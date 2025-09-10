BAPE BLACK(R)︎より、2025年秋冬の最新コレクションが登場。 （ゼン・トライバル・マウンテニアーズ）

株式会社 ノーウェア

BAPE BLACK(R)︎は、2025年秋冬コレクションを発表。

今季は、ダークロックなバイカーエッジと洗練された日本の職人技が融合し、アーバン・ラグジュアリーの進化形を体現します。

コレクションは、「The Luxe Motor Club（ラグジュ・モータークラブ）」と「The Zen Tribal Mountaineers（禅・トライバル・マウンテニアーズ）」という2つの力強いテーマを軸に展開。

それぞれが、反骨精神とカルチャーへのオマージュを込めた独自のストーリーを紡ぎ出します。

THE LUXE MOTOR CLUB

ダークロックなバイカースタイルの荒々しいエネルギーに、ハイストリートのラグジュアリーと緻密なテーラード感を融合させた本テーマは、大胆なコントラストの旅路を描きます。

丁寧に仕立てられたウォッシュドレザーの本革バイカージャケット、シャープなブラックのテーラードスーツ、ペイズリー柄のニットトリムが施されたMA-1やスタジアムジャケットなど、すべてのアイテムにBAPE(R)のアイコンである「MAD FACE」やモーターカルチャーから着想を得た装飾をあしらっています。

ツイードジャケット、フェイクファーコート、ファーカラー付きのシェルパデニムジャケットといったアイテムにも、MAD FACEのブローチやレザー＆モーターのディテールが散りばめられ、反骨精神と洗練を併せ持つ美学を際立たせます。

さらに、コレクションを彩るのは、BAPE BLACK(R)︎厳選の925スターリングシルバーを使用したジュエリーライン。シグネチャーであるMAD FACEの彫刻が施され、ラグジュアリーな存在感をより一層引き立てます。

THE ZEN TRIBAL MOUNTAINEERS

日本の豊かな文化的背景へのオマージュとして、本テーマは、自然風景に着想を得たアート性と卓越したクラフトマンシップを融合。

伝統的な刺し子ステッチや、手作業によるデニムパッチワークを取り入れたコレクションでは、盆栽や日本庭園の美意識を映し出すような、着物パッチワークのコーデュロイジャケット、シャケット、デニムなどが登場します。

シェルパジャケットやカーディガンには、日本の風景を描いたモチーフを配し、詩的な情景を表現をしています。

さらに、機能性と洗練を兼ね備えた新作のオールテレイン・ユーティリティパーカ＆パンツセットが登場。3層構造の高機能素材とシームテープ加工により、タフな環境にも対応しながら、洗練されたアウトドアスタイルを実現しています。

コレクションの随所には、BAPE(R)の象徴である「MAD FACE」を翡翠（ジェイド）で表現したアイコニックなディテールを配置。文化的象徴性を宿すアクセントとして、全体の世界観に深みを加えています。

JEWELRY & SNEAKERS

プレミアムな925スターリングシルバーを使用したジュエリーコレクションも登場。洗練されたMAD FACEのエンブレムが刻まれたリングやピアスが、スタイルに一層の輝きを添えます。

さらに、エンボス加工を施したクロコダイルカーフスキンを使用したBAPE STA(TM)が初登場。ベージュにゴールドのオーナメントをあしらい、ラグジュアリーと大胆なアーバンスタイルを融合させた一足に仕上がっています。

本コレクションは、全国の一部BAPE STORE(R)︎、mastermind A BATHING APE(R)、I.T SHOP、およびBAPE.COM、iteshop.comにて順次発売開始。

FULL BOXY TAILOR SUITCOLOR: BLACK\121,000- (税込)COLLARLESS ORNAMENT TWEED COATCOLOR: BLACK\93,500- (税込)

TWEED CHECKER SHACKETCOLOR: BLACK\71,500- (税込)BAPE(R)︎ HEAD TWEED TRIMMED SHACKET #1COLOR: BLACK\77,000- (税込)DUAL HEAD STUDDED BAPE(R)︎ TEECOLOR: WHITE\44,000- (税込)DUAL HEAD STUDDED BAPE(R)︎ TEECOLOR: BLACK\44,000- (税込)SASHIKO PATCHWORK JEANSCOLOR: BLUE\73,700- (税込)SASHIKO PATCHWORK JEANSCOLOR: BLACK\73,700- (税込)CHINO BARREL PANTS #2COLOR: BEIGE\66,000- (税込)CHINO BARREL PANTS #1COLOR: BLACK\66,000- (税込)DRESS PANTS WITH ORNAMENTSCOLOR: BLACK\77,000- (税込)BAPE BLACK(R)︎ BAPE STA(TM)︎ ICONCOLOR: BEIGE\66,000- (税込)JUMBO MADFACE RINGCOLOR: SILVER\40,700- (税込)THE ROLLING RINGCOLOR: SILVER\38,500- (税込)MADFACE EAR RINGCOLOR: SILVER\29,700- (税込)MAD FACE SQUARE RINGCOLOR: SILVER\36,300- (税込)MAD FACE RING WITH ROCKSCOLOR: SILVER\38,500- (税込)MAD FACE RING WITH VOILDCOLOR: SILVER\39,600- (税込)MAD FACE PENDANT RINGCOLOR: SILVER\36,300- (税込)

Instagram : @bape_japan

Facebook : @BAPE.OFFICIAL

X : @BAPEOFFICIAL

LINE : @bape

お問い合わせ先 / For more information :

BAPEXCLUSIVE(TM) AOYAMA

Tel: 03-3407-2145

プレス関係者お問い合わせ先 / Press Inquiries

マーケティング部/ Marketing Department Tel:03-5410-6310

株式会社ノーウェア/ NOWHERE CO., LTD.