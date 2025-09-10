新しい朝の始まりに、心解き放つ深呼吸アロマラボン『LAVONS to the Moon』から「グリーンヘブンの香り」が新登場
株式会社ネイチャーラボ(本社:東京都渋谷区)が展開するプレミアムホームケアブランド「ラボン」は、深呼吸アロマシリーズ『ラボン トゥザムーン（LAVONS to the Moon）』から、第3弾となる「グリーンヘブンの香り」を2025年10月1日(水)より発売いたします。
Well Being（ウェルビーイング）ニーズの高まりを背景に、香りによる深いリラックス体験を提供するべく「ラボン」から発売された『ラボン トゥザムーン』シリーズ。思わず深呼吸をしたくなるようなクリアなアンバーとやさしいシトラスを感じる「トワイライトマジックの香り」と、やさしいサンダルウッドと神秘的なアルモワーズがナチュラルに香る「ノクターナルブルーの香り」が人気を博しています。
この度登場する「グリーンヘブンの香り」は、「レモンやローズマリーが誘う 新感覚ウッディアロマ」がテーマです。 まるで緑豊かな楽園で朝の光を浴びながら深呼吸するような、爽やかさと解放感に満ちた香りが、心地よい一日の始まりや、日中にリフレッシュしたいひとときを豊かに彩ります。
フレッシュなレモン、ローズマリー、ユーカリの香り立ちから 、ゼラニウムやミュゲのやさしいフローラルノートへと移ろいます 。ラストはシダーウッドとモスが穏やかに全体を包み込み 、清々しさの中に奥深さを感じる香りの変化をお楽しみいただけます。
パッケージは、空と森が出会う場所で生まれる幻想的なアロマをイメージ。香りがもたらす心の解放感を、美しいグラデーションで表現しました。慌ただしい日常から少しだけ離れて、自分だけの時間を過ごしてほしいという想いを込めています。
朝の光が差し込む寝室でのベッドメイク。リビングの窓を開けて深呼吸する、一日の始まり。そんな日常のスタートを、「グリーンヘブン」の香りで、心解き放つひとときをお楽しみください。
ラボン トゥザムーンHP：https://www.lavons.jp/moon
LAVONS to the Moon グリーンヘブンの香り
レモンやローズマリーが誘う新感覚ウッディアロマ。
心ほぐれるリラックスタイムをお楽しみください。
■商品概要
＜ベッドルーム＆ファブリックミスト＞
本体 300mL 598円（税込 657円）
●細かなミストで空間に香りが広がる霧状スプレー
霧状に細かく噴霧されるスプレーを採用。
リラックスする香りが部屋に広がります。
●寝具やベッドルーム空間に リラックスタイムに活躍
普段のお洋服だけでなく、寝具やベッドルーム空間に噴霧し、リラックスタイムに寄り添う香りとしてご使用ください。その他、カーペット、布製のコート・靴にもお使いいただけます。朝、気持ちを切り替えたいときや、日中の気分転換にもお使いいただけます。ペット周りのニオイ対策にもおすすめです。
●99％除菌*・消臭
＊すべての菌に効果があるわけではありません
●オーガニック(栽培)植物エキス配合
＜柔軟剤＞
本体 500mL 698円（税込 767円）詰替 430mL 498円（税込 547円）
●部屋干しOK 抗菌*＆防臭仕上げ
部屋干しも安心、生乾きのイヤなニオイを防ぎます。
＊すべての菌に効果があるわけではありません
●香りが持続
衣類をふんわりと柔らかく仕上げ、心地よい香りが続きます。洗濯中から着用時まで、トップ→ミドル→ラストと変化しながら続く香りをお楽しみいただけます。
●赤ちゃん用衣類にも
衣類を柔らかく滑らかにし、お肌と衣類の摩擦を抑えます。
●植物由来の柔軟成分配合
●オーガニック(栽培)植物エキス配合
●マイクロカプセル不使用
マイクロカプセルを使用していない、環境に優しい製品です。
＜ベッドルームペーパーフレグランス＞
1枚入り 348円（税込 382円）
●香りがやさしく長く持続
心ほぐれる新感覚アロマがやさしく長く持続します。「グリーンヘブンの香り」が2～4週間程度続きます。
※香りの持続期間は使用状況・環境によって異なります。
●場所を選ばない吊り下げタイプの芳香剤
吊り下げるだけで、やさしい香りが空間に広がるペーパーフレグランス。 ベッドルームはもちろん、クローゼットや車の中など、お好きな場所でお使いください。
※先行発売：9月10日(水)よりネイチャーラボ公式ECストア
https://store.naturelab.co.jp/collections/lavons_tothemoon
※全国発売：10月1日(水)よりスギ薬局、ウエルシア、ドン・キホーテ、ツルハグループ、キリン堂にて発売
※一部店舗を除く
■ラボン トゥザムーン 商品ラインナップ
【ノクターナルブルーの香り】
やさしいサンダルウッドと神秘的なアルモワーズがナチュラルに香る新感覚アロマ。
ほんのりとした甘さが穏やかに漂うこの香りで、フワフワと雲の上で眠るかのような優しさと心地よさに包まれ、ゆったりとしたリラックスタイムをお過ごしいただけます。
【トワイライトマジックの香り】
昼と夜が入れ替わる、ほんの僅かな時間だけの美しい情景をイメージ。
アンバーウッディをベースにフレッシュな柑橘やアロマティックなハーブを感じる、クリアで心安らぐ香りです。数十回の試作を重ね、鼻通りがよく、思わず深呼吸したくなる透明感あふれるクリーンフローラルの香りに仕上げました。
＜オシャレ着用洗剤＞
本体：500mL / 690円
詰替：400mⅬ / 525円
＜柔軟剤＞
本体 各500mL：767円
詰替 各430mL：547円
詰替2倍 各860mL：1,042円
詰替3倍 各1,290mL：1,482円
＜ベッドルーム＆ファブリックミスト＞
本体 各300mL：657円
詰替2倍 各600mL：822円
携帯用 各50mL：437円
＜ベッドルームペーパーフレグランス＞
各1枚入り：382円
＜ベッドルームディフューザー＞
各110mL 1,430円
詰替 各110mL：1,210円
※価格は全て税込表記
「ラボン トゥザムーン」とは
“今日も恋する。ラボンする。”をコンセプトに、ファッションのように香りを楽しむライフスタイルを提案するプレミアムホームケアブランド「ラボン」から登場した、深呼吸アロマシリーズ。日中の喧騒が嘘のような静かで穏やかな月夜。目を閉じて深呼吸すると心が静まり、やすらいでいく。あわただしい日常に、癒しの非日常をお届けしたい。そんな気持ちから「ラボン トゥザムーン」は生まれました。
