「東京ゲームショウ2025」にBenQブースが今年も出展 世界初展示となる、MOBIUZ 26.5インチ4K QD-OLEDの新製品が登場

ベンキュージャパン株式会社

ベンキュージャパン株式会社（本社：東京都千代田区、以下：BenQ）は、2025年9月25日（木）から9月28日（日）に幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2025」（略称：TGS2025）にBenQのカジュアルゲーマー向けのモニターブランドで、ゲームの世界に究極の没入感を提供する「BenQ MOBIUZ」として出展します。期間中は、世界初展示となる26.5インチ 4K QD-OLEDの新製品を展示するほか、VTuber 猫麦とろろさん（https://x.com/tororo_vtuber）の限定グッズがもらえるイベント/キャンペーンを実施します。また、「MOBIUZ TGS出展記念キャンペーン」と題して、本日9月10日から9月18日の期間でMOBIUZモニターが4名様に当たるキャンペーンをXにて開催いたします。

■ブース内容

本年のBenQブースは、「Explore the World Beyond～これまで見えなかったゲームの世界を体験しよう～」をコンセプトに、没入感のあるゲーム体験を実現する「MOBIUZ」から、世界初お披露目となる最新ゲーミングモニター「4K QD-OLEDの新製品」を展示します。ゲームプレイヤーに美しく作り込まれたゲームの世界を巡る“ビジュアルの旅”をしてほしいという想いから、会場では最新製品と現行製品（EX321UX、EX271U）を展示し、試遊の場をご提供いたします。

■キャンペーン概要

●MOBIUZ TGS出展記念キャンペーン

X投稿をいただいた方の中から抽選で3名様に『EX251』、1名様に『26.5インチ4K QD-OLED新製品』をプレゼントします。

＜応募期間＞

2025年9月10日（水）～2025年9月18日（木）23:59まで

※当選された方にはXのダイレクトメッセージにてご連絡差し上げます。落選の場合のご連絡はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

＜応募方法＞

１.X（旧Twitter）で「BenQ Japan」公式アカウント（https://x.com/BenQJapan）をフォロー。

２.「お気に入りのゲームシーンのスクリーンショット」「ゲームタイトル」「ゲームアートスタイル（Sci-Fi/リアリスティック/ファンタジー/アニメなど」を「#MOBIUZGameArt」「#MOBIUZ」「#BenQ」のタグを付けて引用リポスト（旧リツイート）。

＜注意事項＞- キャンペーンへのご参加は、お1人様1回とさせて頂きます。- 当選連絡後、2025年10月15日までにご返信いただけなかった場合には、当選を無効とさせていただきます。- 賞品の発送は2025年10月中を予定しています。都合により賞品の発送が遅れる場合もありますので、あらかじめご了承ください。- 賞品のお届け先は日本国内に限らせていただきます。- 応募者が未成年者の場合、法定代理人（親権者等）の同意を得てから本キャンペーンにご参加ください。- 当キャンペーンは予告無く変更、中止されることがあります。

キャンペーン情報の詳細は、下記TGS2025ベンキュージャパン特設ページからご覧いただけます。

TGS2025 BenQ特設ページ：https://www.benq.com/ja-jp/campaign/tgs2025.html

●来場者特典

さらに、来場者限定で9月27日（土）と9月28日（日）の一般公開日に、TGS2025のBenQブース内で指定の条件をクリアされた方に猫麦とろろさんオリジナルグッズをプレゼントします。

＜開催日＞

9月27日（土）と9月28日（日）

＜キャンペーン/イベント内容＞

１.MOBIUZ TGS 出展記念キャンペーンの投稿画面をご提示いただいた方

⇒猫麦とろろさんのオリジナルグッズを先着100名様(9月27日：50名様、9月28日：50名様)にプレゼント

２.BenQブースにて製品体験＋BenQブースの写真をXにご投稿いただいた方

⇒猫麦とろろさん×MOBIUZの限定ホログラムステッカーをプレゼント

３.ブースで指定のミッションをクリアした方

⇒猫麦とろろさん×MOBIUZの限定Tシャツをプレゼント

■「東京ゲームショウ2025」開催概要

会期：2025年9月25日(木)～2025年9月28日(日)

ビジネスデイ：9月25日（木）10：00～17:00 / 9月26日（金）10：00～17:00

一般公開日：9月27日（土）9：30～17:00 / 9月28日（日）9：30～16:30

リアル会場：幕張メッセ （千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1）

主催：一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）

共催：株式会社日経BP、株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ

後援：経済産業省 文化庁

チケット料金：1日券 各日 3,000円（税込）※中学生以上

公式サイト：https://tgs.cesa.or.jp/jp

ベンキュージャパンブース：小間番号 09-E15

■MOBIUZについて

「MOBIUZ」は、無限に続くメビウスリングに由来し、「ゲームの世界に没入する」という意味を持つBenQのゲーミングモニターブランドです。「ゲームをよりリアルな体験へ : Imagine a New Reality」というコンセプトのもと、一部製品にはBenQ独自の技術「Shadow Phage」を搭載。AIがリアルタイムでコントラストを最適化し、究極の没入感を実現します。2024年には累計販売台数25万台を突破。宇宙船をモチーフにした新たなコンセプトデザインへと刷新され、シリーズ全体が統一感のあるラインナップへと進化しました。

■BenQについて

BenQ Corporationは、1984年の設立以来、「Bringing Enjoyment and Quality to Life」をコーポレートビジョンとして掲げ、生活に楽しさとクオリティをお届けすべく、最新のテクノロジーとライフスタイルを結びつけるユニークな製品を生み出してまいりました。現在ではライフスタイル、ビジネス、ヘルスケア、教育という4つの事業領域にフォーカスし、お客さまの生活にとって大切なコト（さまざまな出来事や場面）をさらに輝かせる価値のあるモノ（製品やサービス）のご提供を続けています。ベンキュージャパン株式会社ウェブサイト： https://www.benq.com/ja-jp/index.html

■お客様お問合せ先

ベンキュージャパン テクニカルサポートセンター 0570-015-533

月曜から金曜 9：30～17：00 土日祝日・弊社指定日を除く

E-mailお問合せ： support@benq.jp