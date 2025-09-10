【マンダリン オリエンタル 台北】2025年版「ミシュランガイド 台湾」において中華料理「ヤグ（雅閣）」が8年連続で1つ星を獲得

マンダリン オリエンタル ホテル グループ

マンダリン オリエンタル 台北(https://www.mandarinoriental.com/ja/taipei/songshan)のシグネチャーダイニング施設である、中華料理レストラン 「ヤグ（雅閣）」 がこのたび、2025年版の「ミシュランガイド 台北・台中・台南・高雄」 において、8年連続となるミシュラン1つ星を獲得いたしました。この喜ばしい結果は、「ヤグ」が誇る卓越した料理のクオリティと、きめ細やかなサービスが高く評価された結果と云えます。

「ヤグ」では、世界的に著名なインテリアデザイナー、トニー・チー（Tony Chi）氏による、優美でクラシックなデザインに現代的なタッチを加えた空間で、ゲストの皆さまの記憶に残る美食体験をご提供しております。総料理長のユエン・ミンソン（Yuen Ming-Sun） が率いる料理チームは、地元に根付く食文化の伝統を守りつつ、季節ごとに変わる旬の食材と厳選した地元の食材をふんだんに使った、本格的な広東料理の数々を振舞っております。また、お料理とのマリアージュをお楽しみいただける厳選ワインや高級中国茶も数多く取り揃えております。

マンダリン オリエンタル 台北では、「ヤグ」での8年連続のミシュラン1つ星受賞を記念して、「ヤグ」でのお食事をセットにした特別宿泊プラン「コヴェテッド ガストロノミー（Coveted Gastronomy）」をご用意いたしました。本プランでは、「ヤグ」の数々の賞を獲得しているメニューの品々はもちろんのこと、マンダリン オリエンタルならではの「伝説的」とまで称される充実のサービスをご堪能いただけます。

【宿泊プラン概要】

プラン名： コヴェテッド ガストロノミー（Coveted Gastronomy）

期 間： 通年ご利用可能

内 容：

- 「ヤグ」での特別ディナーコース（2名様）- ブッフェ形式のご朝食（2名様・滞在中毎日）- マンダリン オリエンタル会員プログラム「ファンズ オブ M.O.（Fans of M.O.）(https://www.mandarinoriental.com/ja/fans-of-mo/benefits-enrolment)」にご登録いただくと、アーリーチェックインやレイトチェックアウトなど、ご滞在をより快適にお過ごしいただける追加特典をご利用いただけます。

価 格： ご利用日やお部屋タイプにより異なります。詳細およびご予約は、公式ウェブサイトまたはお電話にて承ります。

【ご予約・お問い合わせ】

マンダリン オリエンタル 台北

TEL： +886 2 2715 6888

Eメール： motpe-reservations@mohg.com

公式ウェブサイト： https://www.mandarinoriental.com/en/taipei/songshan/offers/coveted-gastronomy (https://www.mandarinoriental.com/en/taipei/songshan/offers/coveted-gastronomy)

「このたび名誉あるミシュランガイドから8年連続で高い評価をいただき、大変光栄に感じています。

お客様に心に残るひとときをご提供するために、惜しみない献身を尽くしてくれている料理チームとサービスチームに心から感謝をしたいと思います。今回の受賞は、『ヤグ』のチームの情熱と卓越性を改めて証明するものとなりました。」（マンダリン オリエンタル 台北の総支配人、カラン・ベリーのコメント）

■ マンダリン オリエンタル 台北について

ヨーロピアンスタイルの建築美と洗練されたデザインが融合した「マンダリン オリエンタル 台北」は、台北を代表するランドマーク的存在のラグジュアリーホテルです。市内最大級のゆとりある空間を備える全303室の客室とスイートは、優美でクラシックなデザインに現代的なタッチを加えた美しい内装で設えております。館内には6つのレストラン＆バーを備え、革新的かつ洗練されたダイニング体験をご用意しております。広々としたスパでは、グループの受賞歴あるスパコンセプトに基づき、ホリスティックなシグネチャートリートメントや多彩なウェルネスプログラムをご用意しております。さらに、壮麗なチャペルを含む多目的イベントスペースは、ウェディングから国際会議まで、あらゆるシーンを華やかに彩ります。

■ マンダリン オリエンタル ホテル グループについて

数々の権威ある賞に輝くマンダリン オリエンタルは、世界で最もラグジュアリーなホテル、リゾート、レジデンスを展開しています。マンダリン オリエンタルは、オリエンタルの伝統と、立地する土地の文化や独自のデザインを反映させた、卓越したホテルづくりで定評があります。当ホテルグループの使命は、きめ細やかなおもてなしを通じて、お客さまに感動と喜びをお届けすることです。アジアのルーツから世界的なブランドへ成長を遂げ、60年以上の歴史を持つマンダリン オリエンタルは、現在27の国と地域において43軒のホテル、12のレジデンス施設と26の「エクセプショナル・ホームズ」を運営。さらに多くのプロジェクトを計画しています。マンダリン オリエンタルは、ラグジュアリー・ホスピタリティにおける革新的なリーダーとしての名声を高め、長期にわたって持続的成長を実現しています。 mandarinoriental.com(https://www.mandarinoriental.com/ja)