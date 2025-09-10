2025-26シーズン「オーセンティックユニフォーム」販売決定！
沖縄バスケットボール株式会社
9月13日(土)より、試合時に選手が着用するアンダーアーマー社製のユニフォームと同じ生地・デザインの「2025-26シーズン オーセンティックユニフォーム」を、琉球ゴールデンキングス公式オンラインショップ、アリーナショップにて数量限定で販売いたします。
昨シーズンに続き、沖縄を象徴するハイビスカスのデザインを取り入れ、皆さまと共に戦う強い意志を表現しました。今シーズンは、ネイビーカラーのユニフォームが初登場しました。
ユニフォームに込めた想いや販売の詳細情報は特設ページをご覧ください。
▽販売詳細
価 格：\24,800(税込)
サイズ：S / M / L / XL / XXL/3XL
販売日：9月13日(土) 10:00
・キングス公式オンラインショップ(https://www.bleague-shop.jp/rg/)
・アリーナショップ(https://okinawa-arena.jp/shop)
▽2025-26シーズンオーセンティックユニフォーム販売特設ページ
https://goldenkings.jp/2025-26uniform/