OMOT、Bish株式会社を完全子会社化
FISM株式会社
全国の企業経営者・事業会社との広範なネットワークを構築しており、売り手と買い手双方にとって最適なパートナー探しを実現しています。
FISMグループの株式会社OMOT（本社：東京都渋谷区、代表取締役：白枝悠太、以下「OMOT」）は、2025年9月8日、Bish株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：齋藤吉秀、以下「Bish」）の全株式を取得し、子会社化したことをお知らせいたします。
■背景
Bishは、M&A仲介を主軸とする企業で、これまで多種多様な業種において、数多くのM&A案件を支援してきました。
また、譲渡価額や譲渡スキームの提案から契約実務の助言、PMI支援までを一気通貫でサポートし、経営者の立場に立った「伴走型」のアドバイザリーを特徴としております。
一方、OMOTは、化粧品やライフスタイル製品を中心に、OMO領域におけるマーケティング支援を主軸に事業を展開してまいりました。
今後は、両社の連携によって新たなビジネスの可能性を切り拓き、成長を加速させてまいります。
■Bish株式会社 会社概要
社名：Bish株式会社
設立：2020年10月1日
代表者：代表取締役 齋藤 吉秀
所在地：東京都港区芝3-15-14 ヒキタカ芝公園ビル9F
HP：https://bishgroup.net/
■株式会社OMOT 会社概要
社名：株式会社OMOT
設立：2023年8月4日
代表者：代表取締役 白枝 悠太
所在地：東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マインズタワー8F
HP：https://omot.co.jp/