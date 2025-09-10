トイザらス・ベビーザらス オリジナルブランド『dear BABY』ベビー食器シリーズが9月中旬新登場！

日本トイザらス株式会社

日本トイザらス株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：李 孝）が運営するトイザらス・ベビーザらスでは、赤ちゃんの“食べる”をもっと楽しく、快適にするベビー食器シリーズ『dear BABY（ディアベビー）』を9月中旬より新たに発売いたします。お子さまの毎日の食卓に“かわいい”と“安心”をプラスする新商品にぜひご注目ください。

『dear BABY』ベビー食器シリーズ 新発売

トイザらス・ベビーザらスでは、赤ちゃんの成長に寄り添うベビー食器『dear BABY』を新発売いたします。『dear BABY』は見た目の愛らしさと機能性、安全性を両立したトイザらス・ベビーザらス オリジナルブランドです。

1．赤ちゃんとママ・パパにうれしい5つの特長

１.安心・安全な素材で、はじめての離乳食にもぴったり

赤ちゃんの口に触れるからこそ、素材には徹底的にこだわり、食品グレードの高品質シリコンを採用。BPAやフタル酸エステル、PVCなどの有害物質は不使用。さらに、リサイクル可能な素材で、環境への負荷も少ないサステナブルな設計です。

２.電子レンジ・食洗機・冷凍OKでお手入れ簡単

毎日忙しいママ・パパのために、お手入れのしやすさにも配慮。すべてのアイテムが食洗機対応で、電子レンジや冷凍もOK（※一部パーツを除く）。汚れや色移りがしにくい表面加工で、サッと洗えて清潔に保てます。

３.割れない＆劣化しにくい耐久性

落としても割れず、欠けないのがシリコン製食器の強み。『dear BABY』はしなやかで丈夫な素材を使用しており、食器を投げがちな時期の赤ちゃんにも安心して使えます。さらに、劣化しにくく長持ちするため、買い替えの手間も軽減できます。

４.滑りにくく自分で食べる練習に最適

テーブルに置いても滑りにくく、赤ちゃんの“ひとり食べ”をしっかりサポート。手に持ってもやさしい柔らかさで、スプーンやフォークを握り始めたばかりのお子様にも安心です。

５.かわいいデザインと豊富なカラー展開

くま型プレートやビーズが光るようなポップなカラーなど、赤ちゃんの「食べたい気持ち」を引き出す工夫が満載。やさしいニュアンスカラーはインテリアにもなじみやすく、出産祝いやお誕生日ギフトとしてもおすすめです。

2．豊富なラインナップ＆お求めやすい価格帯

かわいさと使いやすさ、そして手に取りやすい価格を両立した『dear BABY』のベビー食器シリーズ。離乳食スタートから、自分で食べられるようになるまで、成長に寄り添って長く使えるラインナップをご用意しています。

＜商品一例＞

■くまちゃんデザインプレート 仕切りプレート2個付き （税込1,999円）

くま型のフォルムがかわいいプレート。仕切り付きでおかずの盛り付けも楽しく、写真映えも◎。食卓が思わず笑顔になるアイテムです。

■ベビーお食事ボウル ブルーバブル／ピンクバブル （税込各999円）

深さのある形状で、スープやおかゆなどに最適。ビーズのようにキラキラとしたデザインが、赤ちゃんの視線をひきつけます。

※スプーンは付属しません。

■スプーン&フォーク各種 （税込999円）

小さな手でも握りやすい設計で、はじめての“自分で食べる”を応援します。優しい口当たりで、離乳食初期から使えます。

■お食事4点セット （税込2,999円）

星型ビーズシリーズのアイテムをギュッとまとめたセット。出産祝いやファーストバースデーのギフトにもおすすめです。

＜『dear BABY』商品一覧＞以下公式サイトを参照

https://www.babiesrus.co.jp/ja-jp/dear-baby/

3．全国100店舗以上で販売、発売は9月中旬を予定

『dear BABY』 ベビー食器シリーズは、全国のトイザらス・ベビーザらス店舗およびオンラインストアで取り扱い予定です。発売開始は2025年9月中旬となります。

