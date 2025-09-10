夢庵の牡蠣・栗・鴨と月見メニュー！シャインマスカットも登場！季節の味覚が勢揃い「秋の実り 味めぐりフェア」

株式会社すかいらーくホールディングス

株式会社すかいらーくレストランツ（本社・東京都武蔵野市、代表取締役社長 中島 尚志）が運営する和食レストラン「夢庵」では、2025年9月11日（木）より、「秋の実り 味めぐりフェア」を期間限定で開催いたします。

秋の実り 味めぐりフェア：https://www.skylark.co.jp/yumean/menu/fair_sep/index.html(https://www.skylark.co.jp/yumean/menu/fair_sep/index.html)

シャインマスカット：https://www.skylark.co.jp/yumean/menu/dessert/index.html(https://www.skylark.co.jp/yumean/menu/dessert/index.html)

【「秋の実り 味めぐりフェア」（※1） おすすめポイント】

１. 昨年29万食（※2） 以上販売の「秋の選べるせいろ蒸し御飯膳」に「鴨」が新登場！

ほかほかのせいろ蒸し御飯が「牡蠣」「栗おこわ」「鴨（※3）」3種で復活！敬老の日など秋のお集まりにもおすすめ！

２. とろ～り卵がたまらない！「牡蠣と半熟卵の月見天丼」 or 「かつおとねぎとろの月見ユッケ丼」

あなたはどっちでお月見？この時期だけの月見メニューに、夢庵ならではの自信作が2品できました！

３. 芳醇な香りが広がる大粒のシャインマスカットを使用したスイーツ6品を堪能！

ジューシーな信州産シャインマスカットを使ったパルフェやあんみつなどのスイーツが楽しめる！

※1)季節をイメージした商品です。収穫時期を示すものではありません

※2)2024年9月12日～12月11日の総販売数です

※3)合鴨を使用

「秋の実り 味めぐりフェア」 概要

※季節をイメージした商品です。収穫時期を示すものではありません

■対象店舗

夢庵全店

※一部店舗により販売有無、価格が異なる場合がございます

■対象期間

2025年9月11日（木）～ 11月12日（水）

※販売期間は予定。予告なく販売を終了する場合がございます

※22時以降にご注文のお客さまには深夜料金10%を加算させていただきます

彩り豊かなこだわり素材！「秋の選べるせいろ蒸し御飯膳」

※画像は「栗おこわ」「牡蠣の季節天ぷら」「きのこと春菊のお吸い物」を選んだ場合

秋の選べるせいろ蒸し御飯膳

《どの組み合わせを選んでも》

1,499円（税込1,649円）

「せいろ御飯」、「おかず」、「椀物」を選べて、秋の味覚を存分に楽しめる御膳が今年も復活します。3種の「せいろ御飯」は店舗で蒸したてを提供。「おかず」は播磨灘産の牡蠣を含む“季節天ぷら”か広島県産“牡蠣フライ”から、「椀物」は“きのこと春菊のお吸い物”または“そば/うどん”から選ぶことができ、お好きな御膳にカスタマイズが可能です。

選べるせいろ御飯｜蒸したてあつあつ！牡蠣・栗・鴨からお好きな秋の香りをどうぞ

牡蠣のせいろ御飯

［単品］899円（税込989円）

播磨灘産の牡蠣はふっくらした見た目でぷりぷりの食感。

栗おこわ

［単品］799円（税込879円）

しっとりとした甘さの栗とシンプルな塩味のおこわの組み合わせが絶妙です。

鴨のせいろ御飯

［単品］899円（税込989円）

厚切りの食べ応えある合鴨を、柔らかくしっとりジューシーに仕上げました。

選べる秋のおかず

牡蠣の季節天ぷら

上海老・播磨灘産牡蠣・霜降りひらたけ・山茶茸・おくらを使用した秋の天ぷらです。

※霜降りひらたけはホクト（株）の登録商標です

大粒牡蠣フライ

大粒で濃厚な広島県産の牡蠣を使用。揚げたてを中濃ソースとタルタルソースでどうぞ。

選べる椀物

きのこと春菊のお吸い物

小そば/小うどん（温/冷）

秋の選べるせいろ蒸し御飯膳｜組み合わせ例

《どの組み合わせを選んでも、1,499円（税込1,649円）》

組み合わせ例１.

