BAPE BLACK(R)︎より、2025年秋冬の最新コレクションが登場。 （ゼン・トライバル・マウンテニアーズ）
BAPE BLACK(R)︎は、2025年秋冬コレクションを発表。
今季は、ダークロックなバイカーエッジと洗練された日本の職人技が融合し、アーバン・ラグジュアリーの進化形を体現します。
コレクションは、「The Luxe Motor Club（ラグジュ・モータークラブ）」と「The Zen Tribal Mountaineers（禅・トライバル・マウンテニアーズ）」という2つの力強いテーマを軸に展開。
それぞれが、反骨精神とカルチャーへのオマージュを込めた独自のストーリーを紡ぎ出します。
THE LUXE MOTOR CLUB
ダークロックなバイカースタイルの荒々しいエネルギーに、ハイストリートのラグジュアリーと緻密なテーラード感を融合させた本テーマは、大胆なコントラストの旅路を描きます。
丁寧に仕立てられたウォッシュドレザーの本革バイカージャケット、シャープなブラックのテーラードスーツ、ペイズリー柄のニットトリムが施されたMA-1やスタジアムジャケットなど、すべてのアイテムにBAPE(R)のアイコンである「MAD FACE」やモーターカルチャーから着想を得た装飾をあしらっています。
ツイードジャケット、フェイクファーコート、ファーカラー付きのシェルパデニムジャケットといったアイテムにも、MAD FACEのブローチやレザー＆モーターのディテールが散りばめられ、反骨精神と洗練を併せ持つ美学を際立たせます。
さらに、コレクションを彩るのは、BAPE BLACK(R)︎厳選の925スターリングシルバーを使用したジュエリーライン。シグネチャーであるMAD FACEの彫刻が施され、ラグジュアリーな存在感をより一層引き立てます。
THE ZEN TRIBAL MOUNTAINEERS
日本の豊かな文化的背景へのオマージュとして、本テーマは、自然風景に着想を得たアート性と卓越したクラフトマンシップを融合。
伝統的な刺し子ステッチや、手作業によるデニムパッチワークを取り入れたコレクションでは、盆栽や日本庭園の美意識を映し出すような、着物パッチワークのコーデュロイジャケット、シャケット、デニムなどが登場します。
シェルパジャケットやカーディガンには、日本の風景を描いたモチーフを配し、詩的な情景を表現をしています。
さらに、機能性と洗練を兼ね備えた新作のオールテレイン・ユーティリティパーカ＆パンツセットが登場。3層構造の高機能素材とシームテープ加工により、タフな環境にも対応しながら、洗練されたアウトドアスタイルを実現しています。
コレクションの随所には、BAPE(R)の象徴である「MAD FACE」を翡翠（ジェイド）で表現したアイコニックなディテールを配置。文化的象徴性を宿すアクセントとして、全体の世界観に深みを加えています。
JEWELRY & SNEAKERS
プレミアムな925スターリングシルバーを使用したジュエリーコレクションも登場。洗練されたMAD FACEのエンブレムが刻まれたリングやピアスが、スタイルに一層の輝きを添えます。
さらに、エンボス加工を施したクロコダイルカーフスキンを使用したBAPE STA(TM)が初登場。ベージュにゴールドのオーナメントをあしらい、ラグジュアリーと大胆なアーバンスタイルを融合させた一足に仕上がっています。
本コレクションは、全国の一部BAPE STORE(R)︎、mastermind A BATHING APE(R)、I.T SHOP、およびBAPE.COM、iteshop.comにて順次発売開始。
FULL BOXY TAILOR SUIT
COLOR: BLACK
\121,000- (税込)
COLLARLESS ORNAMENT TWEED COAT
COLOR: BLACK
\93,500- (税込)
TWEED CHECKER SHACKET
COLOR: BLACK
\71,500- (税込)
BAPE(R)︎ HEAD TWEED TRIMMED SHACKET #1
COLOR: BLACK
\77,000- (税込)
DUAL HEAD STUDDED BAPE(R)︎ TEE
COLOR: WHITE
\44,000- (税込)
DUAL HEAD STUDDED BAPE(R)︎ TEE
COLOR: BLACK
\44,000- (税込)
SASHIKO PATCHWORK JEANS
COLOR: BLUE
\73,700- (税込)
SASHIKO PATCHWORK JEANS
COLOR: BLACK
\73,700- (税込)
CHINO BARREL PANTS #2
COLOR: BEIGE
\66,000- (税込)
CHINO BARREL PANTS #1
COLOR: BLACK
\66,000- (税込)
DRESS PANTS WITH ORNAMENTS
COLOR: BLACK
\77,000- (税込)
BAPE BLACK(R)︎ BAPE STA(TM)︎ ICON
COLOR: BEIGE
\66,000- (税込)
JUMBO MADFACE RING
COLOR: SILVER
\40,700- (税込)
THE ROLLING RING
COLOR: SILVER
\38,500- (税込)
MADFACE EAR RING
COLOR: SILVER
\29,700- (税込)
MAD FACE SQUARE RING
COLOR: SILVER
\36,300- (税込)
MAD FACE RING WITH ROCKS
COLOR: SILVER
\38,500- (税込)
MAD FACE RING WITH VOILD
COLOR: SILVER
\39,600- (税込)
MAD FACE PENDANT RING
COLOR: SILVER
\36,300- (税込)
