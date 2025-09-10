『文藝春秋』十月号発売〈激論！　日本人ファーストを問う〉〈短期集中連載スタート「秀吉と秀長　豊臣兄弟の謎」〉〈坂東玉三郎〉〈ブランド霊園のひみつ〉〈最高のスキンケア〉〈連載最終回　大谷翔平〉など掲載

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区 社長：飯窪成幸）は、９月１０日に『文藝春秋』十月号を発売します。

『文藝春秋』十月号

激論！ 日本人ファーストを問う

〈それは日本人の心の叫びか、それとも排外主義か〉



▼内容紹介（目次より）「自民党政権の無策のツケをいま背負わされている」安藤裕 参政党幹事長「在日外国人は肩身が狭くなると心配している」毛受敏浩 関西国際大学客員教授「必要なのは『多文化共生』ではなく『同化』だ」堀茂樹 慶應義塾大学名誉教授

〈「なんて便利で安いんだ」外国人学生の絶賛は危機のシグナルだ〉

国民皆保険 このままではもたない 伊藤由希子

〈コメ農家は今年もつらいよ〉

小泉農相は現場を知らないにもほどがある 中垣内祐一 聞き手 窪田新之助

〈「日本の危機の本質」経営リーダー編〉

新庄監督流「王道の改革」に学べ 憂国グループ２０４０広陵高校野球部「堕ちた監督」 柳川悠二

〈連戦連勝だった「戦争広告代理店」の手法が通用しなくなった〉

ゼレンスキー大統領「ＰＲ戦」の敗北 高木徹ロヒンギャ難民にトランプの仕打ち 角田光代

〈総力戦研究所所長の孫が怒りの告発〉

ブランド霊園のひみつ

終戦80年 ＮＨＫスペシャルは歴史の冒瀆だ 飯村豊

〈深堀り特集 墓じまいの時代になぜ人気なのか〉

最高のスキンケア

青山、雑司ケ谷、谷中、高台寺、高野山……東西代表格をウラ側まで徹底取材 甚野博則〈よろず相談所〉お茶屋の内緒ばなし「青山で眠るには」／〈墓マイラー必携〉著名人が眠るブランド霊園ガイド／〈名刹も参入〉ブランド感で売る納骨堂は住職で選べ 本誌編集部坂東玉三郎 少年シンイチが女形になるまで 聞き手 真山仁〈放送５００回突破！〉『プレバト!!』流 俳句名人への道 夏井いつき、水野雅之〈短期集中連載スタート〉「秀吉と秀長 豊臣兄弟の謎」 天下人と最良の補佐役はどこで生まれ、どのように育ったのか？ 磯田道史賢い大人の旅「快適＆倹約」発想術 下川裕治〈日本の顔インタビュー〉田村哲夫 渋幕・渋渋は中１で本居宣長を教えます

〈見た目は人生の鏡。「昔と変わらない」と言われるための８つのメソッド〉

◆汗腺を鍛えサラサラ汗で肌に潤い／◆「圧倒的効果」シミ取りレーザーにリスクも／◆男性こそ保湿剤と日焼け止めを習慣に／◆アトピー治療の選択肢は劇的に増えた京都大学大学院教授・椛島健治成田悠輔の聞かれちゃいけない話 第7回 ゲスト 室伏広治 日本人選手が強くなると「ルール変更」の噂、ありますよね？有働由美子対談 81 上戸彩 俳優裏読み業界地図 8 アマゾン・ドコモ連合の勝算 大西康之No time for doubt 感動の最終回 消えない落書き 鈴木忠平欲望の不動産 5 超高級物件に化けた晴海フラッグ 吉松こころミスター円、世界を駆ける 10 神田眞人

など、ほかにも読み応えのある記事が満載です。

『文藝春秋』編集長 鈴木康介のコメント

「激論！ 日本人ファーストを問う」は、参政党のキャッチフレーズから火が付いた在留外国人問題を深掘りした座談会です。安倍政権から積極策に転じた外国人材拡充策は、なんら改善策を講じないまま現在に至っています。外国人労働者の問題は、いま対策をしなかれば、今後さらに大きな問題になることは間違いありません。はたして日本はドイツやフランスのような移民国家となってしまうのか。ぜひお読みいただければと思います。

■ ■

雑誌 詳細

誌 名 ： 『文藝春秋』十月号

発 売 ： 2025年9月10日

定 価 ： 1,250円（税込）

