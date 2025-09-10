サイバーセキュリティに関するグローバル動向四半期レポート（2024年度第4四半期）を公開
株式会社ＮＴＴデータグループ
株式会社ＮＴＴデータグループ（以下：ＮＴＴデータグループ）は、サイバーセキュリティに関するグローバル動向について調査を実施し、セキュリティ被害の抑止を目的に調査結果を公開します。
- レポート概要
ＮＴＴデータグループでは、お客さまやグループ内でのセキュリティ被害抑止を目的に、ニュースリリースやWebサイト、新聞、雑誌等の公開情報を収集し、セキュリティに関するグローバル動向を調査しています。このレポートは、サイバーセキュリティ動向の変化を捉えるために作成しており、今回は2025年1月から3月の調査結果をまとめたものを公開します。
- 今回公開するレポート内容
この四半期におけるグローバル動向として、第2期トランプ政権によるサイバーセキュリティ施策への影響、ClickFixによるソーシャルエンジニアリング攻撃、IoTデバイスを介したランサムウェア攻撃などを取り上げています。
これらに関する事例の解説・分析や分野別動向、セキュリティに関する出来事をタイムラインにまとめて記載しました。また、この四半期を踏まえた今後のサイバーセキュリティ動向についても予測しています。
- レポート目次
1. エグゼグティブサマリー
2. 注目トピック
3. 脅威情報
4．マルウェア
5. 予測
6．タイムライン
- レポート掲載URL
以下URLからレポートをダウンロードできます。
「グローバルセキュリティ動向四半期レポート(2024年度第4四半期)」(https://www.nttdata.com/global/ja/-/media/nttdatajapan/files/services/security/nttdata_fy2024_4q_securityreport.pdf?rev=fcce99dd7f9047fbb26ac9f6614eb338)
