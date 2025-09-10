アウトバウンドやBDRの相談・比較が出来る「商談獲得の窓口」を開設
経営コンサルティング事業を展開する合同会社コバヤシプロ（本社：東京都渋谷区、代表社員小林 竜大、以下「コバヤシプロ」）は、BtoB事業会社向けにアウトバウンドやBDRの相談・比較が出来るWEBメディア「商談獲得の窓口(https://shodankakutoku-madoguchi.com/)」を開設しましたことをお知らせします。
本メディアでは顧客獲得施策に課題感をお持ちの事業会社に向けて、商談獲得に関するノウハウやナレッジ、明日から使える有益なTips提供をメインに、現場で役立つテーマを幅広く取り上げてまいります。
実際のメイン画面です。
○「商談獲得の窓口」開設の背景と目的
あらゆる企業が事業成長を求め収益を拡大していく中で、新規顧客の開拓は最重要課題の一つです。競合企業が増えれば解約によって既存顧客からの収益は減少するなど、新規顧客開拓を継続して行っていかなくてはなりません。WEB媒体などで顧客獲得に関する情報は入手出来るものの、深い情報や明日から実際に使える有益なTipsを発信している媒体は多くありません。
そこで顧客獲得に課題感を抱えている事業会社向けに、より有益な情報をお届けしたいと考え、本メディアの開設に至りました。
本サービスではアウトバウンドやBDRに専門性を持っている成長中BPOベンダー各社が明日から使える有益なTips情報を記事にして発信してまいります。
記事をご覧頂き、アウトバウンド・BDR関連サービスをお探しの場合は特徴の比較やサービス一覧をご確認出来る専用ページもご用意しておりますので、そちらから最適なベンダーを選定し、商談を予約することも可能です。
○「商談獲得の窓口」で実現出来ること
～事業会社側～
・記事コンテンツの無料閲覧
・BPOベンダーの比較・検討
・商談予約（直近で打ち合わせがしたい）
～BPOベンダー側～
・記事の寄稿
・自社専用ページ開設（自社サービスの認知拡大）
・事業会社からの商談予約（新規リード獲得）
○寄稿をご希望のBPOベンダー様募集しております！
御社のナレッジを記事にしませんか？本メディアでは実践的な情報を記事にすることが可能です。
寄稿をご希望の方は是非こちら(https://shodankakutoku-madoguchi.com/contact/)までお問い合わせ下さい。
○「アウトバウンドやBDRの相談・比較｜商談獲得の窓口」概要
メディア名：アウトバウンドやBDRの相談・比較｜商談獲得の窓口
公開日 ：2025年6月22日
サイト ：https://shodankakutoku-madoguchi.com/
運営会社 ：合同会社コバヤシプロ
【会社概要】
会社名：合同会社コバヤシプロ
所在地：東京都渋谷区渋谷2-19-15宮益坂ビルディング609
代表者：小林 竜大
設立 ：2024年10月24日
サイト：https://kobayashipro.com/
連絡先：kobayashi@kobayashipro.com
【公式サイト・SNSアカウント】
商談獲得の窓口：https://shodankakutoku-madoguchi.com/
Xアカウント：https://x.com/Shodan_kakutoku
noteアカウント：https://note.com/kobayashipro