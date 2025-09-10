大阪府立中之島図書館×大阪製ブランドコラボ企画 大阪製ブランド認定企業による展示＆ワークショップ開催
大阪府知事が認定する「大阪製ブランド認定事業（※1）」では、10月2日(木)から30日(木)まで、「Osaka Products Collection 2025 in 大阪府立中之島図書館」と題し、2024年度認定製品など全44製品を集めた展示イベントを、大阪府立中之島図書館にて開催します。
また、イベント期間中の10月4日(土)には、ワークショップを実施。
昨年は、お子さまから大人まで多くの方にご参加いただきました。
今回も、大阪製ブランド認定企業10社によるものづくりの魅力を体感できる内容となっています。
本イベントを通じて、「大阪府知事お墨付き」の製品の数々をご覧いただき、大阪のものづくり企業の高い技術力を体感いただける機会を創出します。
（※1）大阪製ブランドとは(https://osaka-sei.m-osaka.com/about/)
【展示概要】
■Osaka Products Collection 2025 in 大阪府立中之島図書館
詳細を見る :
https://osaka-sei.m-osaka.com/news/3885/
＜開催期間＞
2025年10月2日（木）～30日（木）
・月～金曜日 9：00～20:00
・土曜日 9:00～17:00
＜休館日＞
日曜日・祝日、10月9日（木）
※10月26日（日）は、展示室臨時開室（10:00～16:00）
＜開催場所＞
大阪府立中之島図書館3階 展示室（大阪市北区中之島1-2-10）(https://www.library.pref.osaka.jp/site/nakato/n-chizu.html)
■展示製品一覧（全38社44製品）
展示製品一覧はこちら :
https://www.m-osaka.com/jp/mail/release/tenji2025.pdf
【ワークショップ概要】
＜開催日時＞
2025年10月4日（土） 10:00～16:00（最終受付15:30）
＜開催場所＞
大阪府立中之島図書館3階 多目的スペース2(https://www.library.pref.osaka.jp/site/nakato/n-chizu.html)
■参加企業（全10社：11コンテンツ）（企業名50音順）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/104413/table/165_1_3c4ec9c94c4aaa5aca6e535fe4af494c.jpg?v=202509110227 ]
※●印が付いているワークショップ
事前予約制です。（参加枠に空きがあれば現地で当日申し込み可能です。）
※●印が付いていないワークショップ
現地で当日申し込み可能です。ただし、申し込み受付は先着順とし、定員になり次第、締め切ります。
※詳細は大阪府立中之島図書館HP(https://www.nakanoshima-library.jp/event/event-2847/)よりご確認ください。
詳細を見る :
https://osaka-sei.m-osaka.com/news/3885/
【実施主体】
大阪府、公益財団法人大阪産業局、大阪府立中之島図書館 指定管理者 ShoPro・長谷工・TRC共同事業体
【大阪製ブランド公式SNSアカウント】
・X(https://x.com/Osakasei_PR)
・Instagram(https://www.instagram.com/osakasei/)