自然薯とろろ丼メニューがリニューアル。阪急西宮ガーデンズ・自然薯とろろ丼専門店「黒十ヤ（コクトウヤ）」9月18日（木）から。

西宮北口・阪急西宮ガーデンズの自然薯とろろ丼専門店「黒十ヤ（コクトウヤ）」では、9月18日（木）よりメニューラインナップがリニューアル。

新作も加わった全8種の自然薯とろろ丼をご提供いたします。

自然薯とろろで味わう「黒十ヤ」だけの味

ほぐし鶏の鶏飯風の自然薯とろろ丼

1000円

半熟卵と香味野菜のねばとろ自然薯とろろ丼

1050円

炙り明太子と香味野菜のねばとろ自然薯とろろ丼

1180円

特製旨味唐揚げの自然薯とろろ丼

1180円

おろし旨味唐揚げの自然薯とろろ丼

1250円

合鴨と半熟卵、甘醤油の自然薯とろろ丼

1250円

スパイス香る豚バラ照り焼きと半熟卵の自然薯とろろ丼

1480円

サーモンとアボカドの自然薯とろろ丼

1580円

■自然薯とろろ丼専門店 黒十ヤ 阪急西宮ガーデンズ店

味に自慢の唐揚げをはじめ山海の幸を、稀少な自然薯を使ったとろろで味わう丼。

味わい深く、でもスルスルと食べれちゃうここだけの味を、ぜひご賞味ください。

兵庫県西宮市高松町14-2 阪急西宮ガーデンズ 1階 ガーデンズキッチン

TEL：0798-31-0166