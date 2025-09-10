【東海４県初！】【愛知県・西尾市】　郵便バイク108台が「令和７年国勢調査」をPR

西尾市役所郵便バイクに貼られた国勢調査ＰＲステッカーと近藤芳英本部長（右）、渡辺晴樹郵便局長

国勢調査は、統計法に基づいた国の最も重要かつ基本的な統計調査で、国内の人口や世帯の実態、就業状態などを明らかにするため、5年ごとに実施します。

西尾市では調査を円滑で確実に行うため、包括連携協定を結ぶ日本郵便株式会社の協力を得て、東海４県では初の試みである市内を巡回する郵便配達用バイク108台に国勢調査PRステッカーを貼り付けることで、市民への国勢調査の周知とオンライン回答率の向上を図ります。

出発式で国勢調査西尾市実施本部長を務める近藤芳英副市長は「昨今のプライバシー意識の高まりなどから、国勢調査を取り巻く環境は非常に厳しい状況となっている。調査活動を円滑に行うためには、多くの市民の皆様に国勢調査のことを知っていただく必要がある。このステッカーを貼ったバイクが市内をくまなく巡ることによって、国勢調査の認知度が一層高まるものと確信している。」と述べました。

西尾郵便局の渡辺晴樹局長は「機動力を活かして市民の皆様へ国勢調査をPRしていきます。」と意気込みました。

PRステッカーを貼ったバイクは、国勢調査の回答期日である10月8日まで市内を巡り、広く周知活動を行います。

■ 「令和７年国勢調査PR郵便バイク出発式」の概要

郵便配達用バイクに貼られた国勢調査PRステッカー

●開催日時

2025年9月5日（木）午前9時30分から9時50分まで

●開催場所

西尾郵便局 地下駐車場

●内容

１.国勢調査西尾市実施本部長挨拶（国勢調査西尾市実施本部長：近藤芳英）

２.西尾郵便局長挨拶（西尾郵便局長：渡辺晴樹）

３.渡辺局長によるステッカー貼り付け、郵便バイク出発

■西尾市と日本郵便株式会社との包括連携に関する協定

西尾市と日本郵便株式会社が、令和３年３月26 日に締結。それぞれが有する人的・物的資源を有効に活用して、相互に連携・協力することにより、市民サービスの向上、安心・安全な暮らしの実現など一層の地域社会の発展を図ることを目指す。