肉厚の鴨×サクふわ天ぷらで大満足！

組み合わせ例２.

せいろとフライで楽しむ“牡蠣づくし”！

夢庵ならでは！とろ～り卵の月見メニューが2種登場！

見て良し！味良し！夢庵の卵へのこだわり

「卵天ぷら」は、揚げても黄身が固くならないよう、試行錯誤の末に誕生。「かつおとねぎとろの月見ユッケ丼」には卵黄のみ使用し、特製だれの辛さと調和するよう仕上げています。

サクふわ天ぷらの月見天丼 or 焼津産かつおとねぎとろの月見ユッケ丼

牡蠣と半熟卵の月見天丼（味噌汁・お新香付き）

1,349円（税込1,484円）

黄身がとろりと流れ出る半熟卵の天ぷらと、特製の天丼たれとのハーモニーが抜群。上海老2本、播磨灘産牡蠣、春菊、霜降りひらたけ、山茶茸の天ぷらもどーんと乗った、ボリューム満点の一杯です。

※霜降りひらたけはホクト（株）の登録商標です

かつおとねぎとろの月見ユッケ丼（味噌汁・お新香付き）

1,199円（税込1,319円）

コチュジャン・豆板醬を使用したピリ辛の特製ユッケだれに漬けた焼津産“かつお”と、脂の旨味が豊かな“ねぎとろ”に、玉ねぎや生姜の香りがアクセントとなった一杯です。途中で卵を割れば、辛さとまろやかさが絡み合った味わいをお楽しみいただけます。

大粒ジューシー！信州産シャインマスカットを使用したスイーツ6品

信州特有の寒暖差で甘味が大幅にアップしたシャインマスカットを、パリッと皮ごとお楽しみください。大粒かつジューシーでありながら、爽やかな味わいをお楽しみいただける期間限定の6品が登場です！

URL： https://www.skylark.co.jp/yumean/menu/dessert/index.html(https://www.skylark.co.jp/yumean/menu/dessert/index.html)

シャインマスカットのソフトパルフェ

549円（税込604円）

人気の北海道濃厚ソフトとシャインマスカットの相性が抜群！中段にはフルーツカクテルとシャインマスカットゼリー、底にはぶどうソースをしのばせたことで、爽やかな香りが引き立つパルフェができました。

※北海道濃厚ソフトは北海道産生乳60%使用

シャインマスカットの豆乳チーズケーキ

499円（税込549円）

自家製豆乳を使用した夢庵人気のチーズケーキとシャインマスカットの爽やかな甘さを一緒に味わえます。

シャインマスカットのソフト白玉あんみつ

749円（税込824円）

和スイーツ×シャインマスカット！十勝産小豆の小倉あんなど、こだわりの素材も楽しめる一品です。

シャインマスカットのゼリー

349円（税込384円）

シャインマスカットのぷるぷるゼリー！残暑に嬉しいさっぱりスイーツです。

シャインマスカット

649円（税込714円）

みんなでシェアもOK！豊かな香りやはじける食感をぜひそのままで！

シャインマスカットの甘味三彩

649円（税込714円）

シャインマスカットゼリーにぶどうソース

ソフト、夢庵プリンを同時に楽しめます。

※ゼリー・ソースに使用のぶどうは信州産以外を使用しています

※画像はすべてイメージです

ブランド情報

●夢庵ホームページ URL：https://www.skylark.co.jp/yumean/

●すかいらーくアプリダウンロード URL：https://www.skylark.co.jp/cross_brand/coupon/index.html

各種SNSアカウントはこちら▼

●夢庵X URL：https://twitter.com/yumean_PR

●Instagram URL：https://www.instagram.com/skylark.jp/(https://www.instagram.com/skylark.jp/)

●Facebook URL：https://www.facebook.com/skylark.jp/

●YouTube URL： https://www.youtube.com/channel/UCFM8HWIzSKnNWNkGH6kJcWQ/videos