９月１２日から１０月３１日までの期間限定で「のるとたまるＴＯＫＹＵ　ＰＯＩＮＴ」　新規登録＆定期券購入のおトクなキャンペーンを実施します！

東急株式会社

当社は、２０２５年９月１２日（金）から２０２５年１０月３１日（金）までの期間限定で、「電車とバスで貯まるＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ」（以下、本サービス）新規登録＆定期券購入のおトクなキャンペーン※１（以下、本キャンペーン）を実施します。

１. 秋の新規登録キャンペーン

「電車とバスで貯まるＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ」に新規登録いただくと、もれなくＴＯＫＹＵ

ＰＯＩＮＴ※２５００ポイントを加算します。

２. 秋の定期券キャンペーン

東急線ＰＡＳＭＯ定期券（モバイルＰＡＳＭＯを含む）のご購入金額に対して、通常は０．５％～３％のＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴを加算するところ、本キャンペーン期間中は一律１０％のＴＯＫＹＵ

ＰＯＩＮＴを加算します。

※通学定期券・通勤定期券で対象条件が異なります。詳細は特設サイトをご確認ください。

【東急線ＰＡＳＭＯ通学定期券】

本サービスにご登録いただいたＰＡＳＭＯで、キャンペーン期間中に東急線ＰＡＳＭＯ通学定期券をご購入いただいたすべてのお客さまが対象です。※定期券ご購入月の翌月５日までにご登録ください。

【東急線ＰＡＳＭＯ通勤定期券】

キャンペーン期間中に東急線ＰＡＳＭＯ通勤定期券をご購入いただき、以下期日までに本サービスに新規登録いただいたお客さまが対象です。

９月購入の場合：２０２５年１０月５日（日）まで

１０月購入の場合：２０２５年１０月３１日（金）まで

当社は２０２４年４月から、本サービスに登録したＰＡＳＭＯ、Ｓｕｉｃａ（モバイルＰＡＳＭＯ、モバイルＳｕｉｃａを含む）※３で東急線をご利用いただいたお客さまに、乗車金額（定期券利用を除く）※４に対して一律３％のＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴを加算する乗車ポイントサービスを展開しています。これまで、子育て世代・学生に向けたサービスとして通学定期券キャンペーンを実施してきましたが、新たに通勤定期券キャンペーンも実施することで、沿線の生活をよりおトクに楽しんでいただくことを目指します。

ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴは、東急線沿線を中心に展開する東急百貨店や東急ストアなど、東急グループのサービス利用で貯まる共通ポイント制度として、現在約２４６万人のお客さまにご加入いただき、支持されています。東急線では、乗車ポイントサービスのほか、東急線ＰＡＳＭＯ定期券ご購入や

ＰＡＳＭＯオートチャージサービス※５ご利用時など、鉄道の利用でＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴが貯まるサービスを提供しています。

今後も東急線をよりおトクに楽しくご利用いただけるような乗車サービスを提供することで新たな移動需要を創出し、顧客体験（ＣＸ）の向上と、人と情報が行き交う豊かで活気ある地域社会の実現に取り組みます。

本キャンペーン特設サイト：https://www.tokyu.co.jp/special/norutotamaru-campaign2509/?utm_source=media&utm_medium=oshirase01&utm_campaign=norutotamaru-campaign(https://www.tokyu.co.jp/special/norutotamaru-campaign2509/?utm_source=media&utm_medium=oshirase01&utm_campaign=norutotamaru-campaign)

※１ 本キャンペーンの参加には、「電車とバスで貯まるＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ」への登録が必要です。「電車とバスで貯まるＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ」のご登録はこちら。

※２ ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴは、東急カード株式会社が発行するクレジットカード「ＴＯＫＹＵ

ＣＡＲＤ」と東急株式会社が発行する共通ポイントカード 「ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ ＣＡＲＤ」および東急株式会社が提携するクレジットカードに加算されるポイントサービスです。

※３ ＰＡＳＭＯ・モバイルＰＡＳＭＯは、株式会社パスモの登録商標です。

Ｓｕｉｃａ・モバイルＳｕｉｃａは、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

【ＪＲ東日本 Ｓｕｉｃａ利用承認第８９号】

当該承認は、東日本旅客鉄道株式会社が本商品・サービスの内容・品質を保証するものではありません。

東日本旅客鉄道株式会社の都合により、予告なくＳｕｉｃａカードが交換されることがあります。

※４ 乗車金額（定期券利用を除く）とは、定期区間外（定期券面に記載された区間以外）に乗車して支払う運賃のことです。

※５ ＰＡＳＭＯオートチャージサービスは(株)パスモが提供するサービスです。

【別紙】

１． 本キャンペーン期間

２０２５年９月１２日（金）初電～２０２５年１０月３１日（金）終電

１. 「秋の新規登録キャンペーン」概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/10686/table/1169_1_176692563a5105d3419bddf9e33078e1.jpg?v=202509110227 ]

２. 「秋の定期券キャンペーン」概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/10686/table/1169_2_f232a4c7c06ca9ba77b772a2c2daa058.jpg?v=202509110227 ]

【参考】

●「電車とバスで貯まるＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ」各種サービスのご利用方法

東急線の乗車ポイント、東急線ＰＡＳＭＯ定期券購入ポイントなどを貯めるには、

「電車とバスで貯まるＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ」のご登録が必要です。

「電車とバスで貯まるＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ」のご登録：

https://www.topcard.co.jp/point/save/railway/index.html?wWeb04

●ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ

東急グループや全国の加盟店で貯めて使えるポイントサービスです。

ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ加盟店で１ポイント１円相当として使用できるほか、マイルとの交換や

ＰＡＳＭＯへのチャージなどに利用可能です。

※ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴをご利用いただけるカードは以下になります。

・ＴＯＫＹＵ ＣＡＲＤ

・ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ ＣＡＲＤ

・ＪＡＬカード ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ ＣｌｕｂＱ

・ＡＮＡ ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ ＣｌｕｂＱ ＰＡＳＭＯ マスターカード

以 上