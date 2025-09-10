バンドー化学株式会社

バンドー化学株式会社(本社:兵庫県神戸市)は、ウェビナー「基礎から学ぶ電波ノイズ対策」を開催いたします。

近年、電波を利用する機器の増加によって、電波ノイズが電子機器に干渉し、性能の低下や不具合を引き起こすケースが増加しています。このようなケースは電子機器だけでなく、電波を活用する車載機器などモビリティ分野においても増加しているため、電波ノイズ対策の重要性がますます高まっています。

本ウェビナーでは電波とは何かといった基礎的なところから、電波ノイズへの対策方法、当社が開発に取り組んでいる電波ノイズ対策材についてご紹介いたします。本ウェビナーへ参加いただくことで電波ノイズ対策の重要性～対策方法の知識を深めていただけますので、電子機器、モビリティ等で電波ノイズ対策の取り組みを始められた方や電波ノイズ対策にご興味ある方にぜひお聞きいただきたい内容となっております。

■開催概要

【テーマ】 基礎から学ぶ電波ノイズ対策

【登壇者】 自動車部品事業部 技術部 山口 開之

■開催情報詳細

【日時】 2025年9月12日（金）15時00分から15時45分（ライブ配信）

2025年9月19日（金）10時00分から10時45分（アーカイブ配信１.）

2025年9月19日（金）16時00分から16時45分（アーカイブ配信２.）

【会場】 Web会議ツール「Zoom」を利用したオンラインセミナーとなります。

（別途アクセス方法をご連絡いたします）

【定員】 500名

【参加費】 無料（事前登録制）

【お申込み】

以下の申込フォームからお申し込みいただきますよう、よろしくお願いいたします。

URL： https://marketing.bandogrp.com/JP-A-WB-250912-application.html?prtimes

※ お申込み期限：ライブ配信：9月11日 (木) 正午、アーカイブ配信：9月18日 (木）正午

※ 同業他社様やフリーメールでのお申し込みはお断りさせていただく場合がございます。

※ 内容および時間帯は、変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

■当ウェビナーに関するお問い合わせ

バンドー化学株式会社 自動車部品事業部 営業部

担当：松田 TEL: 03-6369-2104 E-mail: hiroshi.matsuda@bandogrp.com