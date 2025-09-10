スイッチサイエンス、ALIENTEK社 ピンセット式LCRメーター「LT1 」とスマートはんだごて3種「T90A」「T90B」「T90C」を2025年9月10日より販売開始

株式会社スイッチサイエンス

株式会社スイッチサイエンス（以下スイッチサイエンス、本社：東京都新宿区、代表取締役：金本茂）は、ALIENTEK（本社：中国広州市）のピンセット式LCRメーター「LT1」とスマートはんだごて3種「T90A」「T90B」「T90C」を2025年9月10日より販売開始します。

ピンセット式LCRメーター「LT1」とスマートはんだごて3種「T90A」「T90B」「T90C」

・ALIENTEK ピンセット式LCRメーター「LT1」

ALIENTEK ピンセット式LCRメーター「LT1」



「LT1」は、電子部品の種類を自動で識別し、正確に測定できる高精度のピンセット式LCRメーターで、小型で携帯性に優れています。



ALIENTEK ピンセット式LCRメーター「LT1」の特徴

- マルチメーターより正確

交流の正弦波を励起信号として用い、電圧と電流の振幅比および位相差からインピーダンスを算出します。実際の素子が持つ理想的な値（インダクタンスL、静電容量C、抵抗R）に加え、寄生成分の影響も含めて測定し、それぞれを分離して表示することが可能です。

- 完全自動測定

測定レンジを自動選択、対象部品（抵抗・静電容量・インダクタンス）を自動判別、測定結果を自動表示することができます。

- カスタマイズ可能な励起信号周波数 / 励起信号レベル

励起信号の周波数やレベルを測定対象に応じて選択することができます。

- 測定履歴保存機能

データの「HOLD」機能は表示されたデータを維持するだけでなく、測定されたデータを内部ストレージに保存し、すべての測定が終了した後に、パソコン上でまとめてデータを整理・確認することが可能です。

- 電圧測定 / 信号発生器機能付

電子部品のLCR測定に加え、電圧測定機能および信号発生器機能も備えています。信号発生器では、矩形波、正弦波、三角波、階段波をカスタマイズして出力することが可能です。

- 画面が自動で回転

重力センサを搭載しており、重力による自動画面回転機能を備えています。持つ手に応じて画面の向きが自動的に調整され、読み取りが容易となります。

- マグネット収納

マグネットが内蔵されており、金属面に自由に取り付け可能。収納に便利です。

・ALIENTEK スマートはんだごて「T90A」「T90B」「T90C」

ALIENTEK スマートはんだごて「T90A」「T90B」「T90C」

スマートはんだごて3種「T90A」「T90B」「T90C」は、USB Type-C接続で電源供給可能な携帯性に優れたはんだごてで、本体にOLEDディスプレイを内蔵しており、温度設定や動作電圧設定、その他細かなパラメータ設定が可能です。T90シリーズではPD3.1に対応し、PDアダプターの最大出力を認識、機体の最大加熱出力調整も可能です。また、電流測定、3段階の温度プリセット、安全保護などの新機能も追加しました。

- T90A USB-PD はんだごて（T80こて先互換）T90Aは、T90シリーズの中で最も細いこて先「T210」を採用しており、小型部品の手実装に適したモデルです。- T90B USB-PD はんだごて（T80Pこて先互換）T90Bは、T90シリーズの中で出力が最も高いモデルです。こて先には、サイズが中間で扱いやすい「T245」を使用しているため、さまざまな作業に適しています。- T90C USB-PD はんだごて（T65こて先互換）T90Cは、シリーズ中で最も太いこて先「T65」を使用しており、大型の基板、部品などのはんだ付け作業に最適です。こて先が大きく熱容量が高いため、安定した熱供給が可能です。また、最大出力は130 Wと高く、広いはんだ付け面積にも対応できます。



▶︎ 販売情報

スイッチサイエンスのウェブショップ（ https://www.switch-science.com/ ） にて販売します。

LT1 ピンセット式LCRメーター

型番 ALIENTEK-LT1

商品名 LT1 ピンセット式LCRメーター

価格（消費税込み） 3,960 円

購入ページ https://ssci.to/10680

T90A USB-PD はんだごて（T80こて先互換）

型番 ALIENTEK-T90A

商品名 T90A USB-PD はんだごて（T80こて先互換）

価格（消費税込み） 6,050 円

購入ページ https://ssci.to/10677

T90B USB-PD はんだごて（T80Pこて先互換）

型番 ALIENTEK-T90B

商品名 T90B USB-PD はんだごて（T80Pこて先互換）

価格（消費税込み） 6,050 円

購入ページ https://ssci.to/10678

T90C USB-PD はんだごて（T65こて先互換）

型番 ALIENTEK-T90C

商品名 T90C USB-PD はんだごて（T65こて先互換）

価格（消費税込み） 6,050 円

購入ページ https://ssci.to/10679

▶︎ ALIENTEK について

Guangzhou YuanziDianzi Electronic Technology Co., Ltd(ALIENTEK)

中国の広州に拠点を置くGuangzhou YuanziDianzi Electronic Technology Co., Ltd(ALIENTEK) は、2012 年に設立された、ソフトウェアとハードウェアの研究開発と組み込み開発プラットフォーム、スマート機器、IoT、エンタープライズ サービスの販売の統合に従事する国家ハイテク企業です。その製品は東南アジア、ヨーロッパ、米国に輸出されています。





企業情報：http://www.alientek.com/

Twitter：https://twitter.com/alientek_1

▶︎ 他社の商標または登録商標

記載されている製品名などは各社の商標または登録商標です。

▶︎ スイッチサイエンス について

テクノロジーをより多くの人が道具として当たり前に使える世界を目指して活動している会社です。電子工作用品を輸入調達、自社開発し、販売する電子回路モジュール事業のほか、小中学生を中心とした子供とその教育者に向けたSTEM教材事業、ハードウェア製品をキーとする事業者に向けたIoT開発協力事業も行なっています。当社はRaspberry Piの国内認定リセラーやM5Stackの総代理店を務めています。



株式会社スイッチサイエンス

企業情報：https://info.switch-science.com/

X：https://x.com/ssci

Facebook：https://www.facebook.com/SwitchScience