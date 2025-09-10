新デザインのラッピング9月10日(水)登場！贈る相手に寄り添った、心に残る贈り物を演出

株式会社ＩＣＬ

ライフスタイルブランド『Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）』は、「選べるたのしさ、贈りやすさ。」をテーマに、より多くのお客様へ贈りたいきっかけづくりを目指し、9月10日(水)よりラッピングをリニューアルいたします。

ブランドコンセプトである「spice of a day」をヴェロニカ・ハリム氏のカリグラフィーによるデザインで表現をし、クラシカルで洗練された印象に仕上げています。種類に合わせてデザインの仕立てを変え、さまざまなギフトにぴったりのラッピングをご提案。贈る相手やシーンに寄り添った、心に残る贈り物を演出。豊富なバリエーションの中から、選ぶたのしさ、贈りやすさを感じられるギフト体験をお届けします。

詳しくはこちら＞＞ :https://www.afternoon-tea.net/article/living-event-campaign/wrapping_2025

■ラッピング一覧

●ギフトボックス（ショッパー付き）

Sサイズ H150mm W200mm D110mm／\330（税込）

Mサイズ H195mm W260mm D110mm／\440（税込）

Lサイズ H240mm W320mm D110mm／\440（税込）

リボンは3色の中からお選びいただけます。

※公式オンラインストアはグリーン1色のみ

●コットン巾着（ショッパー付き）

Sサイズ H350mm W200mm D60mm／\330（税込）

Mサイズ H450mm W300mm D80mm／\330（税込）

Lサイズ H600mm W500mm D100mm／\440（税込）

●ショッパー

Sサイズ H260mm W230mm D120mm／\55（税込）

Mサイズ H320mm W280mm D150mm／\55（税込）

Lサイズ H430mm W450mm D160mm／\55（税込）

●無料ペーパーバッグ

SSサイズ（グリーン）Sサイズ（グリーン、ピンク、イエロー）、Mサイズ（ブルー）、Lサイズ（ホワイト）

Sサイズのみ３色の中からお選びいただけます。

プレゼントの封を、シーリングスタンプ風シールで上品に演出。

※オンラインストアでの運用は異なります。

■全国の店舗に在籍Afternoon Tea LIVINGの「ギフトコンシェルジュ」

ギフト選びをトータルでお手伝いするAfternoon Tea LIVINGの「ギフトコンシェルジュ」は全国の店舗に合計で約120名在籍。贈る相手やシーンに応じて、心の込めたギフトのご提案を行うスタッフです。お誕生日や記念日、季節のご挨拶など、さまざまなギフトシーンに対応し、お客様の想いを形にするお手伝いをいたします。ご自身でのギフト選びに迷ったときや、特別な贈りものをお探しの際は、ぜひお気軽に「ギフトコンシェルジュ」へご相談ください。

■Veronica Halim ヴェロニカ・ハリム

インドネシア在住のカリグラフィーアーティスト。

手書きの文字の芸術として知られるカリグラフィーを、彼女独自の解釈で表現し注目を集める。

2017年に日本で出版された著書『カリグラフィー・スタイリング』は、4カ国語に翻訳され、

2020年に出版された2冊目の著書『カリグラフィー・ライフスタイル』は、カリグラフィーを日常のアートプロジェクトと組み合わせる可能性を広げています。

彼女の作品は、ELLE DECORATION、Harper's BAZAAR、MARTHA STEWART Weddingsなど、さまざまな出版物で紹介されています。

IG：@truffypi

www.veronicahalim.com

■Afternoon Tea LIVING紹介

「spice of a day」のメッセージのもと、日常に旬やトレンドを取り入れ、彩りのある生活を演出する。

そんなシアワセのきっかけと出会え、暮らしの中にちょっとしたスパイスをお届けするライフスタイルブランド。

Afternoon Tea LIVING には、ダイニングやキッチン、リビング、バス、ステーショナリーからウエアまで幅広いアイテムが揃います。

現在、全国約120店舗とオンラインストアを展開中。

店舗には、ギフトに関する豊富な知識を持つギフトコンシェルジュが在籍し、贈る方も贈られる方も笑顔になれるようなギフト選びをサポートします。『Today is a Gift. 今日を、ちょっといい日に。』をテーマに、ギフトを贈る楽しさをご提案します。

Afternoon Tea LIVINGブランドサイト(https://www.afternoon-tea.net/living/)