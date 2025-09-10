企業のAIエージェント活用を加速するワークショップ型プログラム「HWS Agent Camp」を提供開始

株式会社ヘッドウォータース

AIソリューション事業を手がける株式会社ヘッドウォータース（本社＝東京都新宿区、代表取締役 篠田庸介、以下「ヘッドウォータース」）は、企業によるAIエージェント活用を推進するため、ワークショップ型プログラム「HWS Agent Camp」を提供開始します。

＜背景＞

生成AIやAIエージェントの活用は、業務の効率化や新たな価値創出手段として注目を集めています。一方で、企業では「どの業務に適用すべきか」「どのように運用すべきか」といった課題が依然として残っています。

こうした課題を解決するため、ヘッドウォータースは実践的なハッカソン形式を取り入れた「HWS Agent Camp」を開発しました。本プログラムは、AIエージェントの設計・開発・評価を短期間で体験できる場を提供し、企業内でのAI活用スキルの定着とPoC（概念実証）の加速を支援します。

＜HWS Agent Campの特徴＞

・マルチエージェント活用を想定した実践型プログラム

最新のAIエージェント技術やAI駆動開発を活用し、複数のエージェントやMCPによる協調動作や業務自動化のシナリオを体験できます。

・ハンズオン形式の開発体験

Azure AI Foundry、Microsoft Copilot Studio、Microsoft Fabricなどの最新プラットフォームを活用し、実際の業務課題を題材にしたプロトタイプ開発を実施します。

・専門家による伴走支援

ヘッドウォータースのAIスペシャリストが、要件定義から設計、評価までを支援します。

・成果物の業務適用を見据えたフィードバック

ハッカソン終了後、開発したプロトタイプを基に、業務適用に向けた改善提案を行います。

＜今後の展開＞

ヘッドウォータースは、本サービスを通じて、すでに複数の大手企業においてPoCやトライアル支援を開始しています。今後は、さらなる導入企業の課題解決に寄与するとともに、得られた知見をサービス強化に反映していきます。

■参考

ワークショップ型プログラム「生成AIハッカソン」を提供し、デンソーテンによるマルチエージェント活用を想定した社内ハッカソンの運営支援を行いました。

https://www.headwaters.co.jp/news/supporting_%20denso-ten_multiagent_hackathon.html

RAGを活用した複数AIエージェントによる自律業務遂行で 「Agentic Work Flow」の正答率99%を達成

https://www.headwaters.co.jp/news/achieved_99_accuracy_rate_agentic_workflow.html

Microsoft AzureでAIエージェントを検討している企業向けに「Azure AI Foundry Agent Service」ハンズオン型AgentOpsラボサービス開始

https://www.headwaters.co.jp/news/azure_ai_foundry_agent_service_agentops_labo_service.html

AIエージェントによる自律的なソフトウェア開発を支援する 「AI駆動開発/バイブコーディング」CoEサービスを開始 ～「GitHub Copilot Coding Agent」「Devin」など 自律型AIコーディングエージェントの浸透と30%以上の効率化を実現～

https://www.headwaters.co.jp/news/aidriven_development_vibecoding_coe_service.html

マイクロソフト ジャパン パートナー オブ ザ イヤー 2024において 「AI イノベーション パートナー オブ ザ イヤー アワード」を受賞

https://www.headwaters.co.jp/news/microsoft_Japan_partner_year_award_2024.html

■商標について

Microsoft、Azure、Microsoft 365は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Microsoft 365は、Microsoft Corporationが提供するサービスの名称です。その他、記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

■会社情報

会社名：株式会社ヘッドウォータース

所在地：〒163-1304 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー４階

代表者：代表取締役 篠田 庸介

設 立：2005年11月

URL ：https://www.headwaters.co.jp

■本件のお問い合わせ先

株式会社ヘッドウォータース

メール：info@ml.headwaters.co.jp