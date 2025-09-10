自然薯とろろ丼メニューがリニューアル。阪急西宮ガーデンズ・自然薯とろろ丼専門店「黒十ヤ（コクトウヤ）」9月18日（木）から。
株式会社ポトマック
西宮北口・阪急西宮ガーデンズの自然薯とろろ丼専門店「黒十ヤ（コクトウヤ）」では、9月18日（木）よりメニューラインナップがリニューアル。
新作も加わった全8種の自然薯とろろ丼をご提供いたします。
自然薯とろろで味わう「黒十ヤ」だけの味
ほぐし鶏の鶏飯風の自然薯とろろ丼
1000円
半熟卵と香味野菜のねばとろ自然薯とろろ丼
1050円
炙り明太子と香味野菜のねばとろ自然薯とろろ丼
1180円
特製旨味唐揚げの自然薯とろろ丼
1180円
おろし旨味唐揚げの自然薯とろろ丼
1250円
合鴨と半熟卵、甘醤油の自然薯とろろ丼
1250円
スパイス香る豚バラ照り焼きと半熟卵の自然薯とろろ丼
1480円
サーモンとアボカドの自然薯とろろ丼
1580円
■自然薯とろろ丼専門店 黒十ヤ 阪急西宮ガーデンズ店
味に自慢の唐揚げをはじめ山海の幸を、稀少な自然薯を使ったとろろで味わう丼。
味わい深く、でもスルスルと食べれちゃうここだけの味を、ぜひご賞味ください。
兵庫県西宮市高松町14-2 阪急西宮ガーデンズ 1階 ガーデンズキッチン
TEL：0798-31-0166