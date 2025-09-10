バリューデザイン・インド、世界で10,000以上のゲーム・エンタメ作品の流通事業を手掛けるDEVCOと連携し、インドでのゲーミングデジタルギフトの取扱いを拡大

ペイクラウドホールディングス株式会社

ペイクラウドホールディングス株式会社（東証グロース：4015）の傘下でキャッシュレスサービス事業を展開する株式会社バリューデザイン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：林 秀治、以下「バリューデザイン」）の海外子会社の１社であるValuedesign Services Private Limited（本社：インド ムンバイ）は、インドでゲーム・エンターテインメント作品のコンテンツ流通事業を手掛けるDEVCO FZ LLC.※と連携したことをお知らせします。

これによりバリューデザインは、DEVCO FZ LLC.が取り扱う全てのゲーム関連のデジタルギフトやバウチャーをバリューデザインの流通ネットワークで販売できるようになります。

※FZ LLC は「Free Zone Limited Liability Company（フリーゾーン有限責任会社）」の略。

インドにおけるデジタルギフトは、個人間のギフト利用のほか、法人ではキャンペーン等の特典や自社の従業員に対する福利厚生として活用されています。バリューデザインでは、拡大を続けるギフトニーズに応えるため、飲食やドラッグストア、エンターテインメントなど、さまざまなカテゴリーのギフトカードブランドの取扱いを積極的に拡充しています。また、消費者や法人へのデジタルギフトの提供に欠かせない販路の強化を目的に、各領域で強みを持つパートナーと連携を図っています。

今回、バリューデザインは、ゲーム・エンターテインメント作品のコンテンツ流通事業を手掛けるDEVCO FZ LLC.と連携し、ゲーム関連のデジタルギフト等の提供を2025年6月より提供を開始しました。 DEVCO FZ LLC.は、ゲームコンテンツ提供者との直接的なパートナーシップを強みとし、10,000以上のゲーム・エンターテインメント作品を取り扱っています。これにより、バリューデザインは幅広いラインアップのゲーム関連デジタルギフトを顧客に提供することが可能となります。

※バリューデザインの流通ネットワーク

インドでは、2025年までにゲームユーザーが5億1700万人以上を記録すると予想※されており、今後さらなる市場拡大が見込まれています。バリューデザインは、こうした需要増大に対応すべく、ゲームコンテンツ提供者と強固なネットワークを有するDEVCO FZ LLC.との協業を通じて、インドの消費者のニーズに応える流通拡大を推進してまいります。

※参照：FICCI-EY 「Shape the future : Indian media and entertainment is scripting a new story (March 2025）https://www.ey.com/content/dam/ey-unified-site/ey-com/en-in/insights/media-entertainment/images/ey-shape-the-future-indian-media-and-entertainment-is-scripting-a-new-story.pdf

今後もバリューデザインは、いち早く消費者ニーズをとらえ、デジタルギフト分野における新たな付加価値の創出を目指し、バリューデザインの流通ネットワークを強化してまいります。

■「DEVCO」について

「DEVCO」は、主にゲーム関連の電子バウチャー、ゲームクレジット、エンターテインメント作品などのデジタルコンテンツをコンテンツパートナーからエンドコンシューマーへ届ける流通のグローバルリーダーです。法人向けの流通ネットワークに加え、一般消費者向けに自社プラットフォーム「meplay.com」を保有しており、世界60万以上の消費者接点を擁しています。「meplay.com」を通じた消費者への直接的なリーチは、コンテンツ提供者やブランドオーナーに対し、最適化された配信、マーケティング、製品トレンドに関する独自のインサイトを提供しています。

URL：https://devcofzllc.com/

■インドにおけるバリューデザインの取り組み

バリューデザインは、小売・飲食店など12万店舗以上に独自Pay（店舗独自のハウス電子マネー）の発行が可能な「Value Card」を提供しています。特にインドにおいては、マーケットプレイスを介した個人間ギフト（CtoC）に加え、キャンペーン賞品やサービス契約時に特典を提供する企業が販売促進用として消費者へ付与するギフト（BtoC）、企業が従業員の福利厚生として提供するギフト（BtoE）など、ニーズに応じ、さまざまな用途での電子ギフト提供を続けています。現在、インドでのサービス導入店舗数は約11,600店舗（2025年5月末時点）に拡大しています。

＜株式会社バリューデザイン 会社概要＞

会社名：株式会社バリューデザイン（ペイクラウドホールディングス株式会社の100％子会社）

所在地：東京都中央区京橋3‐1-1 東京スクエアガーデン14階

URL：https://www.valuedesign.jp/

設立：2006年7月

代表者：代表取締役社長 林 秀治

事業内容：キャッシュレス決済とマーケティングを組み合わせた以下の独自Payサービスを提供しています。

・クラウド型の独自ブランド電子マネー発行サービス「Value Card」

・独自Pay機能を搭載した店舗オリジナルアプリ「Value Wallet」

・主要なQRコード決済サービスへの接続に対応「Value Gateway」

・独自Payの導入効果を高めることに特化した、SaaS型のデジタルマーケティングツール「Value Insight」

・メールやSNS等を通じて簡単に送れる、デジタルギフトサービス「Value Gift」

