エバーブルーテクノロジーズ、 除雪ドローン(R)技術を応用した、超小型無人建設機械「UGV-F11RC2」 を発表

社会課題をテクノロジーで解決する エバーブルーテクノロジーズ株式会社（本社：東京都調布市、代表取締役：野間恒毅、以下 エバーブルーテクノロジーズ） は、同社が開発・提供してきた「除雪ドローン(R)」の遠隔操縦技術を応用し、悪路や斜面といった過酷な現場に対応できる 超小型無人建設機「UGV-F11RC2」 を 2025年12月 に発売します。

本製品は、建設・農業・災害対応など幅広い現場で、人手不足や作業負担の軽減に大きく貢献する“新世代マイクロ重機”であり、従来の小型機では困難だった環境にも対応できるUGV（Unmanned Ground Vehicle）です。

開発の背景と社会的課題

超小型無人建設機械「UGV-F11RC2」 イメージCG

エバーブルーテクノロジーズは、北海道をはじめとする豪雪地帯における重労働の雪かきの負担を軽減するため「除雪ドローン(R)」を開発し、無人・遠隔操作による安全な除雪作業を実現してきました。その実績から導入先の現場では、「除雪以外の用途にも使用したい」という声が多く寄せられています。特に建設や農業の現場では、

- 高齢化や人手不足- 危険を伴う作業での事故リスク- 労働環境改善の強いニーズ

が深刻化しており、安全かつ効率的に代替できる無人ソリューションが求められていました。

こうした課題に応えるため開発された「UGV-F11RC2」は、除雪ドローン(R)の技術を継承しながら、より幅広い現場に対応できるよう進化した“マイクロ重機”です。

新製品「UGV-F11RC2」 特長

高出力・4モーター駆動で不整地も突破

独立4モーターによるAWD構成（合計1000W） で、強力なトラクションを発揮、不整地や斜面も安定走行。 電動駆動により静音性が高く、低コストで運用可能です。ガソリンやオイル不要でメンテナンスフリー。CO2 排出ゼロのため、室内や閉空間でも使用できます。

超小回り設計・ゼロターン対応

スキッドステア方式（左右輪の回転差による操舵）を採用し、最小旋回半径はわずか0.5m。狭い場所でも自在に操作できます。

優れた不整地走破性・法面対応

独自のローリング・リジッド・フレームにより常に4輪が接地。200 mmの段差も乗り越え、最大30度の斜面でも安定走行が可能です。また、低重心設計により高い安全性を確保します。を実現。安全設計（4輪ブレーキ装備）

全輪にブレーキを装備し、斜面でも確実に停止。トラックに積載時の運搬でも安全性を確保します。

オプションブレードで多用途に展開

ブレード装着時は、小規模な除雪や土砂の押し出し・平坦化などに対応可能です。

オプションFPVカメラ

高機能コントローラーとFPVカメラ装備により、遠隔からの偵察や危険エリアでの作業にも最適活用できます。

想定される用途

発売概要

主な仕様（UGV-F11RC2）

- 農業現場：冬季の除雪、整地、肥料・収穫物の運搬- 建設現場：法面整備、資材搬送、危険区域での偵察作業- 災害対応：倒木・土砂の排除、重量物運搬、被災地での遠隔偵察- 地域インフラ：小規模除雪、生活道路の維持管理- 製品名：UGV-F11RC2- 発売時期：2025年12月（予定） ※9月より受注開始- 価格：オープン価格（詳細は別途発表）[表: https://prtimes.jp/data/corp/55567/table/47_1_058c501a2f32b771eb591a37bdd0ce55.jpg?v=202509101156 ]

※仕様は予告なく変更される場合があります

エバーブルーテクノロジーズは、「社会課題をテクノロジーで解決する」という理念のもと、水上ドローン・除雪ドローン(R)、そしてUGVを通じて、現場の省人化・安全性向上・持続可能な社会づくりに貢献してまいります。