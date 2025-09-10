MEOトレンドレポート公開のお知らせ【2025年8月度】

株式会社トライハッチ

株式会社ベクトル（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長CEO：西江 肇司、東証プライム：6058）の子会社で、SaaS事業及びデジタルマーケティング支援事業を展開する株式会社トライハッチ（東京都新宿区、代表取締役社長、武藤 尭行、以下「当社」）は、独自開発ツール「MEOチェキ」を用いたアルゴリズム調査とトレンドをまとめた「MEOトレンドレポート」2025年8月版を無料公開しました。

MEOトレンドレポート【2025年8月度】（無料ダウンロード）

URL：https://meo.tryhatch.co.jp/trendreport

2025年8月MEOの最新情報

本レポートでは、以下のトピックを中心に、最新のMEO情報をまとめています。

▼2025年8月の主なトピック

- Google検索の新UI「AI Mode」が180か国以上へ拡大- Googleビジネスプロフィールのビジネス属性に「ユーザー確認率」表示を一部確認- Googleが「8月のスパムアップデート」を開始

AI Modeの拡大（8月21日）により、検索体験における予約・イベント探索の支援機能が英語圏にて強化されています。Googleビジネスプロフィールの予約リンク、メニュー、営業時間、写真が整備されていない場合、AIカードに表示されない可能性があるため、順位対策に加え「予約連携」と「情報の更新性」が重要です。

あわせて、7月下旬からGoogleビジネスプロフィール属性に「ユーザー確認率」の表示が一部で確認され、Wi-Fiやバリアフリー等の属性がどの程度確認されたかを可視化します。信頼性の向上につながる指標として注目され、MEO運用も「情報整備」から「顧客体験の数値化」へと進化が求められます。

また、8月26日開始の「スパムアップデート」は主にSEO領域の変動とみられる一方、MEOにも間接的影響が想定されます。Googleビジネスプロフィールと自社サイトの一貫性を保ち、コンテンツ品質と安定的な集客基盤の構築がより重要です。

2025年8月Googleマップ（MEO）の順位変動

2025年8月は、MEOチェキで計測した85,000店舗の平均順位が8.25位～9.61位の間で推移し、月間平均はおおむね8.9位でした。中旬に一時的な下落（9.61位）を確認したものの、下旬には回復基調に入り、月末は安定水準に戻っています。

Googleビジネスプロフィールに関するよくある質問にMEOコンサルタントが徹底解説

レポートでは、MEO対策に関するよくあるご質問に対し、当社コンサルタントがわかりやすく解説しています。

▼今月のトピック

- AI Overviewsでは、どのようにGoogleビジネスプロフィール情報が活用されますか？- AI時代において、なぜGoogleビジネスプロフィールの整備がこれまで以上に重要なのでしょうか？- 「LLMO／GEO」とは何で、MEO施策でどう活かせますか？

AI Overviews（AIO）はGoogle検索の上部に表示される生成AIによる要約枠で、その中の「Placesモジュール」にはGoogleビジネスプロフィールの店舗名・評価・住所などが一覧で表示されます。

BrightEdge社の調査によると、2024年2月時点でAIOの約半数にPlacesモジュールが確認されており、特にレビュー数や評価の高さが表示順位に影響していると考えられます。

そのため今後のMEO対策では、口コミの収集やレビュー評価の向上が、AI検索上での露出拡大に直結する重要な施策となります。

