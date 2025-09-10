持ち運びやすいミニサイズも！お腹まですっぽり包んでフィットする寒い季節に大活躍のニットインナーに新作が登場

トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社

一人ひとりの自信を高める会社、トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社（本社：東京都中央区築地5-6-4、代表取締役社長：アンドリュー・ブバラ）が“最高のきもちよさ”をお届けする『sloggi（スロギー)』から、ニットシリーズの新作を9月10日（水）より発売。

スロギーの秋冬の不動の人気シリーズ、ニットインナーの季節が今年もやってきます！

その名の通りのふわふわ感に癒される「ホイップタッチ」シリーズに、2色の新色が仲間入り。さらに、収納や持ち運びもしやすいコンパクトなミニウォーマーが新登場します。おうちでの使用はもちろん、旅行やギフトにもぴったりのアイテムです。

スロギーならではのふわふわの糸を使用し、抜群のあたたかさとボディにぴったりフィットするすっきりとしたシルエットを両立。1サイズで幅広く対応するイージーサイジングも嬉しいポイントです。寒さが深まるこれからの季節に、そのあたたかさと抜群の着けごこちを、ぜひお試しください。

《NEW COLOR》sloggi ZERO Feel(R) ホイップタッチ【9月10日発売】

トップスから腰回り、ボトムまで！寒がりさんに嬉しい豊富なラインナップに

秋冬にぴったりの深みのあるカラー2色が新登場

ふわふわのソフトな糸を使用したニットインナーです。シームレスで縫い目がないから、肌にゴロつかず、シルエットもスッキリ。[Top]はカップ付きなので、一枚で気軽に着用でき、ルームウェアにもぴったり。

今シーズンは新色に深みのあるカラーのシークレットラグーンとストロベリーアリュールが加わります。

《NEW》ミニウォーマー【9月上旬発売】

旅行先や秋冬のギフトにもぴったり！

コンパクトサイズのミニウォーマーシリーズが新登場

やわからな触感とフィット感はそのままに、持ち運びしやすいミニサイズが登場！場所を取らずに収納できるので、旅行時にもおすすめです。コンパクトなサイズ感＆カラー展開も豊富で、秋冬のギフトにもぴったりのアイテムです。