「ほっともっと」新TVCM公開！『1番人気！のり弁当＆焼鳥つくね重』篇

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」を、2025年8月末現在、2,426店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS「X・Instagram」でも新商品情報を配信しております。(＃ほっともっと)

このたび「ほっともっと」では、人気ナンバー1メニューである『のり弁当』と9月新商品「焼鳥つくね重」のTVCMを9月11日(木)より放映いたします。

『のり弁当』の美味しさを躍動感のあるシズルとアニメーションを組み合わせることで、明るく、元気に表現しました。食欲の秋にぴったりな「焼鳥つくね重」も登場します。

(「ほっともっと」公式YouTube：https://www.youtube.com/@hottomottochannel )

■TVCM概要

『のり弁当』の美味しさポイントである、“白身フライ”と“ちくわ天”を躍動感のあるシズルとアニメーションを組み合わせることで、明るく、元気に表現しました。『のり弁当』の魅力が詰まったTVCMとなっています。また9月新商品の「焼鳥つくね重」も登場します。

■商品概要

ほっともっとイチオシ！ のり弁当 460円とろ～り絡まる 温玉付き焼鳥つくね重 730円ふわっと香る 炭火旨だれ焼鳥つくね重 660円とろ～り絡まる 温玉付きW焼鳥つくね重(肉2倍) 1,120円ふわっと香る炭火 W旨だれ焼鳥つくね重(肉2倍) 1,050円

■CM概要

・タイトル：ほっともっと「1番人気！のり弁当＆焼鳥つくね重」篇

・放映開始日：2025年9月11日(木)

・TVCM：https://youtu.be/EMVs0V8tO70 (「ほっともっと」公式YouTube)

■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！

「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューの

ご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。

・ネット注文サイト

URL：https://www.hottomotto.com/netorder/

※価格はすべて税込です

※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます