【イベント情報 2025秋】木村情報技術、3つのイベントで最新AIサービスを紹介。『sINQ』など業務効率化・自動化の事例を公開

木村情報技術株式会社（本社：佐賀県佐賀市、代表取締役：木村 隆夫、以下「木村情報技術」）は、2025年秋に開催される下記3つのイベントに参加し、最新のAI関連サービスをご紹介いたします。

今回のイベントでは、当社の法人向けAIアシスタント『sINQ（シンキュー）』をはじめ、AI活用による業務効率化や自動化の実現に向けた各種サービスを体験いただけます。ぜひイベントへご参加ください。

(1)「Meets 第2回 AI戦略サミット」

- 開催日時：2025年9月19日（金）14:00～20:00（受付開始 13:30）- 参加方法：事前登録制（参加費：無料）- 会場：グランド ハイアット 東京（六本木）

【ポイント】

当社の法人営業部 森祐二が、15:55からの「ソリューションピッチ」に登壇。

AI活用支援や業務プロセスへのAIの組込みに関心のある方におすすめの発表内容です。

特典：当日の発表スライド（事例集）を進呈！

▼イベント詳細・お申込はこちら

https://eight-event.8card.net/meets/summit_ai/

(2)「メッセナゴヤ2025」

- 会期：2025年11月5日(水) ～ 7日(金)- 会場：ポートメッセなごや 第1展示館(名古屋港金城ふ頭)- 開場時間：10:00～17:00- オンライン機能利用期間：2025年10月27日(月) 10:00 ～ 11月28日(金) 17:00- 入場料：無料

【ポイント】

当社ブースでは、すぐに業務効率化に役立つAI・生成AIソリューションを体験いただけます。

・法人向けAIアシスタント『sINQ（シンキュー）』(https://www.k-idea.jp/product/hai/)

・ロールプレイAI支援サービス『TalkAId（トークエイド）』(https://www.k-idea.jp/product/talkaid/)

・企業・団体向けChatGPT専用環境『KIT Chat Compass（キットチャットコンパス）』(https://www.k-idea.jp/product/private-gpt/)

…ほか

▼イベント詳細・お申込はこちら

https://www.messenagoya.jp/

(3)「Japan IT Week 関西展」

会期：2025/11/19(水)～21(金)

会場：インテックス大阪 1～3号館

時間：10:00～17:00

【ポイント】

当社ブースでは、すぐに業務効率化に役立つAI・生成AIソリューションを体験いただけます。

・法人向けAIアシスタント『sINQ（シンキュー）』(https://www.k-idea.jp/product/hai/)

・ロールプレイAI支援サービス『TalkAId（トークエイド）』(https://www.k-idea.jp/product/talkaid/)

・企業・団体向けChatGPT専用環境『KIT Chat Compass（キットチャットコンパス）』(https://www.k-idea.jp/product/private-gpt/)

…ほか

▼イベント詳細・お申込はこちら

https://www.japan-it.jp/osaka/ja-jp.html

木村情報技術株式会社について- AI（機械学習/ディープラーニング/生成AI)活用の研究・開発、コンサルティング）- Web講演会運営・ライブ配信、収録およびコンテンツ制作 3eLive,BizLive- メタバースイベント企画・運営、空間構築 KIMULAND+- 学会向けクラウドサービス・イベント運営 KIT-ON- 学校集金代行サービス 学校PAY- 製薬業界向けライティング・研修・コンサルティング- 薬剤師向けスマートDI室の運営 AI-PHARMA- eスポーツイベント企画・運営- リアルタイム翻訳ツール［Real Time Translator］代理店販売- 自動プレゼンテーション作成ツール PresenMaker他、各種ソリューション提供、プラットフォーム運営

本 社：〒849-0933 佐賀県佐賀市卸本町6-1

支 店：札幌支店、東京支店、名古屋支店、大阪支店、福岡支店

代表者：代表取締役 木村 隆夫（きむら たかお）

設 立：2005年7月29日

URL ：https://www.k-idea.jp/