさを讃える情報を発信します。第一弾としてぽっちゃりさんに特化したポジぽちゃのコンテンツをスタート！

3. 参加型コンテンツ

トータルコーディネートを提案するcawaluサロンにおけるカラー診断、骨格診断、まゆ毛タイプ診断など、自分らしさを発見できる参加型コンテンツを提供します。

4. リアルスタッフコーディネート

ブランドモデルではない、様々な体型の実際のスタッフが登場。リアルな着用感やコーディネートの楽しみ方を提案し、オンラインショッピングの不安を軽減します。

5. シェアハッピーのサービスギフト

誰かにあげたくなるギフトセットや、自分にあげたくなるご褒美ギフトを充実させていきます。またその喜びや幸せをシェアできる場も作っていきます。

5. 直感的UI設計

40～60代女性にとって使いやすい、分かりやすいユーザーインターフェースを実現しました。

今後は、当社ブランドCAWAIIで運用しているオンラインコミュニティとの連携や、お客様と共に商品企画ができるコンテンツ、個性を自由に表現できる服以外のプロダクトも展開を予定しています。

公式オンラインサイト「ONEPEACE ONLINE」：こちら(https://onepeace-online.jp/)

■社会的意義：年齢や体型に縛られないポジティブな価値観の創造

当サイトリニューアルは、第二の思春期に突入する40～60代女性が自分らしく輝き続けられる環境を提供し、多様な体型や価値観に寄り添うサイトに生まれ変わります。これにより、自己肯定感を高め、社会的な孤独感や不安感をやわらげ、ポジティブに人生を楽しむ居場所となります。

■最後に

株式会社ワンピース公式オンラインサイト「ONEPEACE ONLINE」ディレクター 田渕美樹

2人目の出産後、変わりゆく自分に戸惑い、大好きな企画の仕事を諦めかけていた時、当社と出会いました。同世代や先輩ママたちが、おしゃれを楽しみながら輝いて働く姿は、まるで別世界。「母親らしいファッション」という固定概念に息苦しさを感じていた私にとって、衝撃的な光景でした。

当社には5つの異なるテイストのブランドがあり、お客様は自由にファッションを楽しんでいます。ここには、日常を超えた自己表現の世界が広がっている。年齢とともに変化する体も見た目も、すべてが愛おしく思えるような場所を目指しています。

自分を愛することから始まる、愛の循環が生まれる場所-それが私たちが目指すビジョンです。「セルフハッピー、シェアハッピー」というサイトコンセプトには、変化する自分への応援メッセージも込めています。

自分を愛し、その溢れる愛で周りも幸せにする。このリニューアルサイトを通じて、すべての女性が変化を愛し、自分らしく輝ける世界の実現に貢献していきたいと考えています。

■株式会社ワンピースについて

株式会社ワンピースは、5つのレディースアパレルブランドとトータルコーディネートサービスや体験型花屋を展開。40～60代女性をメインターゲットに、エレガンス、ラグジュアリーからカジュアルまで色やデザイン、レースや花柄など、体型や年齢に縛られない多様なファッションを、提案しています。また「持続可能な社会づくり」の両立を目指し、廃棄衣料削減イベントや地域コミュニティとの連携にも積極的に取り組んでいます。

会社概要

会社名：株式会社ワンピース

所在地：〒675-0127 兵庫県加古川市別府町石町77

代表 ：春木 晃子

設立 ：2005年3月15日

事業内容： レディースアパレルECブランドの企画・運営

コーポレートサイト ：https://www.onepeace-net.com/

公式オンラインショップ：https://onepeace-online.jp/

公式note ：https://note.com/onepeace