料理レシピ本大賞２０２５【料理部門】大賞は『すべてを蒸したい せいろレシピ』受賞１０作品は９月１０日より全国書店でフェア開始！

一般社団法人料理レシピ本大賞実行委員会料理レシピ本大賞 受賞者の皆様 アンバサダー天野ひろゆき氏（キャイ～ン） 実行委員長・加藤勤氏

「料理レシピ本の書籍としての指標を示し、また魅力をアピールし、その価値を広く浸透させること」を目的として創設された料理レシピ本大賞 in Japan。今年で１２回目を迎えました。

受賞発表会には、アンバサダーの天野ひろゆき氏（キャイ～ン）がMCとして登壇し、各受賞者にお祝いの言葉をかけられました。

「料理レシピ本大賞」実行委員長の加藤勤氏（ブックスタマ）による挨拶・講評

「おかげさまで料理レシピ本大賞は今年で１２回目を迎えました。今年は４１社、１４１点の

エントリーがありました。全国から集まった２５３名の書店選考委員と、料理の専門家からなる

１０名の特別選考委員が、厳正に選考した結果、今年の料理レシピ本大賞の作品たちが決定され

ました。今年も斬新なレシピ、ユニークなレシピが掲載された本が、たくさんエントリーされました。

料理レシピ本著者の皆さま、出版社各社の皆さま、協賛企業の皆さま、心から感謝を申し上げるとともに、皆さまのご健勝とさらなるご発展をお祈り申し上げます。」

「今年はせいろ蒸しや薬膳料理など、立ち止まってじっくりと自分の生活を見つめ直すタイプの料理レシピ本が多く登場しました。いままで、時短、簡単などのキーワードが多かったですが、今年は違った方向性の本が受賞したので、書店店頭が活気づくのではないかと期待しております。」

【料理部門】

【お菓子部門】

【ジャンル賞】

料理部門大賞 『すべてを蒸したい せいろレシピ』 著：りよ子（Gakken）料理部門準大賞 『リュウジ式至高のレシピ3 人生でいちばん美味しい！基本の料理100』 著：リュウジ（ライツ社）料理部門入賞 『湯気を食べる』著：くどうれいん （オレンジページ）料理部門入賞 『午前７時の朝ごはん研究所』 著：小田真規子／絵・マンガ：スケラッコ（ポプラ社）料理部門入賞 『心も体ももっと、ととのう 薬膳の食卓365日』 著：川手鮎子（自由国民社）お菓子部門大賞 『気楽に作れて、これ以上おいしいレシピを私は知らない。』 著：misa（KADOKAWA）こどもの本賞 『パンどろぼうのせかいいちかんたん子どもとつくるパンレシピ』 料理：吉永麻⾐子／原作：柴田ケイコ （KADOKAWA）

【プロの選んだレシピ賞】

【ニュースなレシピ賞】

コミック賞 『キッチンに住みたい』 著：サトウユカ（オーバーラップ はちみつコミックエッセイ）『自家製はエンタメだ。』 著：浜⽵睦子（サンクチュアリ出版）『井上咲楽のおまもりごはん』 著：井上咲楽（主婦の友社）

アンバサダーの天野ひろゆきさんは、

「今年は、とても面白いタイトルのレシピ本が多く、中身のレシピがどのようなものなのだろう？と想像してしまいました。」とコメントされました。

続いて、美味しく試食されたのは、

料理部門大賞 「すべてを蒸したい せいろレシピ」より 「じゅわっと蒸し鶏」

お菓子部門大賞「気楽に作れて、これ以上おいしいレシピを私は知らない。」より 「バスクチーズケーキ」

ニュースなレシピ賞「井上咲楽のおまもりごはん」より 「ゴルゴン肉じゃが」

の３品でした。天野さんが大絶賛された為、会場内でお客様用に提供された再現メニューは、瞬く間に品切れとなりました。

選考にご協力いただいた関係者の皆様、エントリー作品数は以下の通りです。

◆書店選考委員

エントリー数 ２５３名

一次投票参加 ２２６名

最終選考参加 ２０５名

◆特別選考委員 １０名

◆出版社エントリー数 ４１社

◆書籍エントリー数 １４１作品

＊料理部門・大賞：１０９作品

＊お菓子部門・大賞：１８品

＊こどもの本賞：８作品

＊コミック賞：６作品

◆一次選考通過

■料理部門・大賞：３０作品

■お菓子部門・大賞：６作品※同数同位があるため

■こどもの本賞：５作品

■コミック賞：５作品

【９月１０日より全国書店にてフェア開始します】

２０２５年度 第11回料理レシピ本大賞 in Japan の受賞作品

■料理部門

■お菓子部門

■ジャンル賞

■プロの選んだレシピ賞

■ニュースなレシピ賞

受賞関係者の皆さまおめでとうございます。

リュウジさんは、史上初の、連続５度目！の受賞です。

noteとのコラボ企画「#このレシピが好き with 料理レシピ本大賞」

企画紹介 https://note.com/note_food/n/n7a0f05ed4cda

すてきなレシピ本がたくさんあることを、一人でも多くの方に知っていただだくため、料理レシピ本大賞の一次選考を通過した本を対象に、好きな料理本のお気に入りのレシピや、つくって美味しかったレシピなど、「#このレシピが好き」ハッシュタグをつけた記事をnote上に投稿いただきました。

