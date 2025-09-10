2025-26シーズン「オーセンティックユニフォーム」販売決定！

沖縄バスケットボール株式会社

9月13日(土)より、試合時に選手が着用するアンダーアーマー社製のユニフォームと同じ生地・デザインの「2025-26シーズン オーセンティックユニフォーム」を、琉球ゴールデンキングス公式オンラインショップ、アリーナショップにて数量限定で販売いたします。

昨シーズンに続き、沖縄を象徴するハイビスカスのデザインを取り入れ、皆さまと共に戦う強い意志を表現しました。今シーズンは、ネイビーカラーのユニフォームが初登場しました。

ユニフォームに込めた想いや販売の詳細情報は特設ページをご覧ください。

▽販売詳細

価 格：\24,800(税込)

サイズ：S / M / L / XL / XXL/3XL

販売日：9月13日(土) 10:00

・キングス公式オンラインショップ(https://www.bleague-shop.jp/rg/)

・アリーナショップ(https://okinawa-arena.jp/shop)

▽2025-26シーズンオーセンティックユニフォーム販売特設ページ

https://goldenkings.jp/2025-26uniform/