『わけあって絶滅しました。』シリーズが100万部を突破

このたび、株式会社ダイヤモンド社（東京都渋谷区）は、『わけあって絶滅しました。』シリーズの累計発行部数が100万部を突破したことをお知らせします。

今泉忠明 監修、丸山貴史 著『わけあって絶滅しました。』 ダイヤモンド社 刊

日本中の子どもたちに「絶滅動物」を身近にした大人気シリーズ

2018年に発売された『わけあって絶滅しました。』は、「アゴが重すぎて絶滅したプラティベロドンさん」「デコりすぎて絶滅したオパビニアさん」など、驚きの理由で絶滅していった動物たちが、自らその絶滅理由を語る絶滅動物図鑑です。重くなりがちな「絶滅」というテーマをユーモラスに描いた図鑑は前例がなく、発売からわずか4日で13万部を突破し、当時のダイヤモンド社の最速記録を更新するなど、発売直後から大きな話題を呼びました。それから7年、未就学児から90代まで幅広い世代の読者に支持され続け、キャラクターグッズやイベントなど書籍を超えた広がりも見せてきました。そしてこのたび、シリーズ累計発行部数がついに100万部を突破したことをお知らせいたします。

本シリーズを手掛けたのはヒット編集者・金井弓子

本シリーズを手掛けた編集者・金井弓子は、ヒットの要因について以下のように語ります。

「当時、“絶滅”を扱った本はどうしても悲しい気持ちになるものが多かったのですが、あえて“楽しく読める絶滅動物の本”を目指しました。小学生でも飽きずに楽しめるよう、見開きごとに完結する形で編集したことも好評だった点だと思います。また近年は、地球環境や生物多様性への関心が高まっており、そうした時代の流れもシリーズの後押しになっていると感じます」

本シリーズを支えてくださった多くの読者の皆さまに感謝申し上げるとともに、今後も幅広い読者の方々にご愛読いただける作品をお届けしてまいります。

■抽選で30名様に図書カード1,320円分が当たる！SNSキャンペーンを開催中

『わけあって絶滅しました。』シリーズ100万部突破を記念して、「X」にて図書カードが当たるキャンペーンを実施しています。Xアカウントをお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。

＜賞品＞

抽選で30名様に「図書カードネットギフト」1,320円分をプレゼント

＜応募方法＞

1. 「ダイヤモンド社公式Xアカウント（@diamond_sns）」（以下、X公式アカウント）をフォロー

2. 該当する下記「キャンペーン告知ポスト」をリポスト

https://x.com/diamond_sns/status/1965627302135693411

＜応募期間＞

2025年9月10日（水）～2025年9月28日（日）23：59まで

＜注意事項＞

・キャンペーン期間中にフォロー＆リポストしたアカウントが抽選対象となります。

・当選者には、X公式アカウントからDM（ダイレクトメッセージ）でご連絡をしますので、フォローしたままお待ちください。

・DMが受信できる設定への変更をお願いします。

・応募の受付や当落確認に関するお問い合わせはお受けできません。

＜「図書カードネットギフト」について＞

・日本図書普及株式会社が提供するネットギフトサービスです。

・当選者には、公式XアカウントからDMにて、当選連絡とあわせてネットギフトのQRコードをお送りします。

・ご使用の際は、スマートフォンにネットギフトのQRコードを表示し、本と一緒に書店のレジにお持ちください。

※フィーチャーフォンには対応しておりません。

・利用方法や取扱店などの詳細は「図書カードNEXT」のホームページをご確認ください。

（https://www.toshocard.com/netgift/）

■書誌情報

『わけあって絶滅しました。』

絶滅動物ブームの火付け役！大人気の絶滅動物たちが勢ぞろい

発売日：2018年7月19日

監修：今泉忠明

著者：丸山貴史

絵：サトウマサノリ、ウエタケヨーコ

定価：1,320円（税込）

発行：ダイヤモンド社

判型：46判並製・192ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/4478104204

『続 わけあって絶滅しました。』

気になるだろう？なぜ、滅んだのか……まだまだ語りたい絶滅動物たちが集合！

発売日：2019年7月18日

監修：今泉忠明

著者：丸山貴史

絵：サトウマサノリ、ウエタケヨーコ、北澤平祐

定価：1,320円（税込）

発行：ダイヤモンド社

判型：46判並製・192ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/4478108560/

『も～っと わけあって絶滅しました。』

待望の第3弾！わけあって絶滅しそう……な絶滅危惧種たちの声も！

発売日：2020年7月9日

監修：今泉忠明

著者：丸山貴史

絵：サトウマサノリ、ウエタケヨーコ、いわさきみずき

定価：1,320円（税込）

発行：ダイヤモンド社

判型：46判並製・192ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/4478110689/

『わけあって絶滅したけど、すごいんです。』

シリーズ初の絵本！絶滅動物たちの「じまん大会」を聞いてくれ！

発売日：2022年7月20日

監修：今泉忠明、丸山貴史

著者：サトウマサノリ

定価：1,430円（税込）

発行：ダイヤモンド社

判型：A4変上・42ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/4478116415/

■フェア開催中！『わけあって絶滅しました。』など人気の児童書が勢ぞろい

ただいま全国の書店にて「子どもの心をわしづかみ！フェア」を開催中です。累計100万部突破の『わけあって絶滅しました。』、累計88万部突破の『やばい日本史』シリーズをはじめ、『いのちをまもる図鑑』『大人も知らないみのまわりの謎大全』などの話題作が勢ぞろい。ダイヤモンド社のヒット編集者・金井弓子が手掛けた人気児童書シリーズをご覧いただけます。

※開催店舗に関するお問い合わせは受け付けておりません。フェアは予告なく終了する可能性がございます。

