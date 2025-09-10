VELETのDX支援で自動車教習所が変革へ

VELET | CMO代行組織コーチング

[札幌市 - 2025年9月10日] - 企業の本質的な成長を支援するVELET（代表：上村 啓太）は、この度、北海道の自動車教習所に対し、組織改革と包括的なデジタル変革（DX）を組み合わせた支援を開始したことをお知らせします。

詳細を見る :https://velet.jp/projects/next4

歴史ある事業モデルを持つ同教習所は、Web集客力で競合に劣後し、アナログな業務フローによる非効率性に課題を抱えていました。VELETは、これらの課題に対し、独自の『事業再創造プロセス』を適用し、事業の抜本的な改革を伴走します。

VELETのソリューション：デジタル化と組織改革の両輪

VELETは、単なるWebサイト制作やマーケティング施策の代行に留まらず、事業全体を見据えた「攻め」と「守り」の両面からアプローチします。

「攻め」のマーケティング戦略

データ分析により、競合とのWeb上のギャップを可視化。これを埋めるべく、Webサイトの全面再構築、数百規模のSEOコンテンツ戦略、そしてオンライン申込ファネルの導入など、包括的なデジタル変革を設計・実行しました。

「守り」の組織改革

創業の精神に立ち返り、旗艦店の主要メンバーに対して「全員経営」をテーマに組織改革を断行しました。個々の強みを活かす「らしさワーク」やKPTフレームを導入することで、社員一人ひとりの主体性とチームの創造性を高める文化を醸成しました。

変革の成果と今後の展望

支援開始からわずか2ヶ月で、以下のような基盤構築が進んでいます。

- アナログだった申込プロセスを刷新し、24時間受付可能なオンライン予約・申込システムを構築・導入しました。これにより、機会損失を防ぎ、業務効率の改善を図ります。- SEOコンテンツの骨子を作成し、持続的な集客資産の構築に着手しました。- 社員一人ひとりが自社の課題を自分事として捉える「全員経営」の意識変革をスタートさせ、持続的な成長体制へ向けた第一歩を踏み出しました。

今回の支援事例は、VELETが時代遅れの事業モデルに対し、デジタルと組織の両面からアプローチすることで、その事業が持つ本質的な価値を再定義し、未来へ向けた成長へと導くことができることを証明しています。私たちは今後も、日本の伝統的な事業が持つ可能性を最大限に引き出すための支援を続けてまいります。

【VELETについて】

ポリシー: 「全ての会社の可能性は無限大」を胸に、企業の本質的な成長を支援する伴走型コンサルティングとして活動しています。

拠点: 北海道札幌市に拠点を置き、全国の中小企業様の経営課題解決に取り組んでいます。

【本件に関するお問い合わせ先】

代表者: 上村 啓太

E-mail: uemurankeitan@gmail.com

ウェブサイト: https://velet.jp/