9/24(水)16:00 Zoom開催｜インバウンド最盛期を勝ち残る、DX活用セミナー

施設特化型モバイルオーダーシステムをはじめ施設DXの伴走支援を手がけるスカイファーム株式会社（本社：神奈川県横浜市 代表取締役：木村 拓也）は、インバウンド対応におけるDX活用術を紹介するオンラインセミナーを開催いたします。

インバウンドDX ウェビナー詳細

近年、訪日外国人客は右肩上がりに増加しており、商業施設やホテル、観光施設においても重要な顧客層となっています。一方で、「多言語対応や文化的な違いへの配慮」「キャッシュレスを中心とした多様な決済ニーズ」「館内での案内や回遊のサポート」など、受け入れの現場では業務が煩雑化し、大きな負担となっています。

こうした課題を解決する手段としてDXソリューションへの期待は高まっていますが、具体的に何から始めればよいのか、どの領域に投資することが効果的なのか判断に迷う声も少なくありません。

本ウェビナーでは、モバイルオーダーをはじめとしたDX支援を手がける当社が、商業施設・宿泊施設・地域観光の現場において「外国人客対応の効率化」と「顧客体験価値の向上」を両立する方法を、成功事例を交えながらご紹介します。

ウェビナー概要

ウェビナー名：インバウンド最盛期を勝ち残るDX戦略 解説セミナー

日時：2025年9月24日(水) 16:00~17:00

会場：オンライン・Zoom配信

※お申し込みいただいた方へ視聴URLをご案内いたします

費用：無料

主催：スカイファーム株式会社

お申し込みはこちら(https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_UZFBIdTORsCNT3K7QTVkmg)

こんな方におすすめ

・訪日外国人客の受け入れにおいて

- 館内の混雑緩和やスムーズな導線設計を実現したい方

- 多言語・キャッシュレス対応を強化し顧客満足度を高めたい方

- 人手不足を補いながら業務効率化を進めたい方

- 地域や施設全体の魅力を発信し、回遊性を向上させたい方

- DXソリューションを活用し、持続可能な運営体制を構築したい方

講演内容

テーマ１.：商業施設や街におけるインバウンド対応施策の成功事例を知る

テーマ２.：インバウンド最盛期を勝ち残るDX戦略とは？

皆様のご参加をお待ちしております！

スカイファームは、テクノロジーを活用することによるテナント支援、不動産価値の向上及び快適な時間と空間の提供を目指しており、施設特化型モバイルオーダーシステム「NEW PORT」を運営しています。

■今後の展開

2015年の創業から10周年を迎えるスカイファームは、商業施設や百貨店、そして街中まであらゆる空間の価値向上を実現するトータルソリューションを提供し、その街や施設にとってなくてはならない存在へと進展して参ります。

＜会社概要＞

社名：スカイファーム株式会社

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい２ー２ー１ 横浜ランドマークタワー

代表者：代表取締役 木村 拓也

設立：2015年7月

事業内容：施設向けモバイルオーダープラットフォームの開発・運営

企業ウェブサイト：https://sky-farm.co.jp/