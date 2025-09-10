仕事は順調、でも恋愛は不安な男性に向けた結婚相談所「結婚総研」がリリース

株式会社一体感

株式会社一体感（本社：東京都目黒区）は、新たな結婚相談所サービス「結婚総合研究所（以下：結婚総研」）を正式にリリースいたしました。

「仕事は順調、でも恋愛はちょっと不安な男性に向けた結婚相談所」をコンセプトに、エンジニア、中小企業の2代目経営者、コンサルタントなど、比較的高年収でありながら女性との出会いや交際経験に不安を抱える男性に特化したサポートを提供します。

サービス立ち上げの背景

少子高齢化・晩婚化が進む中、意外なことに婚活市場は拡大を続けていますが、実際の婚姻件数は減少傾向にあります。一方で「結婚したい」という意欲そのものは大きく変わっておらず、既存の婚活サービスが十分に人々のニーズを満たせていないのではないかと私たちは考えています。

特にマッチングアプリにおける詐欺や不信感から離脱するユーザーも増加しており、安全で確実な出会いを求める声は高まっています。

こうした課題に応えるべく、婚活のあり方を再定義する出発点として「結婚総研」を立ち上げました。

結婚総研の特徴

出典：婚活総合サービス株式会社IBJ（https://www.ibjapan.jp/）出典：婚活総合サービス株式会社IBJ（https://www.ibjapan.jp/）男性に特化

忙しく働くエンジニア・経営者・コンサルタントなどに特化したサービス。仕事と両立しながら効率的に婚活を進められるよう支援します。

マッチングアプリに疲れた方向けの手軽なプランをご用意

アプリでのやり取りに消耗してしまった方でも気軽に始められるプランをご用意。日程調整ややり取りの代行など、ストレスのない出会いを実現します。

出会いから結婚まで総合的にプロデュース

ファッションや美容、LINEでのコミュニケーションまでトータルで伴走。専任スタッフがあなたの自然体な魅力をアップデートし、交際から成婚まで安心して進められるよう総合的に支援します。

カウンセラー紹介

樋浦七奈

上智大学を卒業後、医療ITスタートアップでカスタマーサクセスを担当。培った「傾聴力」と「共感力」を武器に、結婚という人生の大きな選択を支えるカウンセラーとして、安心して悩みを相談できる存在として伴走します。

伊藤嘉希

SaaSスタートアップで事業開発を経験。ヒアリング力と課題整理力を強みとし、クライアントの「本音」に向き合いました。「相手の本音を引き出し、未来を一緒に描くこと」を大切にし、会員様に丁寧に向き合います。

会社概要

会社名：株式会社一体感

代表者：大嶋翼

事業内容：結婚相談所、酒類の販売

所在地：東京都目黒区下目黒1-1-14コノトラビル7F

結婚総研公式サイト：https://kekkonsoken.com/