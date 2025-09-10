チームラボ、千葉銀行公式サイトをリニューアル。企画、UI/UX設計、デザイン、開発を担当。

チームラボ株式会社

チームラボは、株式会社千葉銀行の千葉銀行公式サイトのリニューアルにおいて、企画、UI/UX設計、デザイン、開発を担当しました。

今回のリニューアルでは、ユーザーが知りたい情報に直感的にアクセスできるよう、サイト構造とデザインを刷新。

また、これまで複数のサイトに分散していたオウンドメディアのコンテンツを集約し、千葉銀行の情報を網羅的に提供する統合プラットフォームとして再構築しました。

千葉銀行公式サイト: https://www.chibabank.co.jp/

「ウェブカタログ」から「ウェブプレゼンテーション」へ

一方的に情報を提供する「ウェブカタログ」ではなく、お客様の行動を促す「ウェブプレゼンテーション」という考え方に基づき、サイトを刷新しました。

迷わない、一貫したサイト導線

サイト全体に統一されたナビゲーションルールを導入し、トップページから一覧、詳細へと続く一貫した導線を実現。これにより、サイト内を迷うことなくスムーズに回遊し、目的の情報へたどり着くことができます。

有機的なオウンドメディアの構築

これまで分散していた複数のオウンドメディアのチャネルを統合し、有機的なコンテンツプラットフォームを構築しました。

「チームラボCMS」の導入により、コンテンツは、情報ごとのテンプレートとビジュアルを活用した一元管理が可能になりました。また、CMSに登録された情報をもとにウェブページが動的に生成されるため、関連するコンテンツが有機的に集約・連携し、ウェブ利用に最適化された、直感的で分かりやすいコンテンツを提供しています。

また、「チームラボレコメンド」の導入により、各コンテンツは銀行の商品・サービスページに「関連情報」として連動して表示されます。お客様は関心のある商品情報と同時に、行動履歴や関連度に応じたパーソナライズされたコンテンツを自然に発見し、より深い情報へとたどり着くことができます。

千葉銀行 公式サイト: https://www.chibabank.co.jp/

公開日: 2025年8月28日(木)

チームラボ

チームラボは、アート活動を行うArt collective teamLabの基盤であり、法人格である。最新のテクノロジーを活用したソリューション、大規模なシステム開発や、プロダクト、デジタルコンテンツの制作、都市計画や建築空間設計などを行う。アーティスト、プログラマ、エンジニア、CGアニメーター、数学者、建築家など、デジタル社会の様々な分野のスペシャリストから構成されているウルトラテクノロジスト集団で、アート、サイエンス、テクノロジー、クリエイティビティの境界を越えて、集団的創造をコンセプトに活動している。

https://www.team-lab.com/