愛知発！豊田合成のエシカルブランドRe-SがアマノHD社とコラボレーション　エアバッグ生地の防災バッグを企画

豊田合成株式会社

Re-S WEB SITE ：https://res00.base.shop/

豊田合成株式会社（本社：愛知県清須市、社長 兼 CEO：齋藤克巳）が展開するオリジナルブランド「Re-S（リーズ）」は、愛知県内でドラッグストアを運営するアマノホールディングス株式会社と共同で、防災バッグを企画しました。アマノHD社の創立125周年を記念し、9月1日の「防災の日」にあわせて、同社の全従業員へ配布されました。

エアバッグ生地の端材を“再生”して新たなカタチに

「Re-S」は、自動車用エアバッグの生地やハンドルの革端材といった、再利用が難しい素材をアップサイクルし、バッグやポーチ、ペンケースといった日常使いできるアイテムとして生まれ変わらせています。へと生まれ変わらせるブランドです。

コラボレーションを通じた取り組みの広がり

「Re-S」では、アパレルブランド、障がい者施設、大学、飲食店、エンタメ業界（お笑い芸人との企画）など、多様な分野とのコラボレーションを展開。業界の垣根を超えた商品づくりを通じて、環境負荷の低減や一人ひとりの環境意識向上につながる活動を進めています。

2025年2月には、アマノHD社の美容部員向けに「メイクポーチ」を共同制作しています。

耐久性×資源活用のデザイン

今回の防災バッグは、エアバッグの起爆に耐えうる強度を備えたエアバッグ生地を本体に使用し、アマノHD社の反射ロゴを避難時の視認性向上を狙いプリント。さらに、当社の関係会社である芦森工業から提供いただいたナイロンコード端材を紐部分に、シートベルト端材をループ部分に採用し、機能性と資源の有効活用を両立しました。

製作は福祉の現場と連携

製作にあたっては、当社のグループ会社で、障がい者の自立支援等行う「TGウェルフェア」、愛媛県の就労継続支援B型事業所「ゆいまーる」、大阪市に拠点を置き縫製を手がける「オーエム企画」にご協力いただきました。

広がり続けるRe-Sのコラボレーション

「Re-S」はこれまで、地元企業をはじめとした多くのパートナーと一緒にアップサイクルの取り組みを形にしてきました。これからも素材に新たな価値を見出し、社会に役立つモノづくりを地域や企業とともに広げていきます。

これまでのコラボレーションの一例

・竜泉寺の湯 サウナハット・ボルダリングジムKNOT エアバッグポーチ飛騨高山 キナリ木工所 レザー×小径木のペンケース飛騨高山の木工クラフトショップ「匠館」でRe-S商品を販売

＜Re-S＞

オンラインショップ：https://res00.base.shop/

Re-S ショップ ：愛知県名古屋市西区那古野2丁目8-11 メゾンなごの