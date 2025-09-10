論理的なプレゼン資料の構成術セミナー 課題解決型提案書 × 生成AI活用法 × パワポの時短技　10月1日開催 株式会社マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会2025年10月1日開催 論理的なプレゼン資料の構成術セミナー

■こんな方へおススメ！

・説得力が上がる“プロ”の資料構成術を学びたい方

・相手の課題を解決できる、論理的な提案書の作成方法を身に着けたい方

・生成AIを活用して、効率的に資料作成を行いたい方

・PowerPointの時短技を身に着け、効率的な資料作成を行いたい方

【お知らせ：2025年12月12日に改善術編セミナーも開催いたします】

2025年 12月12日（金） 13:00~17:00

プレゼン資料の改善術

～図解化術（生成AI含む） × デザインの知識～

講師：市川 真樹 プレゼン資料コンサルタント

官公庁や企業などに、企画提案書、コンペ資料、営業ツール、社内報告書、会社説明資料、IR資料などの作成代行、およびコンサルティングを提供。わかりやすく伝わり、相手の意思決定の土台となり、結果につながる資料設計とは何かを追求し、数多くの資料を手掛ける。同時に、そのノウハウを凝縮した「プレゼン資料作成研修」の講師としても活動している。

【経歴】

外資系企業および東証一部上場企業にて10年間、広報IR職に従事。

メディア、国内外投資家、アナリストなどに向けた取材・プレゼンを経験。

その後、ベンチャー立ち上げに携わり、営業資料統括マネージャーを務めた後、2014年に独立。東海大学非常勤講師

プログラム：

１．課題解決型提案書の作り方

・ゴールの明確化＆聞き手分析

・相手の現状・あるべき姿・ギャップの確認

・ギャップの深堀り/MECEで考える

(ロジックツリーの活用）

・課題の特定と解決策の検討

・構成の組み立て＆メッセージを練る

（ピラミッドストラクチャーの活用）

・共感をつかむ

・ページ割りをする

２．生成AIの概要と資料作成への活用法

・生成AIの定義・沿革・種類・未来

・資料作成に活用する方法

・プロンプト事例の紹介

・リスクと対策：私たちに必要な能力

３．PowerPointの時短技

・パワポの時短カスタマイズ

・テキストに効くパワポ技

・図解に効くパワポ技

・時短に効く小技集

開催概要：

開催日時：2025年10月1日(水) 13:00~17:00

開催方法：オンラインセミナー（アーカイブ視聴期間あり）

受講料：お一人様 33,000円（税込）

ご優待：

３名以上の同時お申込みで、1名につき２割引きをさせていただきます。

マーケティング研究協会

主催会社：株式会社マーケティング研究協会

マーケティング研究協会は1960年の設立より、マーケティング志向をもった人財・組織の育成と、お客様に選ばれ続けるための仕組みづくりを、「マーケティング支援」「BtoC営業力強化」「店舗販売力強化」「BtoB営業力強化」という4つの領域を中心に、公開セミナー・企業内研修・コンサルティング等様々な手法でご支援しております。

上記のセミナーは企業内研修としても実施することが可能です。お気軽にお問い合わせください。

【会社概要】

株式会社マーケティング研究協会

105-0012 東京都港区芝大門1丁目2番8号 COSMIC BLDG 2F

代表取締役：平林 信吾

事業内容： 教育研修事業・マーケティングリサーチ事業・コンサルティング事業・公開セミナー事業・企画制作事業

設立： 1962年

https://www.marken.co.jp/



