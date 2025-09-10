【la.f...(ラ・エフ)】2025年オータムフェアを開催。素敵なノベルティーをプレゼント。
株式会社ジャヴァコーポレーション(神戸市中央区/代表取締役社長 浅見 幸正)が運営するレディースブランド「la.f...(ラエフ)」は、9月12日（金）～23日（火）オータムフェアを開催します。（一部日程変更店舗あり）限定店舗にて、数量限定で素敵なノベルティーをご用意しております。
【AUTUMN FAIR】を開催！
la.f...(ラエフ)では、9月12日（金）～23日（火）オータムフェアを開催します。（山陽百貨店のみ9月10日（水）より開催）限定店舗にて、55,000円（税込）以上お買い上げのお客様には「セミドライスワッグ」を、33,000円（税込）以上お買い上げのお客様には「HAKOお香セット」をプレゼントいたします。（数量限定）
ノベルティフェア
神戸で大人気のフラワーショップ神戸元町「grelo」プロデュースの「セミドライスワッグ」をご用意いたしました。9月12日（金）より開催（山陽百貨店は9月10日（水）より開催）のオータムフェアにて、\55,000（税込）以上お買上げの方へ、数量限定でプレゼントいたします。
創業1893年、お香発祥の地、淡路島「薫寿堂」オリジナル和紙のお香「HAKO」をご用意いたしました。上記同期間に開催のオータムフェアにて、\33,000（税込）以上お買上げの方へ、数量限定でプレゼントいたします。
ノベルティー対象店舗
大丸神戸店／大丸梅田店／阪神梅田本店／大丸東京店／北千住マルイ／京王百貨店新宿店／横浜高島屋
Lサイズ阪神梅田本店／ジェイアール京都伊勢丹／山陽百貨店／大丸下関店／マルイファミリー溝口
大阪高島屋／西宮阪急／あべのハルカス近鉄本店／マルヤガーデンズ／岩田屋／大丸札幌店
大丸京都店／近鉄百貨店奈良店／柏タカシマヤ／高知大丸
商品紹介
Blouse \24,200
Gilet \19,800 Pants \23,100
Knit gilet \22,000 Pants \25,300
Knit \22,000
Coat \41,800 Tops \18,700 Pants \20,900
Knit gilet \23,100 Cut sew \18,700
la.f...（ラエフ）について
着心地の良さと、さりげなく時代の気分を体感できるシンプルで洗練された大人スタイル。
ー 快適なのにスタイリッシュ ー
仕事をもつ女性たちが、簡単に毎日きれいでいられる上質で機能性に優れたマテリアルを厳選しパンツスタイルにこだわり抜いた、タイムレスなデイリースタイルを提案します。
販売に関して
▶la.f...オフィシャルオンラインストア
https://www.j-lounge.jp/pages/la-f
▶JAVA CORPORATION公式online store 「J Lounge」はこちらから
https://www.j-lounge.jp/
ブランドオフィシャルメディア
▶ブランドサイト：https://laf-official.com/
▶公式Instagram : https://www.instagram.com/laf_insta/?hl=ja
＜株式会社ジャヴァコーポレーション＞
ロートレアモン／エッセン ロートレアモン／ドロワット ロートレアモン／ラ・エフ／メイソングレイ
ビアッジョブルー／クイーンズコート／ケティー／ビッキーを展開