【埼玉県】-知事杯・すぽったま！特別企画-埼玉県×三菱重工浦和レッズレディース コラボイベント参加者を募集します！

埼玉県

県は、県内3チーム※とＷＥリーグを盛り上げる取組を行っています。

9月28日(日)に行われる三菱重工浦和レッズレディース対RB大宮アルディージャWOMENの試合は、埼玉県ナンバー1チームを決める「知事杯」の対象試合です。

そこで、知事杯・すぽったま！特別企画として次のイベントを実施します。

選手が移動する際に使用するチームバスの見学、選手やマスコットとの写真撮影、選手とのハイタッチやウォーミングアップ見学など、盛りだくさんの内容となっています。

イベントに参加いただいた方には当日の試合観戦チケットもプレゼントしますので、皆さま、是非ご応募ください！

※三菱重工浦和レッズレディース、ちふれASエルフェン埼玉、RB大宮アルディージャWOMEN

１ イベントについて

（１）日時

令和7年9月28日(日)

三菱重工浦和レッズレディース対RB大宮アルディージャWOMEN

【受付開始】14:30～

【選手バス見学・選手との写真撮影】14:45～15:05

【選手ハイタッチ（お子様のみ）】15:15～15:25

【ウォーミングアップ見学】15:25～15:40

【試合観戦】16:00キックオフ（バックスタンド）

（２）会場

浦和駒場スタジアム（埼玉県さいたま市浦和区駒場2-1-1）

（３）参加対象者・募集人数

子供40名（中学生以下、性別は問いません）

※保護者の方の同伴が必須です。

※応募者多数の場合は抽選となります。

（４）参加費

無料

（５）特典

１.当日試合観戦チケットプレゼント(バックスタンド指定席 参加者全員）

２.グッズプレゼント（参加された子供のみ）

（６）応募方法

スポーツチーム観戦・応援アプリ「すぽったま！」（下記URL）よりご応募ください。

https://spottama.pref.saitama.lg.jp/confirm_post/news/14079/

募集期間 9月10日（水）11:00～9月17日（水）13:00

（７）その他

・ご来場の際は公共交通機関を利用ください。

２ 知事杯について

（１）埼玉ダービー（知事杯）関連企画

「WEリーグ 2025-26」の試合における、県内３チームによるホーム＆アウェイ

の戦い計６試合を「埼玉ダービー（知事杯）」と位置付け、サポーター投票や観客

動員数などのルールを付加した総勝点１位のチームに優勝トロフィーを授与しま

す。詳しくは、「すぽったま！」をご覧ください。

https://spottama.pref.saitama.lg.jp/news/9478/

（２）関連リンク

WEリーグチケット情報は、各クラブホームページをご確認ください。この機会

にぜひ、スタジアムで試合観戦をしてみてください！

・三菱重工浦和レッズレディース（https://www.urawa-reds.co.jp/redsladies/）

・ちふれASエルフェン埼玉（https://www.as-elfen.co.jp/）

・RB大宮アルディージャWOMEN（https://www.rbomiya.com/women/）

・WEリーグ公式サイト（https://weleague.jp/)

３ 問合せ先

スポーツ振興課 スポ―ツ連携・企画担当 栗原・川村・野村 電話048-830-6945