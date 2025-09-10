【Bankrobber LABO】ウッドジュエリーブランド「corchea」とバッグのセレクトショップ「seloah 」のポップアップストアを2025年9月26日(金)より開催！

株式会社ローソンエンタテインメント

▶ 特設ページ：https://www.hmv.co.jp/news/article/230421155#popup(https://www.hmv.co.jp/news/article/230421155#popup)

レコード専門店「HMV record shop 渋谷」内に、2023年5月11日にオープンしたギャラリースペース「Bankrobber LABO（バンクロバーラボ）」。レコード専門店の枠を超え、これまで様々なアーティストによる展示やポップアップストアを開催、オープン当初よりたくさんのお客さまにご来場いただき、ご好評をいただいております。

このたび、「Bankrobber LABO」にて、2025年9月26日(金)～2025年10月7日(火)の期間、幾何学図形ウッドジュエリーブランド「corchea（コルチェア）」とスタイリッシュで使いやすいバッグのオンラインセレクトショップ「seloah（セロアー）」のポップアップストアを開催いたします。

「corchea（コルチェア）」からは、チェリーウッドから切り出したウッドピースに一つ一つハンドペイントした一点もののピアスや、イヤリング、リングがラインナップ！ピアスとイヤリングは一個（片耳）からの販売となりますので、お好きな形・色との組み合わせや、お手持ちのピアスやイヤーカフなどとのコーディネートをお楽しみいただけます。

「seloah（セロアー）」では、シンプルでエッジのきいたスモールバッグから大容量バッグまで取り揃え、今回のポップアップストアのためにセレクトした新商品も登場いたします。

オンラインストアではお伝えしきれない素材感やデザインを、直接手に取ってご覧いただける機会となります。ぜひこの機会にお越しください。

お客さまに音楽の楽しみ方の1つとしてレコードを提案してきた「HMV record shop」が目指す「文化（カルチャー）の"情報発信地"」として、今後も「Bankrobber LABO」を通して、様々なアートやカルチャーを発信してまいります。

【開催概要】corchea seloah popup store

■開催期間：2025年9月26日(金)～2025年10月7日(火)

■会場：Bankrobber LABO（バンクロバーラボ）

■所在地： 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町36-2 HMV record shop 渋谷 2F

■営業時間：11:00～21:00 ※HMV record shop 渋谷の営業時間に準ずる

■入場料：無料

▶Bankrobber LABO 公式ページ：https://www.hmv.co.jp/news/article/230421155/

▶Bankrobber LABO 公式Instagram：@bankrobber_labo(https://www.instagram.com/bankrobber_labo/)

corchea（コルチェア）

ハンドメイドアクセサリー corchea（コルチェア）

軽やかなチェリーウッドから成形されたオリジナルの幾何学モチーフに、

ひとつひとつ色を作り、丁寧にペイントした一点ものアクセサリーです。

▶HP：https://corcheashop.com/

▶Instagram：@corchea_tokyo(https://www.instagram.com/corchea_tokyo/)

seloah（セロアー）

「エッジの効いたシンプルさを！」

バッグのオンラインセレクトショップ seloah（セロアー）

seloahのバッグはシンプルだけど個性的、スタイリッシュで使いやすい。どんなファッションにも合わせられるクラッシックなデザイン。あなたの毎日にしっくり馴染むバッグをseloahで。

▶HP：https://seloah.com/

▶Instagram：@_seloah(https://www.instagram.com/_seloah/)