また、このたび2025年9月12日（金）から10月6日（月）にかけて、これからベビーを迎えるプレママや子育て中のママ、パパ、ご家族に向けた『出産準備品＆ベビーグッズセール』を開催いたします。

『出産準備品＆ベビーグッズセール』概要

セール期間：2025年9月12日（金）～10月6日（月）

セール詳細：https://www.babiesrus.co.jp/ja-jp/promotions/baby-dm/

対象店舗：全国のトイザらス・ベビーザらス、ベビーザらス、トイザらス、オンラインストア

※トイザらス・ベビーザらス宮崎店、トイザらス アウトレット野田店は対象外

セール商品

育児のスタートに欠かせないおむつや粉ミルク、衛生用品、ベビーカー、チャイルドシート、抱っこ紐、寝具、離乳食・離乳食グッズなどが、期間限定の特別価格。赤ちゃんの成長に合わせて楽しめる知育おもちゃも充実のラインナップでご用意いたします。

商品名：ベビーザらス限定 アップリカ ラクーナ エアー プラス コンパクト グレー/グリーン 販売価格：税込各49,997円（14%OFF）当店通常価格：税込各58,299円商品名：ベビーザらス限定 エールベベ クルットR グランス2 リシェ ダークモカ 販売価格：税込64,997円（14%OFF）当店通常価格：税込75,999円商品名：コンビ すくすや トモネル ベビーベッド コンパクト ミルキーベージュ 販売価格：税込29,297円（19%OFF）当店通常価格：税込36,299円

商品名：トイザらス限定 プレイポップ くみたてかんたん！ 両面つかえる アクティビティテーブル 販売価格：税込3,997円（20%OFF）当店通常価格：税込4,999円商品名：アンパンマン 8WAY ウォーカーまでへんしん！よくばりメリー 販売価格：税込11,997円（31%OFF）メーカー希望小売価格：税込17,600円商品名：ベビーザらス限定 両面使えるベビープレイマット くまのプーさん 販売価格：税込6,997円（22%OFF）当店通常価格：税込8,999円

お得なキャンペーン＆プレゼント

■ベビー ボーナスポイントキャンペーン

『出産準備品＆ベビーグッズセール』期間中に、マタニティ＆ベビーグッズ（一部対象外商品あり）をご購入いただいた「トイザらス・ベビーザらス スターカード」（ポイントカード）会員様に、対象商品の合計購入金額に応じてスターカードのポイントを最大10,000ポイントプレゼントいたします。

＜キャンペーン期間中の合計購入金額と付与ポイント＞

・期間合計30,000円（税込）～59,999円（税込）購入で：期間限定1,500ポイント

・期間合計60,000円（税込）～99,999円（税込）購入で：期間限定4,000ポイント

・期間合計100,000円（税込）以上購入で：期間限定10,000ポイント

＜ベビーボーナスポイントキャンペーン詳細＞

キャンペーン期間：2025年9月12日（金）～10月6日（月）

9月21日（日）・10月5日（日）はキャンペーン対象外。

※ポイント付与日：キャンペーン終了後3週間程度で付与予定

※ポイント有効期間：ポイント付与日～2025年12月25日(木)まで

※一部対象外商品あり

※対象のカテゴリー商品であっても、予約商品（2025年10月7日（火）以降発売の商品）は対象外

※各種割引後の金額を「購入金額」とみなします。ポイントプレゼントは1会員様1回限り。

■ご来店プレゼント 「ウルトラプラス 水99.9％ おしりふき80枚入り」単品

出産予定日～3歳未満のお子様を登録されているトイザらス・ベビーザらス公式アプリ会員様、またはメルマガ会員様限定で、2025年9月12日（金）からの引き換え期間中、全国のベビーザらス（トイザらス・ベビーザらス併設型店舗含む）の対象店舗にご来店いただいたお客様、先着合計24,000名様に「ウルトラプラス 水99.9％ おしりふき80枚入り」単品をプレゼント。

＜ご来店プレゼント詳細＞

※なくなり次第終了。引換え期間中引換え画面につき1点限りのプレゼントとなります。

※引き換えについてのお知らせは、2025年9月8日（月）時点のアプリ会員様・メルマガ会員様に、9月11日（木）にプッシュ通知およびメールにて配信いたします。

※オンラインストア、トイザらス単独店では引換えできません。