OMOT、Bish株式会社を完全子会社化

FISM株式会社

FISMグループの株式会社OMOT（本社：東京都渋谷区、代表取締役：白枝悠太、以下「OMOT」）は、2025年9月8日、Bish株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：齋藤吉秀、以下「Bish」）の全株式を取得し、子会社化したことをお知らせいたします。

■背景

Bishは、M&A仲介を主軸とする企業で、これまで多種多様な業種において、数多くのM&A案件を支援してきました。

全国の企業経営者・事業会社との広範なネットワークを構築しており、売り手と買い手双方にとって最適なパートナー探しを実現しています。

また、譲渡価額や譲渡スキームの提案から契約実務の助言、PMI支援までを一気通貫でサポートし、経営者の立場に立った「伴走型」のアドバイザリーを特徴としております。

一方、OMOTは、化粧品やライフスタイル製品を中心に、OMO領域におけるマーケティング支援を主軸に事業を展開してまいりました。

今後は、両社の連携によって新たなビジネスの可能性を切り拓き、成長を加速させてまいります。

■Bish株式会社 会社概要

社名：Bish株式会社

設立：2020年10月1日

代表者：代表取締役 齋藤 吉秀

所在地：東京都港区芝3-15-14 ヒキタカ芝公園ビル9F

HP：https://bishgroup.net/

■株式会社OMOT 会社概要

社名：株式会社OMOT

設立：2023年8月4日

代表者：代表取締役 白枝 悠太

所在地：東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マインズタワー8F

HP：https://omot.co.jp/