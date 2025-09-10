WAPが内定直結型のサマーインターンを開催 累計35万人が挑戦した問題解決型プログラム。論理的思考で挑む6日間

株式会社ワークスアプリケーションズ

株式会社ワークスアプリケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：秦修、以下 WAP）は、2025年8月にサマーインターンを開催しました。本プログラムは「ここでの経験が、就活を“つまらなく”させる」をコンセプトにした、論理的思考力を駆使してビジネス課題に挑む6日間の選抜型インターンです。過去20年以上にわたり累計35万人以上が参加してきた実績ある問題解決型プログラムで、今年は全国から約1,700名の応募があり、その中から選抜された75名が参加しました。

実在するビジネス課題に挑む、実践型プログラム

WAPは20年以上、単なる就業体験ではなく「問題解決能力」を磨くインターンを続けてきました。日本発のERPベンダーとして、社会の困難な課題に挑む力を学生から発掘し、本質的な成長を支援するーーこの姿勢は「企業だけでなく個の価値を最大化する」という理念に基づいています。

本年のインターンでは参加者がDX企画職として、実在するビジネス課題に向き合い、解決策を導き出すプログラムを実施しました。正解のない問いに対して課題を発見し、仮説を立て、検証・提案までを自らの力でやり抜く実践型の内容です。その過程で、社会人3年目以降にようやく身につけるような「本質的な思考力」「戦略構築力」「提案力」を、わずか6日間で培うことを目指しました。

インターン参加者の満足度は約96％（非常に満足・満足と回答）と高く、終了後には「“考える”の概念が変わった」「単なる職業体験的な位置づけでなく、本当の意味での成長を望んでいることが伝わった」といった声が寄せられました。

努力が報われる仕組みも。優秀者には「入社パス」や高年収を提示

成績優秀者には本選考の一次・二次面接をスキップし、最終面接に進む機会が設けられました。 さらに最終面接の結果に応じて、3年間いつでも入社可能な「入社パス」が付与されます。通過した場合は、年収500万円以上を確約し、最大600万円を提示するケースもあります。本インターンで得られるのは選考優遇や報酬に加え、その後のキャリアにおける選択肢を広げる実力と自信です。WAPは今後も学生との接点を大切にし、成長機会の提供を通じて社会に価値を提供してまいります。

【インターン概要】

日程：2025年8月25日（月）～8月30日（土）

会場：ビジョンセンター東京虎ノ門

参加人数：75名

報酬：約6万円（全日程参加者）

応募要件：2027年3月に大学を卒業予定の方

※知識経験不問・文理不問※

ワークスアプリケーションズ 採用サイトはこちら(https://www.worksap.co.jp/career/)

【ワークスアプリケーションズについて】

ワークスアプリケーションズは、1996年に日本発のERPパッケージベンダーとして創業。ノーカスタマイズや無償バージョンアップなど革新的なソリューションで、国内大手企業を中心にお客様の成長を支援してきました。個が持つ可能性を信じ、企業と個の価値を最大化する「成長エンジン」となることを目指し、「作業」を「創造」に変え、「仕事」を楽しくすることを追求していきます。

株式会社ワークスアプリケーションズ サイト https://www.worksap.co.jp/

