【富山県初】PARCELLE JEWELRY、富山大和で POP UP SHOP を開催

熟練職人が仕立てたPARCELLE JEWELRY、富山大和に初お目見え

株式会社 PARCELLE

東京・恵比寿で誕生した「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」は、日本の伝統技法を受け継ぐ熟練の職人が、カラーストーン、ダイヤモンド、真珠など、個性豊かで色彩に溢れるジュエリーを一つひとつ手作業で仕立てるブランドです。

このたび、2025年9月10日（水）から16日（火）の7日間限定で、富山大和（富山県富山市）にPOP UP SHOPを開催いたします。富山県での出店は今回が初めてとなり、地域のお客様に直接ブランドの世界観をお届けできる貴重な機会となります。

創業以来の人気シリーズはもちろん、新作ジュエリーやイベント限定品も多数ご用意し、ご好評いただいているセミオーダーも実施予定です。

パーセル ジュエリーの魅力は、すべてが現品限りの一点物であること。一つひとつが異なる輝きと個性を持つジュエリーたちは、他では手に入らない特別な存在です。

短い期間ではございますが、この機会にぜひ実物に触れ、その美しさと独自性をご体感ください。

スタッフ一同、皆様のお越しを心よりお待ちしております。

THE ESSENCE OF PARCELLE JEWELRY

パーセル ジュエリーは、カラーストーン、ダイヤモンド、真珠など天然の素材が持つ個性を最大限に引き出し、すべて一点物として仕立てるジュエリーブランドです。

伝統技法を受け継ぐ熟練職人が、一つひとつ手作業で仕上げることで生まれる、他にはない輝きと存在感。特別な日のためだけでなく、日常の装いに寄り添い、ともに時を重ねることを大切にしています。

ここでは、新作や４大人気シリーズをはじめ、多くの方に愛されてきた代表的なコレクションのほんの一部ですが、ご紹介いたします。



※天然石やダイヤモンドの配置、種類が1点1点異なるため、画像は商品の一例となります。

■【New Arrival】Tapered Diamond Ring ― 新しい光のライン

まだ正式な名称が決まっていないほど、工房から仕立て上がったばかりの最新作です。テーパーダイヤモンドを連ね、直線と角度から生まれる構造美を極限まで研ぎ澄ましました。

このシェイプは、ダイヤモンド原石の中でも長方形に近い結晶からしか得られず、さらにファセット数が少ないため、原石そのものの透明度や品質が厳しく問われます。出現率は全体のわずか数パーセント。大量のロットから選び抜かれた希少な石だけを用いています。

最小幅1.2mmという繊細なプロポーションに合わせ、地金部分を細く仕立てながら高さを持たせることで強度を確保。裏抜きをせず、石座を極力抑えることで、まるでダイヤモンドのラインだけが指に沿っているように見える構造を実現しました。

指先で、光がそのまま肌に絡みつくように輝く一本。潔くシンプルでありながら、確かな存在感を放つ9月の新作です。



テーパーダイヤモンド リング：価格はスタッフにお尋ねください（K10YG・K10WG・ダイヤモンド）

■【New Arrival】Parure ― カラーストーン仕様が岡山高島屋で初お披露目

「Parure（パリュール）」は、中央にローズカットやブリリアントカットを配し、その周囲を極小のメレダイヤで囲んだ構造が特徴のコレクションです。アームには連続するミル留めの石枠を施し、裏側は王冠のように組むことで、造形美と強度を兼ね備えています。

これまで展開してきたのはダイヤモンドのみでしたが、今月から、カラーストーン仕様の新作が初めてお披露目されます。9月の誕生石ブルーサファイア、コロンビア産エメラルドなど、選び抜かれた宝石をセッティング。従来のダイヤモンドモデルとは、また異なった彩りと存在感です。ぜひ会場で実物をご覧ください。

パリュール：税込181,500円より（K10WG・K10YG・ダイヤモンド・天然石）■【New Arrival】Color Stone Ring ― POP UP SHOP 限定先行販売

こちらも工房から仕立て上がったばかりのまだ名前もついていない新作リングです。

オレンジ、イエロー、ピンク、ブルーと彩り豊かな大粒のカラーストーンを、ダイヤモンドをあしらった繊細なアームに爪留めしました。1点ごとに表情が異なり、指先に確かな存在感を添えてくれます。

