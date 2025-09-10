日本サウナ・スパ協会「サウナマスターアカデミー」を設立

公益社団法人日本サウナ・スパ協会

公益社団法人日本サウナ・スパ協会（所在地：東京都千代田区、会長：吉田秀雄）は、日本初の本格的サウナ専門教育機関「サウナマスターアカデミー」の設立に伴い、オープンスクールを開催いたします。本アカデミーは、サウナ文化の正しい普及と国際基準に準拠した専門技術者の育成を目指します。

新設される「サウナマスターアカデミー」では、これまで実施しているサウナ・スパ健康アドバイザー、サウナ・スパ管理士、サウナ・スパ健康士、ウィスキングforビギナーズなどの既存の認定資格を基盤とし、より専門性の高い実技習得を目的とした新たな養成講座として「アウフグースマスター養成講座」と「ウィスキングマイスター養成講座」の導入を予定します。

本オープンスクールは、アカデミーの第一弾として開講する「アウフグースマスター養成講座」におけるサウナやアウフグースの歴史と理論、救急救命における注意点など、基礎的な知見を深められる座学講習の一部を受講できる場として開催されます。また当日は、「アウフグースマスター養成講座」の概要並びに募集要項についても発表いたします。

「アウフグースマスター養成講座」は、協会が2022年から毎年開催しているアウフグース・チャンピオンシップ・ジャパン（ACJ）の経験を活かし、アウフグースが普及しているイタリアサウナ＆アウフグース協会（AISA）のカリキュラムに準拠。ACJ大会で受賞し世界大会決勝（WM）への出場経験のあるトレーナー講師が指導にあたります。理論と実践を組み合わせた約半年間のカリキュラムで、全国（北海道、東京・横浜・名古屋・福岡）での展開を予定しております。

なお、「ウィスキングマイスター養成講座」については、今後さらなる検討を進めており、現時点では開始時期未定となっております。詳細が決まり次第、改めて発表させていただきます。

■「サウナマスターアカデミー」開校式並びにオープンスクールのご案内

名称：「サウナマスターアカデミー」オープンスクール

日時：2025年10月10日

場所：東京都江東区有明3-11-1 東京ビックサイト605号室

内容：「サウナマスターアカデミー」開校式及び「アウフグースマスター養成講座」の案内と座学講習

参加費：無料

対象者：先着200名を予定(応募多数の場合は抽選）

募集期間：2025年9月10日(水) ～2025年9月30日（火）

■スケジュール

（会場：東京ビックサイト）

10:00 「サウナマスターアカデミー」 開校式 / 吉田 秀雄（会長）

10:20 挨拶 / タナカカツキ（日本サウナ大使）、ラッセ・エリクソン（国際アウフグース協会副会長）、リカルド・マッツイ（Aufguss.it会長）

「アウフグースマスター養成講座」の案内、実技講師紹介など

11:15 ～昼休み～

12:15 １.世界と日本のアウフグース文化 / 金 憲碩（副会長）

12:45 ２.世界の熱気浴の歴史 / 中山 眞喜男（技術顧問）

13:45 ～休憩～

14:00 ３.身体への作用と安全管理 / 前田 眞治（医学博士）

14:50 ４.救急救命対応 / 公益財団法人東京防災救急協会

15:20 ～休憩～

15:30 ５.アウフグースの種類と構成理論 / 日比野 健人（事務局）

16:30 終了 / 17:00退館完了

※「アウフグースマスター養成講座」の概要並びに募集要項は10月10日の会場で案内されます。

※本座学(１.～５.)の受講者は、後に開講される「アウフグースマスター養成講座」の正式な受講としてカウントされます。

■概要

・公益社団法人日本サウナ・スパ協会

・設立：1990年

・所在地：東京都千代田区九段南4丁目8－30 アルス市ヶ谷907

・会長：吉田秀雄

・事業内容：サウナ営業者の資質の向上、サウナに関する正しい知識の普及、健全なサウナ事業の発展と育成、環境衛生の向上に寄与

・URL：https://sauna.or.jp/

■お問い合わせ先

本件に関するお問い合わせは下記までお願い申し上げます。

MAIL： jimukyoku@sauna.or.jp

担当：若林（03-5275-1541）

受付期間：2025年9月10日(水) ～2025年10月8日（水）

■解説

アウフグース

サウナ室内で行われるドイツ発祥のサービス。熱せられたサウナストーンに水やアロマ水をかけて発生した蒸気を、タオルなどであおぎ、入浴者に「熱と香り」を送る行為のこと。

ショーアウフグース

サウナ室内でアウフグースに加えて、音楽や照明、小道具などを使い、特別な訓練を受けたアウフグースマスター達によってサウナ室内で行われるエンターテイメントショー。

アウフグースマスター

蒸気やアロマを使ってサウナ室のコンディションを設定・調整する、熟練の技術を持つサウナ室の管理者のこと。