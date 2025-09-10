プーマが「PUMA x ROSE(ロゼ)」コレクションの世界観を体感できるポップアップイベントを上海で開催　インタラクティブな展示と特別演出で彩られた空間にROSEが登場

プーマ ジャパン株式会社

プーマは、2025年9月7日（日）に中国・上海にて、グローバルアンバサダーであるBLACKPINKのROSE（ロゼ）との初コラボレーションとなる「PUMA x ROSE」コレクションの発売を記念したポップアップイベントを開催しました。本イベントは、ROSEのクリエイティブな世界観を体感できる特別な空間として構成され、来場者はコレクション展示やインタラクティブなコンテンツを通じて、ブランドとアーティストが融合した唯一無二の体験を楽しみました。

「PUMA x ROSE」コレクションについて

ROSEの個性と美学を映し出すモノクロームを基調としたアイテムで構成されており、プーマのスポーツウェアの伝統と彼女自身の感性を融合させた特別なコレクションです。オーバーサイズのベーシックアイテムに女性らしいディテールやテーラード要素を掛け合わせ、プーマのスポーツDNAを現代的に再解釈しました。さらに、コレクション全体には特別な「ROSIE（ロージー）」グラフィックが取り入れられ、ROSEならではの世界観を表現しています。

ファッションと体験が融合するインタラクティブな空間を演出

会場は、コレクションとROSEのクリエイティブな世界観からインスピレーションを得た特別なショーケースとして構成されました。ランウェイをイメージしたフォトスポットから始まり、コレクション展示やインタラクティブな体験ゾーンへと続きました。

来場者は、オリジナルのフォトブースで写真撮影を楽しみ、ROSE自身が吹き込んだ音声メッセージを聴き、3Dホログラムによる迫力ある演出を体験。さらに、自分だけの「PUMA x ROSE」スタイルをその場でコーディネートできる体験も提供されました。会場内の「レターウォール」では、ファンがROSE本人に宛てた心のこもったメッセージを綴り、イベントに一層の温かみを添えました。

「PUMA x ROSE」コレクションは、プーマストア 原宿キャットストリート、プーマストア大阪、プーマ公式オンラインストア、PUMA アプリ、一部取扱い店舗にてで発売中です。

【ROSEコメント】

「PUMAチームと共に『PUMA x ROSE』コレクションを形にしていく過程はとても充実したものでした。そのローンチをこうして祝えることは特別な瞬間です。キャンペーンが現実となり、人々が自分らしい方法でコーディネートしている姿を見るのは本当に素晴らしい体験で、忘れられない思い出になりました。」

【PUMA について】

プーマは、フットウェア、アパレル、アクセサリーのデザイン、開発、販売、マーケティングを行う、世界有数のスポーツブランドです。“最速”を求めるアスリートに向けた製品開発を通し、75年にわたり、スポーツとカルチャーの発展を加速させてきました。現在は、フットボール、ランニング、トレーニング、バスケットボール、ゴルフ、モータースポーツなどのカテゴリーにおいて、各競技に向けた製品とともに、それぞれのスポーツにインスパイアされたライフスタイル製品を提供しています。また、著名なデザイナーやブランドとのコラボレーションを通して、スポーツの持つ素晴らしさをファッションやストリートカルチャーのシーンにも広げる取り組みを進めています。プーマグループは、プーマ、コブラゴルフ、Stichd の各ブランドを有し、ドイツのヘルツォゲンアウラッハに本社を置いています。120 カ国以上でビジネスを展開し、世界中に約20,000 人の従業員がいます。詳細は、https://jp.puma.com をご覧ください。

【GO WILDについて】

プーマは2025年よりブランド史上最大規模のグローバルキャンペーン「GO WILD」を展開中です。「勝利だけがスポーツの価値ではなく、“自分らしく、思うがままに”楽しむことこそが本当の魅力である」というメッセージを掲げ、すべてのアスリートに向けて、自らの内なる情熱を解き放つことの大切さを発信しています。プーマはこのキャンペーンを通じて、ランニングのみならず、バスケットボール、サッカー、そしてゴルフといったさまざまな競技において、従来の枠にとらわれないスポーツの新たな価値観を提案していきます。

・キャンペーンサイト：https://jp.puma.com/jp/ja/go-wild

・キャンペーンムービー：https://youtu.be/ExT8j8YFx1U

GO WILD PODCAST：https://www.youtube.com/playlist?list=PLQqeBCtRiHit2i5OzwPBqxt_l0D01v8Qo

ウサイン・ボルトをはじめとしたプーマブランドアンバサダーが出演し、GO WILDなトークを繰り広げるポッドキャストを配信中です。