カラーストーンリング：税込115,500円より（K10YG/SV925・ダイヤモンド・天然石）■【Four Signature Collections】PARCELLE JEWELRY ― ４大人気シリーズ

パーセル ジュエリーは、中世以来の伝統技法を受け継ぐ熟練職人の手によって、一点一点丁寧に仕立てられたジュエリーです。テーマは「心に寄り添うジュエリー」。特別な日に限らず、日常に溶け込み、共に輝く存在であることを目指しています。

今回のPOP UP SHOPでは、特に人気の高い4つのシリーズをご紹介いたします。

「Pomponne（ポンポネ）」

ブランドを象徴するシグネチャーモデル。宝石のブーケを思わせる華やかなデザインで、中世の貴婦人たちを魅了したクラシカルなスタイルを再現しています。槌目を施したアームや中石を囲む繊細な意匠が、古き良き時代の香りを伝えます。さらに、カラーパヴェをダイヤモンドで囲んだ「ポンポネモザイク」など、多彩なバリエーションも展開しております。

ポンポネ・シリーズ：税込80,300円より（K10YG・天然石・ダイヤモンド・真珠）

「Mille Gothique（ミルゴシック）」

ゴシック建築の壮麗さを映したコレクション。細部にまでこだわった意匠と、存在感あふれるデザインが魅力です。K9の優しい地金色にダイヤモンドが映える「ミルゴシック」シリーズ。クラシカルな雰囲気を持ちながら、他のカラーストーンとも相性がよく、重ね着けでも個性を発揮します。アラベスクやリボンなど存在感あるデザインから、寄り添うように楽しめるレール留めまで幅広く展開。時とともに深みを増し、自分だけの色合いに育っていくのも魅力です。

ミルゴシック・シリーズ：税込138,600円より（K9YG・ダイヤモンド・真珠）

「Mill Chainon（ミルシェノン）」

アンティークの技法「ミル留め」で仕立てた「ミルシェノン」シリーズ。繊細なミルの珠が石を縁取り、あたたかな輝きを放ちます。オーバルやラウンド、V字やストレートなど多彩なデザインに加え、刻み模様や矢羽根模様のアームも魅力。重ね着けにもなじみやすく、色とりどりのカラーストーンからお気に入りの一本を選んでいただけます。

ミルシェノン・シリーズ：税込84,700円より（K10YG・K10WG・天然石・ダイヤモンド・真珠）

「Cent Couleur（サンクルール）」

瑞々しい艶を放つカボションカットを、ペアシェイプやオーバル、ラウンドなど多彩な形で楽しめる「サンクルール」。一本のリングに色とフォルムが響き合うデザインです。鋭く成型した爪が高さのある石をしっかり支え、丸みのある愛らしい表情を引き立てます。一本で着けても、従来のサンクルールと重ねてカットの違いを楽しんでも。オーダーではご家族や大切な方の誕生石を選び、ファミリーリングとしてのお仕立ても承ります。

サンクルール・シリーズ：税込94,600円より（K10YG・K10WG・天然石・ダイヤモンド）■【Limited Items】POP UP SHOP限定品の数々

パーセル ジュエリーは、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店などで常設の直営店を展開しておりますが、期間限定のポップアップショップでも日本各地の皆様とお会いしております。ポップアップショップでは、直営店にはない限定商品がございます。素材が希少、つくりに大変な手間ひまがかかるなどの理由でごくわずかしかご紹介できないお品ばかり。こちらもどうぞ直にご覧いただければ幸いです。

CUSTOM ORDERS

Chou chouPalette裏勝り裏勝り(裏側の透かし細工)

富山大和でのポップアップショップでは、ご好評いただいているジュエリーのカスタムオーダー（セミオーダー）も承ります。

パーセルのバイヤーが厳選した天然石コレクションの中から、お客様のお好みの一石をお選びいただき、職人が一から手仕事でジュエリーにお仕立ていたします。世界にひとつ、あなただけのオリジナルジュエリーをお届けするサービスです。

