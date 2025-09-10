『みんなで空気読み。4 Nintendo Switch 2 Edition』9/19(金)配信決定！本日よりストアページを公開！新機能″マウス″で遊ぶ、新たな「空気読み。」が登場！

株式会社ジー・モード（本社：東京都品川区、代表取締役社長：加藤征一郎 https://gmodecorp.com/）は、Nintendo Switch(TM)／Steam(R)にて好評配信中の「みんなで空気読み。4」にNintendo Switch 2 ならではの新機能に対応した『みんなで空気読み。4 Nintendo Switch 2 Edition』が、9/19(金)に配信決定したこと、本日より「お気に入り」登録可能なストアページを公開したことをお知らせします。







人類は何故「空気を読む」のか。


その答えはこの"空気読めてる度"診断ゲーム「みんなで空気読み。4」の中にある。



本作は主人公「お前」の幼少期にもスポットライトをあて、


誰しもが子どもの頃に体験したであろう様々な出来事を振り返りながら、無邪気に、純真に、空気を読みましょう。


基本ルールはとてもシンプル、「画面内の赤いものを動かして空気を読む」こと。


出題される様々なシーンにあわせて、状況を判断し空気を読んでください。



Nintendo Switch 2 Edition では、あなたの"マウス操作力"を診断できる新問題が追加され、Joy-Con(TM) 2 のマウス操作を使った、新たな空気読みに挑戦することができます。こちらもゼヒお楽しみください。



■ここが「Nintendo Switch 2 Edition」！！

・「ひとつで空気読み。」モード



Joy-Con 2 のマウス操作を使用する、20問の新シチュエーションで空気を読んでいただきます。


全問プレイ後には、あなたの"マウス操作力"が診断されます。



・「ふたつで空気読み。」モード



Joy-Con 2 を2つを使用し、スコアを競い合う5つのミニゲームを収録。


お友達やご家族と、はたまた自分の右手＆左手と。楽しく競い合ってください。



※上記モードのプレイには、Nintendo Switch 2 本体および Joy-Con 2 が1～2つ必要です。



■本日よりストアページ公開！配信記念セールも開催予定



『みんなで空気読み。4 Nintendo Switch 2 Edition』が、9/19(金)に配信決定！


本日より、Nintendo eShop、My Nintendo Storeにてストアページを公開いたしました。


「ほしいものリスト（ハートマーク）」に登録いただくと、配信開始時に通知が届くようになります。



また、配信記念のセールも開催予定です。是非この機会にお買い求めください。



【Nintendo Switch ストアページ】


https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000100764



『みんなで空気読み。4 Nintendo Switch 2 Edition』


セール価格　：　1,400円(税込) →　980円(税込) ※30％OFF


セール期間　：　2026/1/31(土)23:59 まで



『みんなで空気読み。4 Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス』


セール価格　：　600円(税込) →　480円(税込) ※20％OFF


セール期間　：　2026/1/31(土)23:59 まで



※Nintendo Switch 版「みんなで空気読み。4」をお持ちの方は「みんなで空気読み。4 Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス」をご購入いただくことで、「みんなで空気読み。4 Nintendo Switch 2 Edition」にアップグレードすることができます。



■ゲームプレイ紹介動画を公開！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PV4EWKc488o ]



『みんなで空気読み。4 Nintendo Switch 2 Edition』のゲーム紹介動画を、本日より公開いたしました。
今回は、Nintendo Switch 2のマウス機能を使った実際のプレイの様子を収録！
新感覚の“空気読み”を、ぜひ動画でご覧ください。



▼みんなで空気読み。4 Nintendo Switch 2 Edition　紹介動画


https://youtu.be/PV4EWKc488o?si=snJTfNxOeBsx1DFN



■『みんなで空気読み。4 Nintendo Switch 2 Edition』概要

【タイトル】みんなで空気読み。4 Nintendo Switch 2 Edition


【発売日】2025年9月19日(金)


【価格】1,400円(税込)　アップグレードパス：600円


【ジャンル】空気読めてる度診断ゲーム


【ゲームプレイ人数】1～2人


【対応機種】Nintendo Switch 2


【対応言語】日本語、英語、簡体字、繁体字、韓国語


【CERO】B


【コピーライト】(C)G-MODE Corporation


【公式サイト】https://info.gmodecorp.com/cs/kuukiyomi4ns2e/


【YouTube】https://youtu.be/PV4EWKc488o?si=snJTfNxOeBsx1DFN



【Nintendo Switch ストアページ】


https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000100764



■「みんなで空気読み。4」好評発売中！




ワンふぉーオール、オールふぉーワン。
ちょっぴり世界を平和にするKY度診断ゲーム。



Nintendo Switchをお持ちの方はこちら！「みんなで空気読み。4」好評配信中です。



【Nintendo Switch ストアページ】


https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000088681



【Steam ストアページ】


https://store.steampowered.com/app/3140130/



■追加コンテンツ「みんなで空気読み。4 DLC「絶体絶命」編」好評発売中！



空気 or DIE
秘められた生存本能を呼び覚ます、KY度診断追加コンテンツ。



Nintendo Switch、Nintendo Switch 2どちらでもお楽しみいただける、「みんなで空気読み。4 DLC「絶体絶命」編」好評配信中です。



【Nintendo Switch ストアページ】


https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000057569



【Steam ストアページ】


https://store.steampowered.com/app/3141760/



■株式会社ジー・モードについて



モバイル・PC・コンシューマに事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。


自社開発タイトルの『みんなで空気読み。』『鳥魂』シリーズが好評配信中。


アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業や、フィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」を展開。2018年より、新たにNintendo Switchをはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始しました。



【公式Web】https://gmodecorp.com


【公式X（旧Twitter）】https://X.com/GmodePR


【Facebook】https://www.facebook.com/Gmodecorp


【YouTube】https://www.YouTube.com/GmodePR


【Weibo】https://weibo.com/gmodepr


【Bilibili】https://space.bilibili.com/3546670082033741


【Steam】https://store.steampowered.com/publisher/G-MODE



※記載されている製品名およびサービス名称は、各社の商標または登録商標です。


※画像や動画はすべて現在開発中のものです。