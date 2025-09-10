VENEXスターターモデル『REFRESH』シリーズ、現代の休養時間に心地よく馴染むデザインにリニューアル。

株式会社ベネクス

リカバリーに関するサービスや商品を開発する株式会社ベネクス（所在地：神奈川県厚木市、代表取締役：中村 太一、以下、当社）は、VENEXリカバリーウェアのスターターモデル『REFRESH（リフレッシュ）』シリーズのデザインをリニューアルし、全国の取り扱い店舗にて2025年9月10日（火）より、公式オンラインストアにて2025年9月11日（木）14：00より順次発売します。

■販売10年目のVENEXリカバリーウェア長寿シリーズ『REFRESH』

はじめての購入者から長年の愛用者まで幅広い層に選ばれている『REFRESH』シリーズは、2015年秋冬シーズンにTシャツを販売したところからスタートしています。その後ご好評につきアイテムが増えていきシリーズ化し、今年で販売10年目となります。

伸縮性が高く、光沢感があり、つるっとなめらかな質感の生地が特徴です。その生地のしなやかさは、体の動きに合わせてストレスなくついてくるため着ているストレスが軽減。吸収した汗を素早く乾燥させる吸水速乾性を兼ね備えているため、肌にはりつきにくい着心地のよさが長く愛されている理由です。

■シンプルさを継承しつつ、現代のライフスタイルやトレンドに合わせたデザインにリニューアル

今回のリニューアルは、デザインのアップデートにあります。縫製仕様はそのままに、トップスは袖丈・身幅・着丈を見直し、レディースは首回りを詰めてすっきりとした印象に。テーパードタイプのボトムにはお客様のご要望が多かったポケットを追加しました。ブランドロゴを横組みに変更し、シンプルで落ち着いた雰囲気をプラス。シンプルさを継承しつつ、これまで以上に心地よく、快適さとスタイリッシュさを兼ね備えたデザインへとアップデートしました。

首回りロゴプリント

テーパードパンツのロゴとポケット

今回のリニューアルに伴い、一部商品は価格を改定しています。Tシャツ（メンズ・レディース）、レギンス＋（レディース）は従来価格を維持し、それ以外のアイテムは仕様変更・デザイン改良にあわせて新価格となります。

当社では、今年で創業20周年を迎え、18年間リカバリーウェアを販売してまいりました。今後も睡眠に限らない休養方法を提案し、ライフスタイルに合った商品提供を通じて新たな気づきをお届けします。

【商品概要】

◆商品名： REFRESH（リフレッシュ）

メンズ： Ｔシャツ、Ｔシャツロングスリーブ、ロングテーパードパンツ

レディース： Ｔシャツ、Ｔシャツロングスリーブ、8分丈テーパードパンツ、レギンス＋

◆発売日： 全国の取り扱い店舗:2025年9月10日（水）～

オンラインストア:2025年9月11日（木）14：00～

◆価格： 9,900円（税込）～13,200円（税込）

※メンズレディース共通

◆カラー：ブラック ※メンズ、レディース共通

◆組成： ポリエステル84%、ポリウレタン16％

◆サイズ： メンズ：M・L・XL・XXL

レディース： M・L・XL

◆商品ページURL： https://store.venex-j.co.jp/REFRESH/category/100101/

※リニューアル後のラインナップは、2025年9月11日（木）14：00より公開予定です。

◆特徴：リカバリーウェアが初めてという方にも試していただきやすいVENEXのエントリーモデルです。オールシーズン使用可能でつるっとした触り心地が特徴の生地を使用。薄くフラットでストレッチ性が高いため、からだの動作にストレスなくついていき、あらゆる休養シーンにも着心地の良さが実現。シンプルなデザインが現代の休養時間に馴染みやすいリカバリーウェアです。

◆販売店舗：

〈直営店〉 VENEX Recovery Lab 日本橋（日本橋高島屋S.C. 新館4F）

〈VENEX STORE:10店舗〉 伊勢丹新宿店 本館5階、高島屋横浜店 5F、ジェイアール名古屋タカシマヤ 9F、京王百貨店新宿店 5F、高島屋新宿店 8F、あべのハルカス近鉄本店ウィング館6F、博多阪急 8F、伊勢丹立川店6階、松坂屋名古屋店 本館6階、日本橋三越本店 本館5階

〈オンラインストア:4店舗〉 VENEX公式オンラインストア、VENEX公式楽天市場店、VENEX公式Yahoo!店、Amazon

◆商品問い合わせ先： ベネクスカスタマーサービス 046-200-9288

【ベネクスについて】

健康のための３大要素「運動」「栄養」「休養」の中で、パフォーマンスを向上させるために必要な「休養」に着目。主力商品である休養時専用ウェアをはじめとするリカバリーサポート商品の開発、製造、販売、およびリカバリーに関する研究、啓発活動、サービス、開発などを行っています。創業は「床ずれ予防マットレス」を開発、販売する介護用品メーカーとしてスタート。現在は、休養学に基づいたリカバリーに関わる商品開発を行っています。

「ヒトが本来持っている自己回復力を最大限に発揮させること」をコンセプトに、東海大学、神奈川県、当社との産学公連携事業により誕生したウェアは、エビデンス（科学的根拠）の取得や安全性を重視した開発を行い、「休養時専用ウェア」として2010年2月の発売以降、疲労回復や安眠のサポートを目的として日本代表選手らスポーツ関係者はじめ多くの方に愛用されています。現在は、豊富な商品展開を行い、全国の主要百貨店やオンラインショップで販売。これまでにシリーズ累計220万着（2025年8月中旬時点）の販売実績を記録するヒット商品となっています。