オーダーが初めての方にも、店頭スタッフが丁寧にご案内いたしますので、安心してお楽しみいただけます。なお、お渡しまでには約2か月半から3か月ほどお時間を頂戴しております。

■Pomponne Mosaic ― オーダー例

直径わずか6mmの世界に、多彩な宝石を隙間なく並べた「Pomponne Mosaic（ポンポネモザイク）」。“石畳”を意味する「パヴェ」技法をもとに、0.1mm単位の微細な調整を重ねながら、色とサイズの異なる石を緻密に配し、職人の手で一点ずつ仕立てています。

小さな空間に凝縮された宝石の個性が、見る角度や光の加減によって表情を変え、装いに上品な華やかさを添えます。

華美すぎず、けれど確かな存在感をもつリングは、日常にも自然に馴染む佇まい。細部に宿る技術と美意識を、ぜひ店頭でご覧ください。

ポンポネ モザイク：税込100,100円より（K10YG・ダイヤモンド）■Victorian Leaf ― オーダー例

ヴィクトリア時代の華やかな雰囲気を纏ったデザイン、思わず手にしたくなるボリューミーなリング、「Victorian Leaf（ヴィクトリアンリーフ）」です。

宝石を留める爪を兼ねたプラチナ製のリーフモチーフのデザインがアクセント。周りにに散りばめられたダイヤモンドがリングの繊細さをより際立たせます。

トップからアームにかけて絞ったグラマラスな曲線が、指先を美しく、優雅に魅せてくれます。いつかは手にしたい 、一生物に相応しいリングです。

ヴィクトリアンリーフ：税込251,900円より（Pt950/K10YG・天然石）■Art Nouveau ― オーダー例

アンティークジュエリーの意匠を現代に映した「Art Nouveau（アール・ヌーヴォー）」。華やかさと力強さをあわせ持つデザインが特徴のリングです。

プラチナの台座にダイヤモンドを3石配し、アーム部分にはゴールドを用いたコンビネーション仕様。異なる地金を組み合わせることで、クラシカルな存在感がいっそう際立ちます。

トップからアームへと流れる優美な曲線は、アール・ヌーヴォーならではのしなやかさ。そこにセッティングされたローズカットダイヤモンドが、女性らしい柔らかな輝きを添えています。

富山大和 POP UP SHOP

アール・ヌーヴォー：税込376,200円より（Pt950/K10YG・ダイヤモンド）

富山の中心市街地・総曲輪に位置する富山大和は、地域に根ざした老舗百貨店として知られています。地元の人々に長年愛されるだけでなく、観光や出張で訪れる方々にとっても、信頼ある買い物スポットです。館内にはファッション、コスメ、食品をはじめとする多彩なショップが揃い、富山ならではの特産品も充実。お買い物はもちろん、ギフト選びや地域の魅力に触れる場としても人気を集めています。近隣には富山城址公園や富山市ガラス美術館などの観光名所もあり、街歩きと合わせて楽しめるロケーションです。

○ 期間：2025年9月10日(水)より9月16日(火)まで

○ 場所：富山県富山市総曲輪3丁目8番6号 富山大和 1階エスカレーター横 イベントスペース

○ 電話：03-6805-1681（株式会社PARCELLE）

○ 時間：午前10時～午後7時 ※営業日・時間は変更となる場合がございます。

○店舗サイト：https://www.daiwa-dp.co.jp/toyama/

○Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_event/

◯メール：info@parcelle.jp

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったパーセル ジュエリーのコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店およびポップアップショップでご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田 琴恵（しなだ ことえ）

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-13 大崎ビル5階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 小红书：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

PARCELLE JEWELRY 代表：品田 琴恵■パーセル ジュエリー公式LINE 発信中

パーセル ジュエリーでは、LINE公式アカウントでも、ジュエリーの世界をご紹介しております。新作やイベント情報をいち早くお届けするほか、宝石やジュエリーにまつわるコラム「パーセルジュエリーこと綴り」、「毎月届くジュエリー壁紙」など、日常に彩りを添えるコンテンツが揃っております。上記URLまたは左のQRコードからお越しください。お待ちしております。

毎月届くジュエリー壁紙(イメージ)毎月届くジュエリー壁紙(イメージ)