コンカー、SMB向けSAP Concurライセンス提供をパートナー再販モデルへ移行

株式会社コンカー

出張・経費管理クラウドのリーダーである株式会社コンカー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：橋本 蘒生、以下 コンカー）は、SMB（従業員規模500名未満、またはConcur Standard採用を検討する企業）向けライセンス提供について、PMC（Partner Managed Cloud）モデルによるパートナー再販へ移行することを発表いたします。2026年1月以降はコンカーによるダイレクト販売を終了し、PMCモデルへ完全に移行いたします。※現在Concur Standardをご利用中のお客様は継続的にコンカーがサポートいたします。

PMC（Partner Managed Cloud）モデルとは

PMCは、パートナー企業が自社のサービスとSAP Concur ソリューションを組み合わせ、自社ソリューションとして販売できるパートナープログラムです。従来のライセンス再販とは異なり、導入支援や連携ソリューションなど、パートナー企業独自の付加価値サービスを組み合わせ、パッケージ化して提供できるため、お客様の多様なニーズに対応することが可能です。

PMCを用いた本モデルは既にSAPグループの他サービスでも導入されており、パートナー企業とお客様の双方から高く評価されています。

2025年8月時点のPMCパートナー(敬称略、50音順)

移行スケジュール

2025年7月：PMCモデルによるパートナー再販への段階的移行を開始

2026年1月：コンカーによる直販終了、PMCモデルへの完全移行

コンカーの代表取締役社長である橋本 蘒生は、以下のように述べています。

「コンカーはこれまで、多くのパートナー企業と協業し、ビジネスを拡大してまいりました。今回のSMB領域の販売におけるPMCモデルへの移行は、各パートナーが持つ顧客基盤やサービスの強みを最大限に活かし、日本全国の多様な企業へ新たな価値を届ける大きな挑戦です。今後もコンカーは、パートナーの皆様と共に市場を切り拓き、お客様の競争力強化とさらなる成長に貢献してまいります。」

現在、コンカーでは本PMCモデルの新たなパートナーを募集しております。ご関心のある企業様はコンカー担当、もしくはHPよりお問い合わせをお願いいたします。

- 株式会社コンカーについて

世界最大の出張・経費管理クラウド SAP Concur の日本法人で、2010年10月に設立されました。『Concur Expense（経費精算・経費管理）』・『Concur Travel（出張管理）』・『Concur Invoice（請求書管理）』を中心に企業の間接費管理の高度化と従業員の働き方改革を支援するクラウドサービス群を提供しています。

コンカーの詳細については www.concur.co.jp をご覧ください。

- SAP Concurについて

SAP Concurは、出張、経費、請求書管理を統合したソリューションを提供する世界有数のブランドであり、これらのプロセスの簡素化と自動化を追求しています。高い評価を得ているSAP Concurのモバイルアプリは、社員の出張をサポートし、経費を自動で入力し、請求書の承認を自動化します。AIを使いリアルタイムのデータを統合、分析することで、効率的な支出管理を行うことが可能です。SAP Concurのソリューションは、手間の掛かる作業をなくし、お客様の業務効率化に貢献、最高の状態でビジネスを進めることができるようサポートします。詳細はconcur.comまたはSAP Concur ブログをご覧ください。

SAP、SAPロゴ、記載されているすべてのSAP製品およびサービス名はドイツにあるSAP SEやその他世界各国における登録商標または商標です。またその他記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する各社の登録商標または商標です。

(C) 2025 SAP SE または SAP 関連会社。無断複写・転載を禁じます。この資料に関する使用条件、免責条項、開示、または制限については、www.sap.com/legal-notice の法的通知を参照してください。