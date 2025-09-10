株式会社CREAVE、親会社株式会社ガイアックスとSNSマーケティング事業領域における連携を強化

株式会社CREAVE

クリエイターとの共創を通じて企業のマーケティング課題を解決する、株式会社CREAVE（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中村真奈、以下 CREAVE）は、親会社である株式会社ガイアックス（本社：東京都千代田区、代表執行役社長：上田 祐司、証券コード：3775、以下 ガイアックス）と、当社SNSマーケティング事業領域における連携を強化し、共同支援を原則とした強固な支援体制を構築したことで、より一層顧客の課題解決に向けたSNSマーケティング支援が可能となったことをお知らせします。

事業連携強化の背景

株式会社CREAVEは、35万人の登録クリエイターを誇る「Snapmart」を中心にクリエイターエコノミーを基盤とした、企画クリエイティブ制作を強みとして法人を中心にSNSマーケティングを支援してまいりました。

一方で、ガイアックスは主に大手企業のSNSアカウント運用などを中心に、総合的なSNSマーケティングサービスを展開してきました。

互いの強みを最大限に発揮し、それぞれの役割を深めていくためにも、これまでは別事業体として事業を展開してきましたが、昨今、SNSへの社会への普及に伴い、生活者にとっても企業にとってもコミュニケーションにおけるSNSの重要性が高まる中で、SNSマーケティングにおいて単体施策だけを実施しても企業のマーケティング目標である売上・認知の向上、ブランディング形成に寄与しないといった課題が生まれております。

このような企業課題、市場環境の変化を踏まえて、ガイアックスグループとしては、企業のマーケティングゴールから逆算したSNSマーケティング戦略を構築し、その手段として企画力・クリエイティブ力に富んだ数々の施策を展開することにより、一気通貫した総合的なSNSマーケティングを提供したいと考えております。

そして、これまで別事業体として展開してきたガイアックスのSNSマーケティング事業と株式会社CREAVEの事業領域の連携を強化することで、「戦略性×企画クリエイティブ」の両面からの支援を加速し、ソリューション力の向上を実現します。

■ 株式会社CREAVE 代表取締役社長 中村真奈 コメント

「SNSという存在が完全に生活に溶け込み、誰もが情報の「受け手」であり「発信者」である今。ただ目を引くだけでは終わらない、生活者の心に残り、行動を促すようなコミュニケーションをどう実現するか。それを企業の皆様とともに問い続けることが、私たちの果たすべき役割だと考えています。

これまで私たちは、子会社CREAVEの設立やSnapmart社の買収を通じて、35万人のクリエイターネットワークを基盤に、ショートドラマをはじめとする先進的なコンテンツ企画や、ファンの熱量を活かしたファンマーケティング施策に取り組んできました。“生活者の心を動かす”という視点を軸に、クリエイティブの追求だけでなく、戦略の言語化や再現性の高い仕組みづくりにも注力してきました。今回の連携強化を機に、ガイアックスグループとして、「戦略 × 企画 × クリエイティブ」三位一体の体制で、お客様の本質的な成果に向き合ってまいります。今後とも変わらぬご支援のほど、どうぞよろしくお願いいたします。」

■ 株式会社ガイアックス ソーシャルメディマーケティング事業部 事業部長 沼田早紀子 コメント

「SNSが人々の生活に深く浸透し、企業のマーケティング活動における重要性が増す一方で、その複雑性も日々高まっています。

小手先の施策だけでは成果に繋がりにくくなった今、企業の事業目標から逆算した戦略と、生活者の心を動かし、行動を促す質の高い企画クリエイティブの両輪が不可欠であると感じております。

今回の連携強化は、単なる機能の統合ではありません。双方の知見と情熱を掛け合わせることで、SNSマーケティングの新たな価値創造へと導く一歩です。

皆様の期待を超える成果をお届けできるよう、グループ一丸となって邁進してまいります。今後の私たちの挑戦にご期待ください。」

連携強化に伴うサービス詳細資料の刷新

事業連携強化を踏まえたガイアックスグループのSNSマーケティング事業の強み、具体的な支援体制、サービスラインナップの一覧、実績事例の一覧をまとめました。

■直近の支援事例

・クライアント名：株式会社東武ホテルマネジメント様

・導入プラン：SNSアカウント運用プラン・アンバサダープラン

・導入目的：第三者からの発信を増加させることでの、ホテル内のレストランへの来店増加

・導入結果：SNS経由の来店が2.4倍に増加

・クライアント名：株式会社エンジェルハート様

・導入プラン：バーチャルショートドラマタイアップ

・導入目的：Z世代をターゲットにした商品の認知拡大と興味・関心の喚起

・導入結果：

タイアップ投稿結果

総再生回数：570万回

エンゲージメント率：5.1%（一般平均エンゲージメント率の5倍の結果）

プロモーション動画の制作・活用結果

総再生回数：10万回

エンゲージメント率：4.1%（一般平均エンゲージメント率の5倍の結果）

フォロワー増加数：500名

・クライアント名：某大手エネルギー企業

・導入プラン：X・Instagram・Facebookの戦略設計、アカウント運用

広告・キャンペーン

・導入目的：グループの商品情報、お得・お役立ち情報、企業情報等の幅広い情報発信をする

上記によるリテンション強化、Web広告の補完

・導入結果：昨対比でインプレッションが1.7倍



