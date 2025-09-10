【数量限定】　吉田朱里×PEACH JOHNコラボ！フロントホックタイプでランジェリーライクな見た目の新作「わがままフロントホックナイトブラセット」9月17日（水）発売決定！

株式会社ピーチ・ジョン

株式会社ピーチ・ジョン（本社：東京都港区／代表取締役社長：西澤 恒地）は、2025年9月17日（水）に、モデル、美容系クリエイターの吉田朱里さんとのコラボアイテムを発売します。今回は、一から開発した新作の「わがままフロントホックナイトブラセット」（ボムバストクリーム リッチ ミニサイズ がつきます）

本人もご愛用の何度も再入荷を繰り返したヒット商品、バスト・ヒップクリームの通常サイズも好評販売中！美しさに磨きをかける彼女のこだわりが詰まったケアアイテムです。

PEACH JOHN BEAUTY :https://www.peachjohn.co.jp/shop/c/cbeauty/?sid=pc_header-brand_beauty

我ながら“めっちゃいい”って思える仕上がり！ By吉田朱里

今回は、”楽だけどしっかりホールド力がある”ナイトブラを目指してフロントホックのブラを作りました！ノンワイヤーで着けている感じがしないのに、とにかくきれいに盛れるんです！ストレスなく可愛く着けられて、寝るときだけじゃなく日中もつけたくなるくらいお気に入り。

デザインにもこだわっていて、ナイトブラっぽくない“おしゃれなランジェリー”のイメージで作りました。日常に取り入れられるケアこそ大事だと思うので、ぜひクリームと一緒に使ってみてほしいです！

ありそうでなかった！フロントホックタイプのナイトブラ！

両サイドからバストを引き寄せ、ふっくら盛れる谷間をメイクするフロントホックタイプのナイトブラ！睡眠時のあちこちに動くバストをおさえ、安定感をサポート。下厚カップで眠っている間も綺麗な谷間のあるバストに。

ストラップはシンプルなゴムテープ。フロント側にハートのアジャスター付きで寝る時にも不快になりにくく、デザインはシアー感たっぷりの総レースで、ランジェリーライクなナイトブラです。「akarin」のロゴチャームがデザインアクセント！セットの吉田朱里さんコラボ「ボムバストクリーム リッチミニ」ラブサボンローズの香りは持ち歩きにもピッタリのミニサイズ。

01：着脱簡単なフロントホック02：脇高設計で、ワキのお肉逃がさない03：眠りを妨げない快適な着け心地04：バストケアに欠かせないクリーム付き05：デザインポイント

わがままフロントホックナイトブラセット

\4,800（本体価格\4,364）

【セット内容】

■わがままフロントホックナイトブラ

■ボムバストクリーム リッチミニ（吉田朱里／50ｇ）

カラー：ネイビー、ピンク

サイズ：BC65、BC70、BC75、DE65、DE70、DE75

発売：9月17日（水）

・PEACH JOHN公式通販サイト （正午～）

・PEACH JOHNストア（開店時間～）

【販売中】何度も再入荷を繰り返す人気アイテム！吉田朱里さんコラボのバスト、ヒップクリーム。

PEACH JOHN BEAUTYが提案する「ランジェリーの似合うハダカへ導く」ために生まれたバスト用クリーム。

吉田朱里コラボはパール剤を配合し、キラキラっとトーンアップしたようなメイクアップ効果も。さらに塗るとはじけるピンクカプセルビタミンEなど保湿美容成分も贅沢に追加。フレッシュなローズとパウダリーなサボンが基調のラブサボンローズの香り！

塗った瞬間からすっとなじみ、肌表面をぴたりと覆うようなハリとうるおいが持続。保湿＆マッサージで自分史上最高のマシュマロバスト※1へ。

※1肌が柔らかいこと

ボムバストクリーム リッチ

\3,278（本体価格\2,980）

吉田朱里（ラブサボンローズの香り）

150g

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10111931501/

保湿&マッサージで、“ぷるぷる※1” “ふわふわ※2”のヒップへ。PEACH JOHN BEAUTYを象徴するもう1つのトップセラー。ヒップルン薬用ホワイトクリーム＜医薬部外品＞にも吉田朱里スペシャルバージョンが登場！サボンとフローラルの可憐な香りに、大理石調とピンクのバイカラーパッケージも本人のこだわりポイント！美白※3有効成分トラネキサム酸、おしりニキビを防ぐグリチルリチン酸2K、肌のハリ感をアップさせるポリリフト※4など、使うほどに美しくなる成分がたっぷり。 “ぷるぷる※1” ”ふわふわ※2“の、うるおって、やわらかくベビーな質感に。



※1 肌がみずみずしいこと

※2 肌が柔らかいこと

※3 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ

※4 アルモンドエキス

ヒップルン薬用ホワイトクリーム＜医薬部外品＞

\2,178（本体価格\1,980）

吉田朱里（ラブサボンの香り）

120g

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10183311201/

公式通販サイト :https://www.peachjohn.co.jp/