株式会社シティクリエイションホールディングス、不動産販売事業に新規参入 一般顧客向けに建売戸建て販売開始

株式会社シティクリエイションホールディングス

株式会社シティクリエイションホールディングス（本社：東京都板橋区、代表取締役：高鍬仁一、以下「当社」）は、このたび新たに不動産販売事業を開始いたしました。新規事業の展開にあたり、建売の戸建て住宅を一般顧客向けに訪問販売するテストマーケティングをスタートしています。

■ 事業開始の背景

当社はこれまで、営業支援を中心に多領域でのBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）やソリューションを提供してまいりました。創業以来培ってきた営業支援のノウハウと顧客接点創出の実績を活かし、不動産分野においても新たな価値提供が可能と判断し、今回の事業参入に至りました。

■ 新事業の概要

- 対象商品：建売戸建て住宅- 販売方式：BtoC（一般顧客向け）訪問販売

現在は営業2名によるチームで実証的な取り組みを進めています。市場ニーズの把握と営業ノウハウの蓄積を進めており、効果的な営業手法の確立を目指しております。

■ 今後の展望

今後は、テストマーケティングの結果を踏まえ、対象エリアの拡大や、ゆくゆくは中古マンションや投資用物件などへの取扱い範囲拡大も視野に入れています。

住宅は人生で最も大きな買い物の一つです。当社の新事業を通じて、より多くのお客様に最適な住まいをご提案し、豊かな暮らしの実現をお手伝いしてまいります。まずはテストマーケティングで得られた知見を活かし、お客様にご満足いただけるサービスの確立を目指します。

■ 会社概要

会社名(商号): 株式会社シティクリエイションホールディングス

代表者: 代表取締役社長 高鍬 仁一

所在地: 東京都板橋区中丸町11-2 ワコーレ要町ビル8F

事業内容: 子会社等の経営管理およびそれに付帯または関連する事業

URL: http://c-creation.co.jp/(http://c-creation.co.jp/)