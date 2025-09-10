【ウェビナー開催】「使いたい」を生むシニアCRM ― プロダクトコンセプト×誘引手法の最適解と事例

株式会社オースタンスお申し込みはこちら :https://ostance.com/lab/seminars/hzg583bk6mawmw9l0hcwjo8g?utm_source=press_release&utm_medium=social&utm_campaign=consulting-0910

国内最大級のシニア向けSNS『趣味人倶楽部』を運営する当社。

昨今、多くの企業がシニア（中高年以上）をターゲットにした事業に注力しており、国内最大級シニアSNSを運営する弊社は、数多くのアドバイザリー依頼をいただいています。

お問い合わせをいただく中で、「シニア向けのCRM施策に取り組んでいるがなかなか成果が出ない」「既存会員をデジタルサービスに移行させたいがハードルが高い」といった課題を多く耳にします。

本ウェビナーでは、シニアCRMにおける最大の壁である「使い始めてもらう難しさ」と「継続的に利用してもらう工夫」に焦点を当て、国内での豊富な事例をもとに解説します。

特に、「使いたい」と思わせるプロダクトコンセプト設計と、デジタル・オフライン等の誘引手法の最適解について、実践的な知見をご紹介します。

シニア領域での新規事業やCRMに取り組む方にとって、明日から活かせるヒントをお届けします。

このような方におすすめ

- シニアを対象とした新規事業やサービス開発を担当されている方- 既存シニア会員をデジタルサービスやアプリへ誘導することに課題を感じている方- シニア向けCRMの設計・運用を任されているマーケティング/CRM担当者- オフラインとデジタルを掛け合わせた効果的な誘引手法を知りたい方- プロダクトの「使われない」「続かない」理由を解消したい方◇アジェンダ- 会社/事業紹介- シニアCRMの難しさとは- 「使いたい」を生むプロダクトコンセプトの作り方- 誘引手法の最適解- 質疑応答◇開催概要- 開催日時：2025.09.22 16:00～17:00- 参加費：無料- 開催形式：Webセミナーお申し込みはこちら :https://ostance.com/lab/seminars/hzg583bk6mawmw9l0hcwjo8g?utm_source=press_release&utm_medium=social&utm_campaign=consulting-0910

株式会社オースタンスについて

オースタンスは、「歳を重ねて、楽しみがある人生に。」というビジョンを掲げ、シニア世代向けにサービスを展開しています。また、シニア世代向けにサービスを展開している企業に、事業開発/システム開発/集客・グロース支援/CRM設計/CSサポート/調査リサーチ/ユーザー共創などを一気通貫して支援しています。

オースタンス法人向けサービス：https://ostance.com/services/business/

調査・研究機関「シニアDXラボ」について

「シニアDXラボ」は、ITを活用してシニア世代の生活にポジティブな変化を生み出すための、未知の知見の発掘・提言をミッションとしています。趣味人倶楽部を運営する株式会社オースタンスが、保有するシニアの行動データや課題解決の知見を元に、シニアの研究をする専門家に参画いただき、共同で研究を推進します。

調査・研究機関「シニアDXラボ」：https://ostance.com/lab/

